 КС продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске парламента 18 июня

Об этом сообщается в повестке дня на сайте КСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в документе.
Напомним, 11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.
В то же время, в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения.
Сделаем его разом !!!
При Зе очень не плохо себя чувствует..
Согласен...?
Или весной посадит таки вместе с другими рыгами на которых дел уже вагон и маленькая тележка?...
Или нема полномочий у Зе, да?
При Зе он не является официально уполномоченным переговорщиком от Украины.
А посадить Зеленский не сможет в принципе никого, пока алкаш Юга прикрывает отход.
Там же гос.измена за изменой....
Комик скажет зебобам что говорил про весну 2020-го года........
И вы думаете с ними не прокатит?
Да им что хочешь втирай....
Пока не забудется....
«Людмила Прокопович з Володимиром Гавришковим.
1 год
МЕРЗОТНЕ БРЕХЛО!!!!!!!!!
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.»
адміністрація мабуть така ж розумна, як іх "лидер"
А то что-то не видно государства в смартфоне...
ну если вдруг...
...я бы внёс это в Конституцию -- в виде перманентной Статьи...