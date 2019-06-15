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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4277) граната (676) Одесская область (1770) Нацполиция (9555)

 На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция. ФОТО

В Лиманском Одесской области во двор частного дома ночью бросили боевую гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция 01

Инцидент произошел около трех часов ночи. Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома.

На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция 02

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5. 

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В результате происшествия пострадавших нет.

На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция 03

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132572
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте ей ...если женщина просит то нельзя отказывать
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опять пардон... может перед своим отъездом (чтоб не видеть и не нюхать)...потихоньку вкинуть ему в нужник... чуточку дрожжей? ...
только вот... рассчитать направление потока говна....тяжело.... и мой совет может не пригодиться......хотя....эффект то же, что и от гранаты...а статьи никакой)))
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ужас! зачем я про это спросил?)))))
у меня такая буйная фантазия...аж мне говном завоняло)))) фууу
повторю: козляра ваш сосед!!!
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нєфік сусідським курам порпатись на моєму городі...
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Такі от вони - нинішні реалії життя на Україні.
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и я хочу гранату:-
сосед по даче постоянно разбрасывает по своим грядкам гавно из туалетного ведра и если ветер в мою сторону то вонь неописуемая!!!
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пардон, я не в курсе...а граната как поможет?
только разбросает говно на еще большую территорию...
а вообще ваш сосед - козел!
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Дайте ей ...если женщина просит то нельзя отказывать
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"Zushaua Дайте ей ...если женщина просит то нельзя отказывать"
Молодец , Zushaua !!!
Хорошо воспитан... надрессирован женщинами
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как поможет? А Вы не подумали, что её можно подложить в его ведро в его деревянном туалете который почти на моей меже так близко, что слышно его кряхтения и пердения?
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опять пардон... может перед своим отъездом (чтоб не видеть и не нюхать)...потихоньку вкинуть ему в нужник... чуточку дрожжей? ...
только вот... рассчитать направление потока говна....тяжело.... и мой совет может не пригодиться......хотя....эффект то же, что и от гранаты...а статьи никакой)))
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у него не яма, а сидение с ведром в нем которое воняет само по себе и которое он переодически выворачивает под свои груши и яблони и все ЭТО воняет пока дождь не пройдёт...
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ужас! зачем я про это спросил?)))))
у меня такая буйная фантазия...аж мне говном завоняло)))) фууу
повторю: козляра ваш сосед!!!
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)))) вычитал в чебурнете, про трофейные донбасские унитазы, заботливо подаренные бурятами своим родакам в аулы. как бы были случаи, шо они их в огородах в свои скворечники пристроили))) в первый день обалдели от удобства!!!!!))) но на второй поснимали, полными оказались ))). думаю, ну минимум один случай таки не байка )))
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дрожжи говорят помогают, а лучше всего - Гугл. Билл Гей.тс тоже видать срачливый)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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