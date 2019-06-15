 Трамп начнет предвыборную кампанию 18 июня

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп начнет кампанию-2020 во Флориде", - цитирует он, уточняя, - Во вторник будет большой день с большой толпой!".

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Напомним, Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года. Следующие выборы должны состояться в 2020 году.

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