 "В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Зеленский сказал в Мариуполе в субботу во время посещения мультихаба Spalah.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал президент.

Также читайте: Мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский