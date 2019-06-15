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 Политика Украины
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 Зеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о перезагрузке Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.

Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП потребовал результатов их работы, которые "удовлетворили бы запрос людей на справедливость" и "привлечение к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям".

"Мы слышали в последнее время о серьезных коррупционных скандалах: "Укроборонпром", "Центрэнерго", несколько других уголовных производств", - отметил Рябошапка. По его убеждению, все украинское общество заинтересовано, чтобы виновные в совершении этих правонарушений были привлечены к ответственности.

Читайте: Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка

"Поэтому мы ждем от этих антикоррупционных органов соответствующих процессуальных решений - это может быть предъявление подозрений определенным лицам или передача дел уже в суд, и на это все у нас есть несколько месяцев", - добавил чиновник АП.

"Президент определил, что должно быть три месяца, в течение которых они должны доказать, что могут эффективно работать, если им это не удастся, тогда президент будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной перезагрузке одного или двух антикоррупционных органов, в зависимости от того, кто из них не справился со своей задачей", - заявил Рябошапка.

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Напоминаем, 31 мая Президент Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

Источник: https://censor.net.ua/n3132567
 
   
 Топ комментарии
 
Китайский уряд передає "швидкі" по домовленості з Урядом Гройсмана - Шаурмен тут як тут, тримається за ключі, блаженно улибаясь, як разумковообмежений. Приватні компанії підписують договір - Шаурмен тут як тут трусить іпалом. Хватить лєнотчки перерізать (хоча шо ще ти вмієш?)
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Значит для быдла ЗЕбила под ником Игорь Д, а также 73% показываю, первый скрин - это билеты на на самолёт и они нам не нужны за 854 грн. Отменить лицензию!!! А вот МАУ Коломойского ( ну это теперь наш президент) с ценой билетов от 5126 грн. так же в Одессу из Киева нам нужно оставить. Быдло вы такое быдло!

Зеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 4883Зеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 2925
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ну почекайте ще до понеділка...в понеділок мосійчук вам розкаже, шо контрабанда всьо Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 8852
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Хто-небудь, скажіть цьому довбню, що країна та її інфраструктура - таки не смартфон і не комп, себто кнопки reboot немає!
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ну вот зачем Вы так?)))) это ж государственная тайна...
что значит скажите?))) тогда уж ..."напишите")))
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я не понимаю зачем давать еще 3 месяца. это что отработка какая-то? сытник достаточно напортачил в своей работе за 4 года. чего только стоит участие в коррупционной схеме укроборонпрома
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Непросто привлечены к ответственности, а сели и надолго с полной конфискацией имущества. Для остальных будет сигнал, что кара не минет никого за преступления, откупиться не удастся.
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Вова ты даже компьютер не сможешь без Бени перезагрузить, пиzzдун думаю на парламентских выборах набереш 10-15% не более, так как ты пустышка
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Вище написав - комп він може й перезавантажить, але він мабуть не в курсі, що з державою та її інфраструктурою не можна просто так узяти і клікнути reboot.
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Зеленский, у тебя нет этих 3-х месяцев. Перезагрузку нужно делать немедленно.
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без ВР это не получится .
А с этой утопия.
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закон о незаконном обогащении уже приняли?
и потом... они между собою никак не могут разобраться, кто из них главнюк....тут три месяца мало...нууу...разве денег им не выдавать, а платить "сдельно"...что сделал - за то и получи
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чомусь мені думається, що набу не спасуть ці три місяці. бо як казали ще ми у школі: не наївсь, то не налижешся. набу погрузло у корупції завдяки углаві і ситнику і це потрібно завершувати
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как раз самое время брать всю банду злочинного кондитера
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а Зе мало расследования Бигуса для того, чтобы разогнать руководство НАБУ?
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Неужели президенту не понятно, что толку от этих НАБУ и САП никакого не будет, ведь они создавались чисто для Порошенко и его своры. Ну что за идиот. Они же за 5 лет палец о палец не ударили.
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по мнению зели набу это плетка в его руках, которая карает тех на кого укажет зеля
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Не вижу никакого смысла в работе подобных структур, когда судебная система обслуживает коррумпированную Систему!
Необходимо сначала иметь честное судейство, а потом ловить воров!
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Все эти антикоррупционные прокуратуры и суды, при Порошенко означали, что все остльные корупционые. Запад не хотел это говорить в лицо. Сегодня в этом нет необходимости.
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3 месяца для заведения дел на соевую банду мародёров.. нормальный срок
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Комнату с мониторами месяц искали почти. А кнопку перезагрузки НАБУ и САП 5 лет искать будут. Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 7816
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка
 
 
 
 
 
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