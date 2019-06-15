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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1174) Зеленский (1766) инвестиции (871) Мариуполь (3641) реформы (3322)

 Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке законопроектов, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в субботу на сайте президента Украины.

В сообщении сказано, что во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области Зеленский посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.

Президент отметил, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский

"Главная цель – "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул он.

Президент сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Глава государства также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.

Президент посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города Мариуполь, а также пообщался со слушателями IТ-курса Beetroot Academy.

Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса 01
Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса 02
Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса 03
Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса 04

Источник: https://censor.net.ua/n3132563
 
   
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пишите проще - главписюнист опять шуткуеть ...
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ЕСЛИ СОБРАТЬ СКОЛЬКО МНЕ ОБЕЩАЛИ НАОБЕЩАННОЕ С ПЕРЕОБЕЩАННЫМ С 1991 ГОДА то я никак не пойму почему я не богаче Ахметова как минимум в 4 раза??!! прям загадка наверное обещанное мне всеми во власти пропадает в паралельную Украину... Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса - Цензор.НЕТ 4162
которая находистя сразу за высоким забором с проволокой и вышками так сказать "универ урки"! не закончил..не состоял в Партии ОПГ не стал ублюдком мразью и шоблой..и не "кретили" меня в Синагоге....
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Обещания хорошие. В Украине средний и малый бизнес в загоне, из-за олигархии, которая все захватила в свои руки. Надеюсь ,что примутся предложенные законы. Но нужны еще законы, которые отстраняют крупный бизнес от власти и уничтожают олигархию,эти законы более важные и насущные в данное время.
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Мне интересно как работают твои ролики в пустой голове когда ты пишешь вот это:
нужны еще законы, которые отстраняют крупный бизнес от власти и уничтожают олигархию
До тебя реально не доходит, что Олигарх Беня у власти?
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а ніяк, воно просто тупе, щось напейсало, а що саме не знає, це так щоб було, може пару руб.дадуть.
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я ще не бачив, щоб кацапка щось розумне напейсала.
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Зеленский - не олигарх, как Пэдря. А Коломойский - не избранный президент. Нечего мешать мух и котлет. Пусть выполняет свои обещания служить народу, а это значит в первую очередь отстранить бизнес от власти. А тебе посоветую побеспокоиться о своих шариках роликах.
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так вот Беня - котлета, которая заняла кресло президента Украины..
а вазелин и зебилы - МУХИ Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 1808, поверившие в популизм зомбоящика...
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О работе Зеленского суди по факту. Если есть конкретные претензии -предъявляй. А о работе Пэдри все известно уже, поэтому он и бывший.
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о работе вазелина СУДИМ по ФАКТАМ: 17 НАРУШЕНИЙ Конституции и Законов Украины, а также
Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 678
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Бред бредовый. При чем тут Зе к возвращению непосаженных Пэдрей бандитов? Какой референдум за мир? Я на него не ходила. И не стыдно писать такую ерунду? Вижу что и стыда у таких людей нет. Конкретно - это законы и действия, а не сходыв на Монатика.))
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предъявляю: ник Лариса готова к проведению референдума на условиях расеи и готова к капитуляции Украины, как об этом заявил вазелин-богдан-шефер и Ко...
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Вот теперь ясно. Ролики скрипят от натуги.
«Мне кажется они реально любое дерьмо могут залить в головы своих адептов. Реально любое. Если завтра зеленский уйдет в запой на неделю, то они могут смело сказать что его выкрали инопланетяне и увезли на летающей тарелке в неизвестном направлении..»
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зебилы будут верить что "вова думает о том как сделать жизнь лучше!" Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 3209
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Конкретно факт - что он за свое президентство сделал плохое. Пустая трепня никого не интересует.Уже много на него вешали, а оказалась брехня.
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сделал тебя идиоткой.. хотя это - хорошее)
Симпоматично, что даже до такой клуши как ты давно ДОШЛО КАК тебя поимел вазелин с референдумами, запретами стрелять и кумовством во власть.
Но зебилы НЕ обладают мышлением, поэтому с пеной у рта будут жрать дерьмо от вазелина и орать что "вкусно" Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 8932
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Еще раз, подумай о своих прямых извилинах и не пиши тут свои фантазии.Что за привычка бредить в комментариях?
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які закони, що ти чешеш, ти хоч розумієш тупориле, що ти напейсало?
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"...пообщался с прогрессивной молодежью..." Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 8834
а че не с регрессивными бабушками?))
Вообще фраза "прогрессивная молодежь" - абсурдна по сути)
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все "обещания" вазелина - это ШУТКА)) в т.ч. и "законопроекты" Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса - Цензор.НЕТ 8598
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Главное чтобы ЕГО похороны были натуральыне... будет огнем допытывать в гробу-
А не шутка ли- что ТЫ помер Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 406 Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 7438
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пишите проще - главписюнист опять шуткуеть ...
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Заповедь зебила : " Меня обзеливать не надо , я сам обзеливаться рад ."
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Зеля как-то запамятовал,что его функции-внешняя политика и оборона. Но скомороху не терпится объять необъятное. Получи сначала большинство на выборах.
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тому й поспішає з виборами, бо чим далі тим менше шансів взагалі туди протягнути хоч щось із 95 кагалу.
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ты против развития малого и среднего бизнеса？ алигарх？
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Вот я себе и думаю зечмо сначала выложит обещанное видео с согласительного совета а потом реформаторские законопроекты или наоборот или всех как всегда пошлет на то чем он по клавишам пианино стучит ?
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Та потом скажет, что пошутил, как обычно, делов то)
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твой диабет пошутил на смертях тысяч воинов, потом извинился просто и все
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твой ненаркоман пошутил о комуналке, ничо так проглатили и даже за неуплату с этого месяца и проценты будут капать
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А кто придумал пеню за неуплату, не свора ли мародеров？
Второе, ты сравниваешь смерти воинов с коммуналкой？
Вот это ылита
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ну вот... про реформы ничего не скажу...а к пиджачку потихоньку привыкать начинает..
та ёлы-папалы! мы им еще и гордиться будем!!! чі шо?
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та не... пятаком не вышел))))
так... юморю потихоньку... на общественных началах
(стараюсь безобидно...но...плохо старался...видно))))
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Словосочетание "Зеленский пообещал" настолько многолико и многовекторно.... Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса - Цензор.НЕТ 3007
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Это как слова начинающиеся на ху... и пи... могут означать что угодно .
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Скорее в сборище обиженных неврастеников.
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Вот разгонят ботоферму, так как денег нет, потом ещё скучать за ними будем ))
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Татьяна Флай Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 8947, зі своєю ботофермою, скоро х..ло вам перестане платити.
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Да да да....
Уже был один обещалкин, и этот по его стопам
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Не завадило б спочатку звернути увагу на те що робиться на державних підприємствах. Адже вони мають бути в багатьох питаннях (зарплата, соцгарантії та інш.) зразком. Але якщо взяти "Державну продовольчу-зернову корпорацію) де заправляє ірина марченко то відразу помітно, що до зразка дуже далеко. Зарплати по філіях - "мінімалка", всі кошти - лише через Куів, постійні скорочення робочих місць. І це лише - вершина "айсберга".
Не далеко "втік" і ДП Укрспирт. Там суцільні ліві схеми і простоювання більшості підприємств.
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Ох Володька таки решил доконать рыгосою....может их сразу усыпить чтоб не мучались?
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День 1:Референдум за мир
День 2:Возвращение Портнова
День 3:Возвращение Хорошковского
День 4:Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5:Лига смеха, майдан негативное явление, задержание подростка за пикет.
День 6:Шаурма, Московское поздравление Киеву
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка

