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 Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков назвал сегодняшнюю победу "матчем своей жизни".

Об этом он рассказал в эфире "UA:Перший", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В первую очередь хочу поздравить ребят, свой тренерский и административный штаб с этой победой. Возможно громко сказано, но и весь народ украинский. Здорово поддерживали. Спасибо фанатам огромное, играли как дома. Они нас гнали вперед, помогали, огромное спасибо им за это. Это мой матч жизни. Выиграли всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций", - сказал Петраков.

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Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3132582
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо вам большое, Петраков)
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Спасибо за победу.!!! Молодцы!!! Тренерскому штабу и ребятам низкий поклон.
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После этой победы А. Петрокову обязаны присвоить почетное звание "Заслуженный тренер Украины"! И ни как не меньше
Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков - Цензор.НЕТ 4099
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Хм... Кому это интересно?
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Елена Голиц - есть специальные сайты где рассказывают как вязать крючком и готовить отбивные на пару...

Вам туда....
Вы каждой дырке затычка...
Странно, что и сюда не приплели порошенко...
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Спасибо тренеру за созданную им великолепную команду! Слава Украине!
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Спасибо за победу.!!! Молодцы!!! Тренерскому штабу и ребятам низкий поклон.
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Виграли турнір на фарті. Втім, у спорті таке буває: чуть-чуть майстерності, багато-багато характеру і обов'язково фарту - і ти чемпіон... На сьогодні чемпіон. А що буде завтра - ще невідомо...
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Так нигде и никому неизвестно что завтра будет. Вчерашнее не изменишь, завтра пока не наступило----а вот сегодня и есть жизнь. Эта победа ребят нам нужна как никогда---мало у нас побед. А для ребят это трамплин на всю жизнь! Слава Народу Украины!
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ну-ну...юноша и матч жизни...бери команду в пфл и вперёд.
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После этой победы А. Петрокову обязаны присвоить почетное звание "Заслуженный тренер Украины"! И ни как не меньше
Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков - Цензор.НЕТ 4099
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краще налічманом...цацка лишається цацкою.
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Ну вот, зеля может отличиться! Ему и карты в руки!
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Фроле, вважаю, що тільки заради цього Олександру треба було народитися і прожити цей час, а майбутнього у нього ще більше...
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на шляху до тріумфу у фіналі світової першості підопічні Олександра Петракова здобули п'ять перемог і одну зустріч звели унічию. На груповому етапі наша команда здолала США (2:1) та Катар (1:0) і зіграла 1:1 з Нігерією. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розгромили Панаму (4:1), а далі перемагали з рахунком 1:0: в 1/4 фіналу - Колумбію, у півфіналі - Італію.
Нічогеньку так рибу поглушили Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков - Цензор.НЕТ 273

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Спасибо фанатам огромное, играли как дома Источник: https://censor.net.ua/n3132582
Ну кароче все все поняли, да? Спасибо нашим можновладцям
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Заходите на ютуб і бачите колони машин та автобусів, які приїхали саме на цей матч, ще й в перекупів квитки по 50 євро купляли, Франківськ, Волинь, Шепетівка, Чернівці, це тільки те що я бачив, так що безвіз дійсно допоміг.
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Поздравляем! Особые поздравления Павлу Дрышлюку!!!!!!!!!!!!!!!
Павел, отец смотрит на тебя с Неба. Он тобой гордится!
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Велика вам подяка, ТРЕНЕР!!! Велика подяка гравцям!!!
Спеціальна подяка батьку Кирила Дришлюка, який не дожив, та не побачив як його син став Чемпіоном Світу. Він загинув захищаючи Україну.
Слава Україні!!!
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Хорошо проделанная работа.Достойный человек на своем месте.Поздравляю!
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Чому всі так шаленіють? Це ж лише спортивна гра.Вона ніяк не вплине на саму державу.От в Польщі спортсмени гірше виступають.Але ж у них все інше краще.
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Якщо до цього часу не зрозумів, нащо взагалі заходити на таку гілку?
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буков Хочу почути реальні відповіді.А то вже всі соціальні мережі і форуми дуріють.Ніби їм щось з того.
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А як вам дати реальну відповідь, коли ви не розумієте що сталось, ну уявіть що ваша дочка виграла джекпот в американскькій лотереї, млн так 700-800, чи вас вибрали головою ООН.
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Є ще живі кацапи ? ви ще не повиздихали від заздрощів і жовчі ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭто мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков
 
 
 
 
 
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