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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1766) инвестиции (871) Мариуполь (3641) Донбасс (18734)

 "В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность развития инфраструктуры Донбасса и привлечения иностранных инвестиций в регион.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Зеленский сказал в Мариуполе в субботу во время посещения мультихаба Spalah.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал президент.

Также читайте: Мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3132564
 
 
 Топ комментарии
 
Опять все бабло Украины в дамбас? А не пошли бы вы *****. Вы хоть в Киев и близлежащие регионы инвестируйте ато позорище а не столица. А на дамбасе еще война будет несколько десятилетий и все построеное будет опять разрушено.
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Вся инфраструктура Донбасса принадлежит ахметову. То есть получается ничего не меняется. Что при пете, что сейчас, все бабло ахметке
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Весь дамбас под прицелом дальнобойной артиллерии Расии. Какой на*** иностранный инвестор хоть копейку туда вложит чтобы завтра орки танцевали на обломках. Как будто больше в Украине некуда денег инвестировать?
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Вся инфраструктура Донбасса принадлежит ахметову. То есть получается ничего не меняется. Что при пете, что сейчас, все бабло ахметке
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Спочатку потрібно припинити там цю безглузду кроваву бійню.
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Anatoliy Ghukov - прекратить стрелять нужно в первую очередь - и дать повстанцам автономию...
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"повстанцам" автономию можно дать только на Дальневосточном гектаре
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Опять все бабло Украины в дамбас? А не пошли бы вы *****. Вы хоть в Киев и близлежащие регионы инвестируйте ато позорище а не столица. А на дамбасе еще война будет несколько десятилетий и все построеное будет опять разрушено.
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А че! А ниче! А Остальные регионы, типа Кривого Рога, Кропивницкого и т.д. пусть сами выкручиваются, как могут. Ужас.
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Получается жителям Кривого Рога, Кропивницкого и других областей тоже нужно брать в руки оружие и расстреливать власть что бы получить финансирование и льготы.
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Ребята! Не надо суетится. Это обычный звиздеж,пустопорожний. Зе просто озвучивает тексты промов,как озвучивал ЛИБРЕТТО в Кварталах... Зе всего лишь говорящая голова. А его хозяевам зачем делать хоть какие то инвестиции,хоть куда? Им в собственный карман надо делать инвестиции,а не в какой то там МАМБАСС!
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Ностальгируют
В Украине так воровать не умеют, как донбассята

03.12.2014 Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (из 12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США уголь стоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
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будут инвестиционные вливания....

Рояли завезут?
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Да. А скрипач нам не нужен. Дайте КаННабисУ!) Ну или селЁдки)
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Сегодня истекают две недели, которые преЗЕдент дал Баканову на уничтожение коррупции....со следующей недели пора ждать инвестиции ...может и донбассу перепадет с этого потока инвестиций...
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"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - сказал президент.

Только с иностранными? Здесь дураков нет? Беня не желает влить?
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Весь дамбас под прицелом дальнобойной артиллерии Расии. Какой на*** иностранный инвестор хоть копейку туда вложит чтобы завтра орки танцевали на обломках. Как будто больше в Украине некуда денег инвестировать?
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Беня приказал-марионетка говорит.А они напару с ринаткой бюджет попилят под благовидным предлогом.
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Ты не веришь обещаниям Владимира Александровича, этого святого и непорочного молодого политика с доверием 73% избирателей?... "В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса", - Зеленский - Цензор.НЕТ 920
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ну прям так и тянет перефразировать " "И зачем я открылась доверилась этому святому человеку"
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Надо полагать, фигляр с воровитой лапкой Коломойского в анусе, под инвестициями имеет в виду народные деньги стыренные фираташами, коломойскими, ахметовыми, пинчуками и тарутами с присными, начнут из офшоров возвращать на свои точнее украденные у народа предприятия?
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Если житие-бытие в Украине станет лучше чем даже в рашке - это станет ключевой точкой сомнений в нужности рузькуого мира. Как для быдла донбасса так и для быдла Украины ездящего в мацкву на заработки. А если зарплаты станут европейскими,то в Донецке останется один неудачник бздюшилин с другими новоявленными мммщиками.
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"В самое ближайшее время будет..я говорю об этом с инвесторами".. Кто клюнет на эту чушь?
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он или не понимает что говорит или это своя игра в отмывании денег через донбасс...... может сначала войну заверши, корупционеров посади, тарифы снизь для народа...... но мне кажется снова братия еврейская к власти пришла значит будут грабить..... где вы видели честного еврея?
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Водяры шо ли больше туда направят шоб было шо вливать)
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тю я думал хоть в Днепре аэропорт построят - а то все днепряни очень жалуются - а забыл там же Бенин он - так шо зря они за зелю голосовали - не видать им аэропорта - но значит первым делом - девушки. - а самолеты потом)))))
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Вливания - в смысле мочеиспускания?
Святая зе-роса кварталу 73 в очи
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Я думал, он будет нас развлекать, рассказывать анекдоты, а он
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Как там оно говорило-я сделаю так чтоб украинцы не плакали? Затягивайте по уже пояса панове, так как инвестиции потекут в бамбас явно не из карманов зелёного и коломойши и уж точно не из кармана парашенки с ахметовым
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" В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса "

Рошен отжали ? Давно пора .
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А в Украину когда начнутся инвестиционные вливания? Или нам уже ничего не надо?
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Бери оружие в руки и стреляй... Тебя услышат быстрее чем когда ты на коленях ползаешь и просишь.
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Порохосвынi, не слишком ерничайте. Порося точно то же самое предлагало совсем недавно вливание всех денег на дамбас. Зато снизить тарифы и налоги для украинцев денег оказывается нет.
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Тю,а ты что делал в своих комментах выше? Хвалил зелю,что ли? Или это такой сеанс самобичевания?
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Опять Ахметову баблишко из бюджета страны в карман перекачивать будут.
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Кловуно-головнокомандувач .... а дамбас вже деокуповано ?!? ... чи будемо інвестувати расійських моторол та киви ? .... вибачте - повстанців ...
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Если поднять пенсии, снизить тарифы, создать нормальную жизнь людям в Украине, проблема ДНР-ЛНР исчезнет сама собой, как роса на солнце. Кому нахрен будет нужен двукуриный паспорт?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса", - Зеленский
 
 
 
 
 
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