День14: збільшення АП
День15:Ганьба в Брюсселі
День16:Нові обличчя:Лутковська та Кучма
День17:Заборона стріляти у відповідь
День18:Знайшлися сервери.Продаж місць у СН
День19:Зам голови сбу з медаллю ФСБ
День20:Зниження тарифів то шутка.
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Это шо, распорядок дня убежденого порохобота?
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навіяно "вазел і медицина" Є страшна хвороба куру, класичним симптомом є тремтіння так і перекладається це слово з місцевої мови(Папуа-Нової Гвінея). Але є ще одна поширена назва - "смерть, що сміється" пов'язана з патологічними спалахи сміху, які є симптомом захворювання.

Куру є найтиповішим прикладом пріонових захворювань людини. Пріонний білок має аномальну тривимірну структуру і здатний прямо каталізувати структурне перетворення гомологічного йому нормального клітинного білка в собі подібний (пріоновий) змінюючи його конформацію.

Як правило, пріонний стан білка характеризується переходом α-спіралей білка в β-складчатість. Що змінює функції і властивості сполуки вони формують разом з іншими компонентами "сміттєві" згустки (амілоїди), які унеможливлюють нормальну роботу клітин.

Ці аналогії я готував під побєдобєсіє мордорців і їх оту травневу парадну некрофілію та ідейний канібалізм. Проте вже півтора місяці(а тут ще сьогоднішня соціологія) не можу покинути думки що ця "смерть, що сміється" подібна до цього вазел-трешу який зараз.

Як у апокаліптичних фільмах кожен день встаєш ходиш і бачиш, чуєш шо 3/4 чи 1/2 всіх тих хворі, і сміються тому що хворі. Тому що інфо-білок мутант "покусав" всі їх нейрони і ті перетворюються у клітини - смітники.
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Это шажки утырка зеклоуна с каждодневным усироном . Каждый раз виноват Порошенко !
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Якщо рахувати з 20 травня, то сьогодні 27 день
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там где Васюки превращаются в Ньювасюки
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Стабильность и не нищее население-вот и все реформы.Ну и стабильная посадка ротердамского жулья высосавшего все деньги через цены на газ и коммуналку и страна рацветет.Укратнцы не кацапы-работать умеют
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ротердамское жулье нынче называется "узеленского", во главе с хозяином-Беней Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 1492..
или до некоторых зебилов не дошло, что вазелин ПРОДЛИЛ роттердам+ с 1 июля, ВОПРЕКИ законам Украины.. оседлавши поток денег))
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саша стоматолог теж бізнес підтримував, якщо прибутковий - відбирав. презедент бєня коломойський такий же реформатор, тільки ще жадібніший
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Стабильность и не нищее население-вот и все реформы.Ну и стабильная посадка ротердамского жулья высосавшего все деньги через цены на газ и коммуналку и страна рацветет.Укратнцы не кацапы-работать умеют
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Та ото всі сидять чекають, коли ж народиться перша реформа. Цікаво подивитись, що може народитися без запіліднення і без замислу.
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благое дело - реформы. в украине любят затевать реформы и менять конституцию. так властям легче скрыть свою вопиющую некомпетентность. вот "напоминалка":

Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 3226
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Всім бажаючим взяти участь у проекті "держава в смартфоні" потрібно подати заявки до адміністрації президента на отримання смартфонів до 21 липня. Ті, хто запізниться, девайсів не отримають.
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Законы для малого и сренего бизнеса будут ущимлять права крупного бизнеса. Поэтому ими не занимались. Если Зеле удасца это сделать заткнет рот оставшимся порхоботам.
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ага.. шестерка будет "ущемлять" своего хозяина, Беню)
Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 9994
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так, - с тарифами, войной уже порешал взялся за бизнес...
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Хороший антураж для рассказов про Нью-Васюки.
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Во-во, что захватывающие речи о светлом будущем, что сеанс одновременной игры в шахматы. Остап Бендер вернулся.
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бла-бла-бла = зеробеня минус электрофикация всей страны
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ТО ЧУВСТВО, КОГДА ИСТЕРИКА ЖОПОЛИЗОВ СВИНАРЧУКОВ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НИ НА МИНУТУ С 21ГО АПРЕЛЯ Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 5554
РАСКРОЙТЕ СЕКРЕТ ВАШЕЙ ЭНЕРГИИ Зеленський пообіцяв реформаторські законопроекти для розвитку малого та середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 8850
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ЕСЛИ ФИГЛЯР ПООБЕЩАЛ, ЗНАЧИТ СРЕДНЕМУ И МАЛОМУ БИЗНЕСУ


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Если малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны" - То олигархия - это червяк,который это все пожирает. Не станет олигархии ,наступит эпоха возрождения.
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Вот кому-кому, а реформированная судебная система Коломойскому и нафиг не нужна. У него, вон, районные суды авиакампании-конкуренты лицензий лишают с легкостью необыкновенной, снимают с должностей замов НБУ, Привтабанк уже десять раз вернули, если понадобится, то и законы физики отменять будут, причем легко. Вот какой здесь ещё малый и средний бизнес?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса
 
 
 
 
 
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