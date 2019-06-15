 КС продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске парламента 18 июня

Об этом сообщается в повестке дня на сайте КСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в документе.

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Напомним, 11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

В то же время, в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения.