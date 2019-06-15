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 Общество, Фоторепортаж
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 "С Украиной в сердце": в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов. ФОТОрепортаж

15 июня в Днепре стартовал масштабный фестиваль жизнелюбов "С Украиной в сердце". Субботним утром в парке им. Шевченко собрались около тысячи днепрян.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

С Украиной в сердце: в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов 01

Студенты крупнейшего в Украине Университета третьего возраста готовы делиться своими умениями и энергичным настроением со всеми желающими. Присоединиться к фестивалю можно до 20:00. Вход – свободный.

Фестивальная площадка растянулся на всю верхнюю часть парка. Здесь можно послушать выступления хора, сыграть в шахматы и увидеть достижения народного творчества.

С Украиной в сердце: в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре стартовал третий фестиваль блогеров "Днепровский пост"

"Эмоции действительно переполняют. Такое количество открытых сердец, добрых слов. За последние годы мы смогли охватить нашим программамы более 8 тыс горожан почтенного возраста. Для меня как городского головы эта программа важна. Мы помогаем людям находить общение, участвовать в образовательных проектах. Показываем в нынешние тяжелые времена то, что власть – не отстраненная от общества. Вы можете сами увидеть, насколько хорошо люди воспринимают, люди благодарны. Это то малое, что мы можем дать людям, трудовому подвигу и работе которых мы обязаны славой нашего прекрасного города на Днепре", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

С Украиной в сердце: в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов 03

Немало внимания собрали поклонницы восточной гимнастики "Плейстик". Женщины балансируют со специальным принадлежностями, тренируя таким образом координацию и сердечно-сосудистую систему. "Я начала заниматься этой гимнастикой еще зимой. Очень нравится, что все движения в ней плавные", – рассказала участница фестиваля Людмила Казначеева.

Масштабным событием стал флешмоб жизнелюбов. Студенты элегантного возраста, старшим из которых более 80 лет, устроили динамическую ходу с танцевальными элементами. Все движения подбирали в соответствии с физическими способностями.

С Украиной в сердце: в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов 04

Участники флешмоба прошли также ряд тренировок. Впрочем большинство уже имеет такой опыт, ведь в прошлом году они стали рекордсменами в категории массовый танцевальный флешмоб среди людей почтенного возраста. Парковой аллеей прошлись также сторонники скандинавской ходьбы.

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"Я учусь в Университете уже пятый год. Сейчас много технологий, которыми наше поколение не слишком располагает. Не говоря уже о юридических и финансовых вопросах. Поэтому мы все это изучаем. И здоровье важно. Сейчас впервые занимаемся оздоровительной гимнастикой. Мы демонстрируем это, чтобы люди видели, как можно оздоравливаться, отдыхать и прекрасно проводить время", – убеждена студентка УТВ Алина Демина.

С Украиной в сердце: в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов 05

Вчера в Днепре стартовала первая Всеукраинская конференция руководителей и представителей Университетов третьего возраста Украины. В город съехались около сотни делегатов из 17 областей Украины – от Львова до Краматорска, а также специалисты из Польши, где тоже активно развивают программы для граждан элегантного возраста. Большинство участников съезда также присоединились к субботнему фестивалю жизнелюбов.

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Узнать больше об Университете третьего возраста можно здесь. Для регистрации в УТВ нужно предоставить: заявление, ксерокопии паспорта, пенсионное удостоверение (при наличии) и справку о присвоении идентификационного номера. Подать документы можно в территориальные центры социального обслуживания города Днепра или в Управление по вопросам развития социальной защиты населения: ул. СТАРОКОЗАЦЬКА, 40-б. Контакты: тел. 778-03-44; 093-134-46-69; 099-607-56-97.

