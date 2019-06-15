 ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОИО № 93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
15 июня ЦИК зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, и 22 кандидата, выдвинутых политическими партиями: 6 от "Объединение "Самопомич", 2 - от Соцпартии, 13 - от "Гражданской позиции", 1 - от "Аграрной партии Украины".
Таким образом, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 - выдвинутых политическими партиями.
Ранее Онищенко говорил о своем намерении баллотироваться в 93-м округе в Киевской области, по которому он был избран в Верховную Раду этого созыва.
Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.
В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года. Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
- Через неделю Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет 4ой стены.
надежда на барышевский суд,но он уже куплен с потрохами)
....
это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.).
...
Источник: https://censor.net.ua/n3132545
"Порошенко сажает патриотов!" ((c) зерада)...
яке відношення клоун має до цих ключів?
"взялся за *** - не гаварі шо нє дюж".
Забув те слово з трьох літер.
Думаю, Портнов порешает.
самое смешное, как и партия
Источник: https://censor.net.ua/n3132569
позвали б подпись в ведомости поставить и... и он перестал бы быть беглым
а там... муж и жена - одна сатана))))
ЦИК отказала Сашке-гаду
И так хватает там воров
Вали, не кашляй, будь здоров
возможно, уже законодательство начинает работать
Но был момент когда подумал, что война и Майдан что то поменяли....
Ни хрена ничего они не поменяли ...