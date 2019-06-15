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 Политика Украины
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 ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко

Центральная избирательная комиссия отказала беглому нардепу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборах в Верховную Раду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОИО № 93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК, - Бернацкая

15 июня ЦИК зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, и 22 кандидата, выдвинутых политическими партиями: 6 от "Объединение "Самопомич", 2 - от Соцпартии, 13 - от "Гражданской позиции", 1 - от "Аграрной партии Украины".

Таким образом, по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 - выдвинутых политическими партиями.

Ранее Онищенко говорил о своем намерении баллотироваться в 93-м округе в Киевской области, по которому он был избран в Верховную Раду этого созыва.

Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко. По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили заявил, что будет судиться с ЦИК, если его не зарегистрируют на выборах

В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года. Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/n3132569
 
   
 Топ комментарии
 
Логика ЗЕбилов: В том, что при Порошенко все прокремлевские мрази сидели под плинтусом или убежали из Украины, заслуга Зеленского. А в том, что при Зеленском все они вернулись, виноват Порошенко. ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 8224
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У магазин заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
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Логика ЗЕбилов: В том, что при Порошенко все прокремлевские мрази сидели под плинтусом или убежали из Украины, заслуга Зеленского. А в том, что при Зеленском все они вернулись, виноват Порошенко. ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 8224
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У магазин заходить чоловік та й питає:
- Товарищ, у вас єсть лєзвия для брітви?
- Ні, нема.
Покупець пішов, касирка здивовано запитує продавця:
- А чому ти йому сказав, що нема? Вони ж ось.
- Він мене "товарищєм" обізвав. Хай серпом бриється.
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- А как вам удалось сбежать из плена?
- Через неделю Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет 4ой стены.

ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 3622
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Зеленський- бздливе дівчисько.
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Брешешь как сивый петя. В интернете фото хватает.
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беня сказал нет - значит нет)))
надежда на барышевский суд,но он уже куплен с потрохами)
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Да вот именно такая логика у зебилов.Переубедить невозможно,это можно понять так как основная МАССА это братья мышебратьев.Там тоже мольба на зомбоящик.
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Обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппоблока" на выборах в Раду

....
это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.).
...
Источник: https://censor.net.ua/n3132545

"Порошенко сажает патриотов!" ((c) зерада)...
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А пропіарився з ключами вова а не уряд гройсмана ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 112
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Зеленський не розрізує стрічки, він показує ключі?

яке відношення клоун має до цих ключів?
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варвары, хулиганы, зверьё. Почему так, ведь Зебил тоже не отвечал требованиям кандидата в президента, а таки регистрировали и стадо поддержало - дайте стаду права выбора.
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ЧТо это порошенковский ЦИК себе позволяет?
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мордвин Alex Pushkash - это не Зебил виноват, это "система сопротивляется"... он просто не знает, что делает его команда... вы еще полностью не знаете его задумку, дайте человеку работать..
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ЦВК на 75% - януковичівський. А ще є така кацапська приказка:
"взялся за *** - не гаварі шо нє дюж".
Забув те слово з трьох літер.
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Не понял, так можно и азирова с Купченко не допустить.
Думаю, Портнов порешает.
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А Саакашвили зарегистрировали или нет?
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выдвинутого Социалистической партией Украины
самое смешное, как и партия
Источник: https://censor.net.ua/n3132569
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Ну, хоч щось... Втім, риги в ЦВК мають одну невикористану квоту - тримають для Охендовського.... А після того - зможуть своїх реєструвати...
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по таких беглых нардепах харашо пасует беглый огонь.
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чего отказывать?
позвали б подпись в ведомости поставить и... и он перестал бы быть беглым
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Тем хуже для пети и его " европейской солидарности " . ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко - Цензор.НЕТ 1477
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ничего-ничего...его жена зато пролезет...
а там... муж и жена - одна сатана))))
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а не скажи... У кримських татар - кровна привязь... Вона - може голосувати так, як Курултай скаже...
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Подать на депутата в Раду
ЦИК отказала Сашке-гаду
И так хватает там воров
Вали, не кашляй, будь здоров
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Кадырка приезжай,сделают в тебе ещё пару дырок.
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ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко

возможно, уже законодательство начинает работать
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Бедный ЗЕльцман сейчас от злости лопнет.
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Після дозволу Добронравову приїжджати до України для нормальних людей стала зрозуміла ригівська суть зевлади!
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Не зовсім, бо в Україні зараз готують полуничне варення, але не збираються ого їсти. Карлсон харчується цим варенням і хінкалі, які теж є.
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і як фоєни зєлєнського збираються повернути вкрадені цим кадром гроші?
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Я эту арифметику еще при Яныке просчитал....

Но был момент когда подумал, что война и Майдан что то поменяли....
Ни хрена ничего они не поменяли ...
ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах в Раду нардепові-утікачу Онищенку - Цензор.НЕТ 7708
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Блин, фигня какая-та....это шо получается, порохоботы теперь будут обвинять Зеленского в политической расправе?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отказала в регистрации для участия в выборах в Раду беглому нардепу Онищенко
 
 
 
 
 
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