 ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОИО № 93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

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15 июня ЦИК зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, и 22 кандидата, выдвинутых политическими партиями: 6 от "Объединение "Самопомич", 2 - от Соцпартии, 13 - от "Гражданской позиции", 1 - от "Аграрной партии Украины".

Таким образом, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 - выдвинутых политическими партиями.

Ранее Онищенко говорил о своем намерении баллотироваться в 93-м округе в Киевской области, по которому он был избран в Верховную Раду этого созыва.

Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

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В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года. Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.