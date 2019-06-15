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 Политика Украины
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 КС продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске парламента 18 июня

Конституционный суд продолжит рассмотрение дела об указе президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады во вторник, 18 июня.

Об этом сообщается в повестке дня на сайте КСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ

Напомним, 11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады. Представитель Рады в КС заявил, что 11 июня решения о конституционности роспуска парламента не будет.

В то же время, в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3132575
 
 
 Топ комментарии
 
Ви не повірите!.. вони додали мене до групи після цього))
адміністрація мабуть така ж розумна, як іх "лидер" КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 8369
КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 7498
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Pituch UA - ЗИК купил уже при Зе.....

При Зе очень не плохо себя чувствует..
Согласен...?
Или весной посадит таки вместе с другими рыгами на которых дел уже вагон и маленькая тележка?...
Или нема полномочий у Зе, да? КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 3912
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Це продовження шоу Розсміши смішного
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Ньюс-Ван, как и 112, куплены Медведчуком при Пете. Достал из загробного мира политики его тоже Петя.
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Pituch UA - ЗИК купил уже при Зе.....

При Зе очень не плохо себя чувствует..
Согласен...?
Или весной посадит таки вместе с другими рыгами на которых дел уже вагон и маленькая тележка?...
Или нема полномочий у Зе, да? КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 3912
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Зик по сравнению с 112 и Ньюс-Ван обладает очень скромным охватом аудитории.
При Зе он не является официально уполномоченным переговорщиком от Украины.
А посадить Зеленский не сможет в принципе никого, пока алкаш Юга прикрывает отход.
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Pituch UA - а СБУ под кем?

Там же гос.измена за изменой....
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Лидия Севастьянова - 2020 года....

Комик скажет зебобам что говорил про весну 2020-го года........
И вы думаете с ними не прокатит? КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 103
Да им что хочешь втирай....
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Лидия Севастьянова - он будет передвигать весну из года в год...

Пока не забудется....
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«Людмила Прокопович з Володимиром Гавришковим.

1 год

МЕРЗОТНЕ БРЕХЛО!!!!!!!!!
200 машин были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. В апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. Зеленскому осталось только попиариться и вручить ключи. Ленточку разрезать не стал, постеснялся.
З них 50 авто - це праця і заслуги Уляни Супрун. З 2016 року вона і її команда налагодили співпрацю із КНР. Ці автомобілі швидкої допомоги із новітнім обладнанням та значну фінансову підтримку передала китайська сторона.»
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Ви не повірите!.. вони додали мене до групи після цього))
адміністрація мабуть така ж розумна, як іх "лидер"
КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 7498
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аааааа ))) ты сделал мой вечер))) красава!!!!
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Це лайно, що ти вмклав розраховане хіба що на порохоботів та пороходрочерів... Ти покажи скрін після того, як ти натиснув кнопку Submit... КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 5009
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Це продовження шоу Розсміши смішного
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Думаю, не засудят Зелю. Им же потом работать с ним по-любому.
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Ну вот, поели, теперь можно и поспать!.. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть!..
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он не констуционность указа будет рассматривать, а свою судьбу:- РАСПУСТЯТ ЕГО ИЛИ НЕТ в зависимости от правильности решения.
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а что его председателю грозит перед пенсией? Ушла бы красиво и честно...
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Ну, Зе как дипломированный юрист знает, что делает.
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А танцор-то какой! Главное, что ничего ему не мешает. Ввиду отсутствия.)
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да и зе скорее всего срок не добудет)дааа есть над чем потеть))
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Пусть проведут электронный референдум - полагаю, что ответ будет однозначный.
А то что-то не видно государства в смартфоне...
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т.е. запустили машину...гос.деньги тратятся...а потом что?
ну если вдруг...
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Про пана Петра таке чув. Вже смародьорили. КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 9912
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Там что, тугодумы или ждут указаний, по привычке?
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Все уже давно решили, деражт интригу, что бы порохоботов не расстраивать.
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а юлеботов, ляшковцев, бойкоботов и др или Зе уже со всеми обьединился и остались только порохоботы
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Но их об их решении никто еще не информировал. КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 1528
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попробуй ще розігнати тих свиней вгодованих, прилипли до корита на віки
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Молдавський КС вже виносив вироки. Тепер задню включив. Вiдмiняє.
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А Ви нейтральну включили? Повний стоп. КС продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск парламенту 18 червня - Цензор.НЕТ 4515
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КС продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске парламента

...я бы внёс это в Конституцию -- в виде перманентной Статьи...
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Дуже складне рішення для КС, бо не визнати порушення щодо розпуску ВР при існуванні коаліції буде неправомірним рішенням. При усіх владах такий КС можуть судити, якщо рішення буде неправомірним. У той час зевлада тисне на КС і тому рішення може бути політичним і суддям прийдеться тікати за кордон.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС продолжит рассмотрение дела о конституционности указа о роспуске парламента 18 июня
 
 
 
 
 
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