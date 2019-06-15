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 Трамп начнет предвыборную кампанию 18 июня

Президент США Дональд Трамп официально начнет свою предвыборную кампанию 18 июня.

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп начнет кампанию-2020 во Флориде", - цитирует он, уточняя, - Во вторник будет большой день с большой толпой!".

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Трамп начнет предвыборную кампанию 18 июня 01

Напомним, Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года. Следующие выборы должны состояться в 2020 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132581
 
 
 Топ комментарии
 
А якщо помінятися президентами? Трампа на президенти України, а Зеленського президентом США?
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А не войти ли Украине в состав США ??? Трамп начнет предвыборную кампанию 18 июня - Цензор.НЕТ 8079
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нам достаочно было бы претворить в житие Парафировнный Договор между Карлом 12 и Мазепой... и признать над собой Правление Короля Швеции все одно было бы куда лучше в разы- чем "выборный Презик"... и кстати Украина и Швеция составляли бы конфедирацию союз государств шведы к нам в Украину на юга...а мы к ним на Север по внутренним паспортам и рейсам... и главное что членство ЕС сразу а стутус НЕЙТРАЛЬНЫЙ о Путину был бы еще тот ступор столько веоков кричать про Петр 1 и Полтавское сражение -а потом получить под боком Украину она же и Швеция...
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И сразу Коломойский в Гуантанамо? Думай что пишеш.
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И не только его. И порося, и ахметку, и много много наглых рож.
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А кажется только недавно за него Жирик шампанское пил.
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Так швидко час минув.. Наче не так давно обирали
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Скоріш за все Трамп буде обраний на другий термін.
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Рановато как то начинает ))) Неужели переживает так за свое кресло Трамп почне передвиборчу кампанію 18 червня - Цензор.НЕТ 5456
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Говорят , что самая большая проблема современного мира это Путин. Конечно это проблема. Но нужно понимать, что не будь Путина был бы Пупкин, Сидоров, Иванов. ( и от этого мало что поменялось) Такова сущность РФ как государства, ее власти поддерживаемые большинством народа в своей исключительности, имперскости, мнимой духовности и т. д. А вот Трамп это проблема всего мира. Даже больше, это беда для всего демократического мира. Иногда просто диву даешься, как такое вообще оказалось возможным в такой стране как США. Видимо мир сходит с ума, и это уже не сдерживает ни океаны ни континенты. Это все похоже на кошмарный сон.
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Щось мало було на кацапєтовкі недовольств тіпа ,,Трамп чмо,,
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КАцапам сейчас не до этого -- денег нет. водка дорожает хорошо валежник разрешили собирать будет чем закусить Трамп почне передвиборчу кампанію 18 червня - Цензор.НЕТ 9318
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Мог бы не заморачиваться, больше не выберут.
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А якщо помінятися президентами? Трампа на президенти України, а Зеленського президентом США?
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)))))))))) президент штатов зеленский - это страшный сон рядовых рассеян.
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Патамушта тогда у ЗЕ не будет времени снимать ватно сепарских Сватов и расеянцы обидяца???
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Капец Америке. А ху#ло станет властелином мира.
Кстати, у Трампа навязчивая идея со строительством стены, то может нехай бы нам стену построил между нами и мордором.
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Електорати підміни не помітять - не зрозуміють, інші не звернуть уваги.
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Искренне желаю старому гебнявому подкацапнику проиграть выборы.
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Той факт, що кацапи верещали, що «Трамп наш» ще ні про що не говорить. Це кацапи. Ви вірите кацапам?
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Я в Америці з 97го. Повірте, Трамп не їхній і не ваш. Він -наш.
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І я навіть не голосував на останніх виборах! Тепер,!я розіб'ю намет перед дільницею щоб проголосувати за нього першим! І я патріот України! Порошенко найкращий президент за всю історію, Крим український і кацапи - звірі. Ось так .
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Трамп конечно делает правильно для экономики своей страны, но нам нужен мировой полицейский, чтобы мировые сявки знали свое место.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп начнет предвыборную кампанию 18 июня
 
 
 
 
 
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