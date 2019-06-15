 "С Украиной в сердце": в Днепре проходит первый масштабный фестиваль жизнелюбов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
Студенты крупнейшего в Украине Университета третьего возраста готовы делиться своими умениями и энергичным настроением со всеми желающими. Присоединиться к фестивалю можно до 20:00. Вход – свободный.
Фестивальная площадка растянулся на всю верхнюю часть парка. Здесь можно послушать выступления хора, сыграть в шахматы и увидеть достижения народного творчества.
"Эмоции действительно переполняют. Такое количество открытых сердец, добрых слов. За последние годы мы смогли охватить нашим программамы более 8 тыс горожан почтенного возраста. Для меня как городского головы эта программа важна. Мы помогаем людям находить общение, участвовать в образовательных проектах. Показываем в нынешние тяжелые времена то, что власть – не отстраненная от общества. Вы можете сами увидеть, насколько хорошо люди воспринимают, люди благодарны. Это то малое, что мы можем дать людям, трудовому подвигу и работе которых мы обязаны славой нашего прекрасного города на Днепре", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.
Немало внимания собрали поклонницы восточной гимнастики "Плейстик". Женщины балансируют со специальным принадлежностями, тренируя таким образом координацию и сердечно-сосудистую систему. "Я начала заниматься этой гимнастикой еще зимой. Очень нравится, что все движения в ней плавные", – рассказала участница фестиваля Людмила Казначеева.
Масштабным событием стал флешмоб жизнелюбов. Студенты элегантного возраста, старшим из которых более 80 лет, устроили динамическую ходу с танцевальными элементами. Все движения подбирали в соответствии с физическими способностями.
Участники флешмоба прошли также ряд тренировок. Впрочем большинство уже имеет такой опыт, ведь в прошлом году они стали рекордсменами в категории массовый танцевальный флешмоб среди людей почтенного возраста. Парковой аллеей прошлись также сторонники скандинавской ходьбы.
"Я учусь в Университете уже пятый год. Сейчас много технологий, которыми наше поколение не слишком располагает. Не говоря уже о юридических и финансовых вопросах. Поэтому мы все это изучаем. И здоровье важно. Сейчас впервые занимаемся оздоровительной гимнастикой. Мы демонстрируем это, чтобы люди видели, как можно оздоравливаться, отдыхать и прекрасно проводить время", – убеждена студентка УТВ Алина Демина.
Вчера в Днепре стартовала первая Всеукраинская конференция руководителей и представителей Университетов третьего возраста Украины. В город съехались около сотни делегатов из 17 областей Украины – от Львова до Краматорска, а также специалисты из Польши, где тоже активно развивают программы для граждан элегантного возраста. Большинство участников съезда также присоединились к субботнему фестивалю жизнелюбов.
Узнать больше об Университете третьего возраста можно здесь. Для регистрации в УТВ нужно предоставить: заявление, ксерокопии паспорта, пенсионное удостоверение (при наличии) и справку о присвоении идентификационного номера. Подать документы можно в территориальные центры социального обслуживания города Днепра или в Управление по вопросам развития социальной защиты населения: ул. СТАРОКОЗАЦЬКА, 40-б. Контакты: тел. 778-03-44; 093-134-46-69; 099-607-56-97.
Коли американець винайшов саксофон - він думав про жінку.
Цікаво, а про що думав москаль, коли винайшов балалайку?
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
Господь Бог.
Нічого вовчка ображати.
(кацапами) можна домовитись у 1921 втратили державу, а у 1933 їли своїх дітей.
На 20 день Зеленським дозволено приходити в АП без штанів... - РІВЕНЬ...😂
https://www.youtube.com/watch?v=JHNwQpWuQm4
Игорь Д, ну почему ты такой зебил?
https://www.youtube.com/watch?v=JHNwQpWuQm4
Не жалейте о том, что стареете.
Многим в этом было отказано.
Значит, вы уходить не смеете!
Значит, вы ещё жить обязаны!
Ради тех, кто в вас так нуждается,
В меру сил кому помогаете.
Пусть они это скрыть пытаются,
Но от вас-то не скрыть, вы ж знаете.
Ну к чему эти муки адовы?
Вам терять уже больше нечего.
Смысла нет на потом откладывать,
Ничего не бывает вечного.
..............................................
Не жалейте о том, что стареете.
Многим в этом было отказано.
А не то потом пожалеете,
День браня разноцветными фразами.
Сколько свыше вам жить назначено?
Что судьбою вам уготовано?
Жизнью вашей сполна заплачено.
Старость вам неспроста дарована.
По такому-то поводу важному
Стать наградой, наверно, призвана...
Жизнь даётся и всем, и каждому,
Ну, а старость... лишь только избранным.
(автор Г. Миронов)