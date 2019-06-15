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 Политика Украины
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 На печать бюллетеней для внеочередных выборов в ВР будет направлено более 281 млн грн, - ЦИК

Госпредприятие "Украина" будет печатать бюллетени во второй половине июня. Также изготовят другую литературу для избирательных комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, ориентировочная стоимость изготовления бюллетеней для внеочередных парламентских выборов 21 июля составит 281 млн 845 тыс. 240 грн, передает Цензор.НЕТ. 26 июня комиссия планирует заключить договор с госпредприятием "Полиграфический комбинат "Украина" на эту сумму.

Ориентировочная стоимость услуг по доставке пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов - 362 тыс. 260 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печать бюллетеней и закупка урн для голосования не требует проведения тендеров, - Нефьодов

Услуги по изготовлению и доставке номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн обойдутся в 594 тыс. 326 грн; услуги по изготовлению и доставке журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан в избирательной комиссии - в 621 тыс. 399 грн; услуги по изготовлению и доставке сборников "Разъяснение о порядке подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке после окончания голосования на выборах народных депутатов Украины" обойдутся в 416 тыс. 999 грн.

На услуги по доставке издания Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" планируют потратить 1 млн 120 тыс. грн.

На печать бюллетеней для внеочередных выборов в ВР будет направлено более 281 млн грн, - ЦИК 01

Также читайте: КС продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске парламента 18 июня

Источник: https://censor.net.ua/n3132580
 
 
 Топ комментарии
 
Частково ці витрати на дострокові вибори повинен зе оплатити.
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Зеля це фініш. Апофеоз інфантилізму і жлобства так званого населення.
Якщо країна виживе після руління тупого поліна то буде жити. Але прогнози невтішні.
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Шахтарі бастують - нема грощей на з/п.
А от на захцянки буратіна - всєгда пожалуйста...
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нет. я никогда не топил за внд капительман из за своих рассовых возрений. Но как элемент покарания свиней вону рассматриваю.
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Сміливець Wevelsburg


это намного дешевле чем содержать до осени зажравшуюся свиномразь... На друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9136

На друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3982

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Этот чел за заработанные отьелся, не то что свинарчуки, гроси, ревы и прочие чинуши за бюджетные деньги.
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Да? а ти в курсаХ? А не за папікові бабки - щоб ти знав, скільки йому заносили... і які такси в хірургії...
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Во всех бедах страны виновен какой-то хирург, которому занесли. Умора да и только.
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та ні; просто ця ко-***** обіцяла боротися з хабарями, і навіть виписувати премії за здачу хабарників... От мені і цікаво - а він батька здасть?
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Чел не добежал, решил здесь вывалить.
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Не, как по мне то более эпична цитата "ежедневно появляются неожиданности"
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"фейсбук" повеселил)))))))))))))))))) ______ https://www.facebook.com/100013337289886/videos/316707628783811/
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ну що можна вангувати: кс не зможе винести рішення щодо указу тому вибори відбудуться. схоже будуть знову намагатися маніпулювати рейтингами. схоже будуть спроби "топити" деяких потенційних союзників зеленського. медведчук і порошенко і надалі будуть партнерами. скучно не буде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа печать бюллетеней для внеочередных выборов в ВР будет направлено более 281 млн грн, - ЦИК
 
 
 
 
 
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