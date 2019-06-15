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 Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра

Спикер оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра.

Об этом он заявил журналистам 14 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует… Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами", – сказал Константинов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

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Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Источник: https://censor.net.ua/n3132565
 
 
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ЧТО Х@ло МЕТОДИЧКУ ВЫДАЛО уринотерапия истинно рузька напитка всех времен Московии с нашествия Батыя... Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 4677
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Ему просто пояснили, что его нахождение во власти зависит от 25 пунктов о вреде воды для скрепного организма, которые он должен придумать и озвучить в ближайшее время... Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 1952
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Никто и не предлагает им воду. И нужно прекратить поставки воды на оккупированный Донбасс. Только предатели Украины и пособники кремля могут поставлять воду оккупантам и сепарам. Пусть они сами обеспечивают то,что оккупировали.
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Ані нЄ будут хАтЄть, а он насильнА, насильнА Шо б зналі
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Вот этого я точно не понимаю. Если Крым Украина зачем отрезать его от воды? Тем более этот канал строил совок, а не Украина. Причем тут "Украина обеспечивала"? Украина производит на фабриках эту воду? Это же природа. Бред полный.
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І де той "совок"? Хіба, що в головах, ну то таке...
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Ну і чудово! А то розвелось тут "фашистів-бандервіців", чого доброго труїти водичку почнуть. Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 8896
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Вода нужна была в первую очередь для рисоводства. Сейчас же на месте риса растёт пшеница (и не факт что удастся восстановить выращивание риса даже с водою). Собственно при таком раскладе, да - УЖЕ не очень то и нужна. Марионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра - Цензор.НЕТ 1442
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Рабоче-крестьянской красной армии,не нужны ананасы , мясо и икра буржуев ! Мне недавно сказали специалисты, что мясо, которое поступало, способствовала росту онкологических заболеваний )))
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этому дибилоиду ваще ничего не надо, он накрал у крысчан на несколько жизней вперед
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Им роса от путена и его утырков помогает, которая, как известно, в глаза.
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Всю пресную воду всем надо экономить...И еще бы не засирали её стиральными порошками и другой химией!
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Это лишь подтверждает намерение Зебени дать воду в Крым = инсайд ещё с апреля.
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а вот вопрос, как такая падла стала председателем в 2010 г.? Где были мозги, кто его "выбирал-назначал"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарионетка Кремля Константинов заявил, что оккупированный Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра
 
 
 
 
 
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