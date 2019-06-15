 "В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Зеленский сказал в Мариуполе в субботу во время посещения мультихаба Spalah.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал президент.
В Украине так воровать не умеют, как донбассята
03.12.2014 Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (из 12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США уголь стоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
Рояли завезут?
Только с иностранными? Здесь дураков нет? Беня не желает влить?
открыласьдоверилась этому святому человеку"
Святая зе-роса кварталу 73 в очи
Рошен отжали ? Давно пора .