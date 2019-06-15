 Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в субботу на сайте президента Украины.
В сообщении сказано, что во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области Зеленский посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.
Президент отметил, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны".
"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал Зеленский.
"Главная цель – "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул он.
Президент сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Глава государства также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.
Президент посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города Мариуполь, а также пообщался со слушателями IТ-курса Beetroot Academy.
которая находистя сразу за высоким забором с проволокой и вышками так сказать "универ урки"! не закончил..не состоял в Партии ОПГ не стал ублюдком мразью и шоблой..и не "кретили" меня в Синагоге....
нужны еще законы, которые отстраняют крупный бизнес от власти и уничтожают олигархию
До тебя реально не доходит, что Олигарх Беня у власти?
а вазелин и зебилы - МУХИ , поверившие в популизм зомбоящика...
«Мне кажется они реально любое дерьмо могут залить в головы своих адептов. Реально любое. Если завтра зеленский уйдет в запой на неделю, то они могут смело сказать что его выкрали инопланетяне и увезли на летающей тарелке в неизвестном направлении..»
Симпоматично, что даже до такой клуши как ты давно ДОШЛО КАК тебя поимел вазелин с референдумами, запретами стрелять и кумовством во власть.
Но зебилы НЕ обладают мышлением, поэтому с пеной у рта будут жрать дерьмо от вазелина и орать что "вкусно"
а че не с регрессивными бабушками?))
Вообще фраза "прогрессивная молодежь" - абсурдна по сути)
А не шутка ли- что ТЫ помер
Второе, ты сравниваешь смерти воинов с коммуналкой？
Вот это ылита
та ёлы-папалы! мы им еще и гордиться будем!!! чі шо?
так... юморю потихоньку... на общественных началах
(стараюсь безобидно...но...плохо старался...видно))))
Уже был один обещалкин, и этот по его стопам
Не далеко "втік" і ДП Укрспирт. Там суцільні ліві схеми і простоювання більшості підприємств.
День 2:Возвращение Портнова
День 3:Возвращение Хорошковского
День 4:Факап великобританцы, продажа Сватов Яндексу
День 5:Лига смеха, майдан негативное явление, задержание подростка за пикет.
День 6:Шаурма, Московское поздравление Киеву
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
День14: збільшення АП
День15:Ганьба в Брюсселі
День16:Нові обличчя:Лутковська та Кучма
День17:Заборона стріляти у відповідь
День18:Знайшлися сервери.Продаж місць у СН
День19:Зам голови сбу з медаллю ФСБ
День20:Зниження тарифів то шутка.
Куру є найтиповішим прикладом пріонових захворювань людини. Пріонний білок має аномальну тривимірну структуру і здатний прямо каталізувати структурне перетворення гомологічного йому нормального клітинного білка в собі подібний (пріоновий) змінюючи його конформацію.
Як правило, пріонний стан білка характеризується переходом α-спіралей білка в β-складчатість. Що змінює функції і властивості сполуки вони формують разом з іншими компонентами "сміттєві" згустки (амілоїди), які унеможливлюють нормальну роботу клітин.
Ці аналогії я готував під побєдобєсіє мордорців і їх оту травневу парадну некрофілію та ідейний канібалізм. Проте вже півтора місяці(а тут ще сьогоднішня соціологія) не можу покинути думки що ця "смерть, що сміється" подібна до цього вазел-трешу який зараз.
Як у апокаліптичних фільмах кожен день встаєш ходиш і бачиш, чуєш шо 3/4 чи 1/2 всіх тих хворі, і сміються тому що хворі. Тому що інфо-білок мутант "покусав" всі їх нейрони і ті перетворюються у клітини - смітники.
или до некоторых зебилов не дошло, что вазелин ПРОДЛИЛ роттердам+ с 1 июля, ВОПРЕКИ законам Украины.. оседлавши поток денег))
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