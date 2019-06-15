 На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инцидент произошел около трех часов ночи. Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома.

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5.

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В результате происшествия пострадавших нет.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

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