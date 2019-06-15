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Все про:поджог (628) Нацполиция (9555) Харьков (4310) волонтеры (1896)

 Харьковская полиция задержала мужчину, причастного к поджогу волонтерской палатки на площади Свободы

Разоблачили мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге волонтерского палатки, произошедшего 20 мая текущего года, следователи Шевченковского ОП ГУНП в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

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Досудебное расследование продолжается.

Как сообщает Громадське, подозреваемого взяли под стражу до 19 августа без права залога. Такое решение принял Дзержинский райсуд Харькова.

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

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18 мая суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки.

20 апреля неизвестные подожгли палатку. Никто не пострадал. Огонь уничтожил около 30% ее фасада, но металлические конструкции остались целы.

В этот же день Харьковский горсовет проиграл в суде апелляцию, судьи позволили оставить палатку в центре города.

Источник: https://censor.net.ua/n3132578
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Кацап, наши выиграли у корейцев в финале...
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Проаналізуємо мотиви цього злочинця? Він раніше займався злочинами, які приносили йому користь. Підпал намета принесе йому користь, якщо заплатить замовник. Хто замовник, зебіли?
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Так Кернес є регіоналом і не дивлячись на його політичні перекручення є зебілом. А Ваші патріотичні переконання я знаю.
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ТЫ КОГДА-НИБУДЬ УГОМОНИШЬСЯ УЖЕ, ПРИДУРОК НА ПАЙКЕ?
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Після того, як закопаю вас у яму, яку ви собі копаєте.
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Це для Адміна. Більше мені не пишить, бо відправляю наступні коментарі у спам.😃
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НЕТ, ЭТО ИМЕННО ДЛЯ ТЕБЯ, ШМАКОДЯВКА ПОРОХОСОСНАЯ.
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может и будет,но вы дебилье уже сосете,забывая что из той *сиськи* молоко не течет
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шо такое,недорос? сопле менника жалко? Харківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи - Цензор.НЕТ 3878
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Ali Hasan - зебилы не ответят - слишком сложный текст...

В предложениях должно быть не более 3-х слов...
И слова должны быть понятны каждому пацану...
Вот что это "Проаналізуємо " к примеру?
Вы же пишете прастому нариду, который устал от войны....
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не мучте тваринку, передайте дебіла на безкоштовні курси упорядкування лісосмуг під наглядом с14....
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На розмінування лісосмуг на Думбасі, поки не підірветься.
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Молодіжна збірна України по футболу - Чемпіони світу!
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бажаю макаронникам надрукувати свої в'юхи собі на сніданок...
хіба тепер клоун не винен номер на піаніно молодим козакам?
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наверняка, этот поджигатель русскоязычный
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КУБОК СВІТУ З ФУТБОЛУ.
ФІНАЛ.
Україна - Південна Корея: 3:1.
УРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРА !!!!!!!!!!!!!

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковская полиция задержала мужчину, причастного к поджогу волонтерской палатки на площади Свободы
 
 
 
 
 
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