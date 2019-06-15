 На Одесчине во двор частного дома ночью бросили гранату, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Инцидент произошел около трех часов ночи. Услышав громкий звук, похожий на взрыв, в полицию позвонил владелец дома.
На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко забора, обнаружены следы, предварительно от взрыва гранаты РГД-5.
В результате происшествия пострадавших нет.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Государственный реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.
сосед по даче постоянно разбрасывает по своим грядкам гавно из туалетного ведра и если ветер в мою сторону то вонь неописуемая!!!
только разбросает говно на еще большую территорию...
а вообще ваш сосед - козел!
Молодец , Zushaua !!!
Хорошо воспитан... надрессирован женщинами
только вот... рассчитать направление потока говна....тяжело.... и мой совет может не пригодиться......хотя....эффект то же, что и от гранаты...а статьи никакой)))
у меня такая буйная фантазия...аж мне говном завоняло)))) фууу
повторю: козляра ваш сосед!!!