Источник: https://censor.net.ua/n3132570
 
   
 Топ комментарии
 
Коли житель старовинної Еллади винайшов арфу - він думав про жінку.
Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку.
Цікаво, а про що думав москаль, коли винайшов балалайку?
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У магазин заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
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Коли житель старовинної Еллади винайшов арфу - він думав про жінку.
Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку.
Цікаво, а про що думав москаль, коли винайшов балалайку?
 показать весь комментарий
 
 
У магазин заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
 показать весь комментарий
 
 
В Україні править не бог, а чорт, не треба Бога ображати.
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підписався вже б - Сатана, а то богом обізвався. Козел.
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Кобзар! Москаль не винайшов балалайку, а вкрав її у половців чия кров є в українцях, казахах, киргизів та мадярів.
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Тамбовський сіроманець кацапу рідня !!!!!!!!!!!!
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Справжні тамбовці ненавидять кацапів, пам'ятаєш що там кацапи робили?
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Азєопський шакал йому товаріщь.
Нічого вовчка ображати.
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Ті українці які скинули Гетьмана Скоропадського, і у1919 році повірили популістам, що з варогом
(кацапами) можна домовитись у 1921 втратили державу, а у 1933 їли своїх дітей.
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То най думають за кого голосувати на майбутніх парламентських виборах
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у твоего пети только воровать умели добре
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На 20 день президентства Порошенко було підписано асоціації з ЄС.
На 20 день Зеленським дозволено приходити в АП без штанів... - РІВЕНЬ...😂
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Через несколько месяцев правления твоего порохла и его карманной сучки гонтаревой пол страны закрыло свой бизнес и ещё половина стали ходить без штанов . Вот это уровень!
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Именно поэтому люди набросились на Порошенко на фестивале Underhill "С Украиной в сердце": в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов - Цензор.НЕТ 3393

https://www.youtube.com/watch?v=JHNwQpWuQm4

Игорь Д, ну почему ты такой зебил?
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Любопытство никто не отменял. Петекантропы такие лжецы.
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Игокович, вот мне реально смешно, вот что такое совершенно безмозглое ваЗелиновое чучело как ты может знать о пИтекантропах, синантропах и неандертальцах?
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РЕАЛЬНО СМЕШНО КАК РАЗ С ТЕБЯ: ТЫ НЕ ПОНЯЛ ПОЧЕМУ ТЫ И ЕСТЬ ПеТЕКАНТРОП "З Україною в серці": в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів - Цензор.НЕТ 5551
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Увага, хто вперше на цензорі хто пише призвіще Мародера з великої літери- порохосвинячий бот (!)
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У вас порохусосов нас 73% ,,зебилов" . Вы хоть сортируйте нас мы же УЖЕ ! не при свинарнике живём "З Україною в серці": в Дніпрі відбувається перший масштабний фестиваль життєлюбів - Цензор.НЕТ 2657
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До кінця року вони знов будуть казати нас обманули
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Дача, свежий воздух, грядки с ароматной клубникой, разнообразные движения по поливу и прополке, вот основа жизнелюбия.
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Спочатку петрушку з авакяшкой треба посадити потім і життю можна радіти
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не народ реально - Днепр стал на срок президентства зели - главным городом Украины))))))
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Немного есть такое, но мы быстро людей вводим в курс дела. Это не так сложно делать так как многие в Днепре ненавидят Коломойского.
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шота не второпаю...за беню чы за филатова свечку ставить?
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свечку надо ставить вазелину... всё равно это неизбежно.
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Чи є серед цієї тисячи дніпрян хоч один Льоня?
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Ось я впевнений на 200%, що той Льоня не з Дніпра.
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Я навіть пам'ятаю по кращим часам яка у нього спеціальність.
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***
Не жалейте о том, что стареете.
Многим в этом было отказано.
Значит, вы уходить не смеете!
Значит, вы ещё жить обязаны!
Ради тех, кто в вас так нуждается,
В меру сил кому помогаете.
Пусть они это скрыть пытаются,
Но от вас-то не скрыть, вы ж знаете.
Ну к чему эти муки адовы?
Вам терять уже больше нечего.
Смысла нет на потом откладывать,
Ничего не бывает вечного.
..............................................
Не жалейте о том, что стареете.
Многим в этом было отказано.
А не то потом пожалеете,
День браня разноцветными фразами.
Сколько свыше вам жить назначено?
Что судьбою вам уготовано?
Жизнью вашей сполна заплачено.
Старость вам неспроста дарована.
По такому-то поводу важному
Стать наградой, наверно, призвана...
Жизнь даётся и всем, и каждому,
Ну, а старость... лишь только избранным.

(автор Г. Миронов)
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"С Украиной в сердце": в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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