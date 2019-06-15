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 Политика Украины
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Все про:выборы (22529) Онищенко Александр (545) Бернацкая (7)

 Беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК, - Бернацкая

Народный депутат Александр Онищенко, который находится за пределами Украины и которого НАБУ подозревает в организации коррупционной схемы, подал документы для участия во внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом на одном из телеканалов зявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По ее словам, в пакете документов, который Онищенко направил в ЦИК, указано, что он якобы отсутствовал в Украине, поскольку его делегировали для участия в конных соревнованиях.

В ближайшее время комиссия должна рассмотреть его заявление и принять решение о допуске или недопуске этого человека для участия в выборах, отметила Бернацкая.

Ранее сам депутат говорил о своем намерении баллотироваться в 93-м округе в Киевской области, по которому он был избран в Верховную Раду этого созыва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миллионы гривен "Батькивщине" жертвовали мастер маникюра, безработный, студентка, - расследование "Наших грошей" Бигуса о финансах партии Тимошенко. ВИДЕО

Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко.

По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении Александра Онищенко и его финансового директора состоится 10 июня 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд одобрил заочное рассмотрение дела Онищенко

В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года.

Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/n3132561
 
 
 Топ комментарии
 
зеклоун выпиал индульгенцию всем сепарам и врагам украины!!!
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Новая Рада, новые лица и срочно! = меча зебилов = 73-й квартал
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Совет форумчанПравила форума
 
и шо он делал от имени Украины в Минске..? почему вообще жив и на свободе..?
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Интересный вопрос для Пэдри и его фанов. Сейчас в стране полный бепредел, в Раду рвутся бандиты разных калибров. Такое впечатление ,что украинская Рада - это бандитское логово.И что более всего поражает,что находятся люди с отбитыми мозгами,которые голосуют за банду и все идет по кругу. Украина никогда не выберется их этого сатанинского водоворота.
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только временная правая военная диктатура при поддержке США может исправить ситуацию..к сожалению..куча гуано, именующая себя элитой, показала свою полную неспособность преодолеть как внешние, так и внутренние угрозы..и это не удивительно, ведь практически все они родом из комуняк\комсы, кгэбэшных стукачей и бандюков..
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Den Tar - кстати Медведчук купил только что канал ЗИК...

И это канал скоро будет рассказывать мудрому, простому нариду что Веру, Армию и Мову на хлеб не намажешь...
https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/14/648793/
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шо, таки кинет твоего работадателя..?
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Коломойський («Димінський») віддав телеканал ZIK Медведчуку («Козаку») Питання руба: Бені дуже потрібні гроші? Чи щось вагоміше? Яку послугу він просить взамін телеканалу?

Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька - Цензор.НЕТ 2624
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Fobos - так ты уже за Медведчука топишь?

Быстро деградируешь....
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хде..? это ты за будочника встал горой, будто он миссия..такой же ты националист, как я балерина..
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Fobos - да ну?

С кем то путаешь.....
Для меня и тот и тот омерзительны....
Но если порошенко все таки гос.деятель, который что то сделал для Украины хорошего помимо дерьма..., то Зе-сопля это просто ничтожество - чертов украинофоб...
Чистое зло как для Украины, так и украинцев....
Марионетка тупорылая....
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не путаю..много ников - стиль один..если пэтя государственный деятель, то таки да, приплыли..а мысль, почему взялся зеля и на фоне этого гиганта выиграл, в голову не приходила..?
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Fobos - ников у меня всего два...

И то по необходимости - когда банят один, пользуюсь другим пока не разбанят...
Да приходило в голову, приходило.... - Пэтя слил весь запал 2014-го года..., предал многое и поэтому в конечном итоге появилась эта Зеленая Сопля..., который выбрал простой-тупой нарид из 39-ти кандидатов, среди которых были и очень достойные...
Но вот так что....?
Теперь из за Пети мы должны поддерживать разные отбросы - Медведчуков, Зеленских и тд и тп...
Гори все огнем, да?
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я понял вашу позицию..не буду её субъективно оценивать..это ваше право..
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ЗакупилОсь, тварина телеканалами і вЄШШаЄт, вЄШШаЄт, вЄШШаЄт...
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Наглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК, - Бернацкая ))
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зеклоун выпиал индульгенцию всем сепарам и врагам украины!!!
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Угу, он же анонсировал возвращение заробитчан.
Скоро такими темпами и янык вернется.
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Вы про бойко, вилкула, шуфрича, новинского, мертвечука и прочих труханов с допо\гепами..? Спросите у забронзовевшего бывшего гаранта, а не у зели..
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правый сектор- это тухлый проект фсб!! ярош- кремлевская подстилка, который никогда не был ни на майдане, ни на фронте и купил корочку убд!!когда мы вернем отца нации ПОРОШЕНКО в кресло президента, ярош, билецкий, тарасенко, кошулинский и вся остальная националистическая шушера будут висеть на столбах!!!!
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Уважаемый, а ни че что этот черьвь был доверенным лицом Пети на выборах и в прочих мутных схемах?
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Чего расчирикался, ростовский. Любишь яныка, так и скажи?
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Соя, надо говорить в таких случаях "Какиевашидоказательства"
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Мразь зеленожопая, данбасская- это твой кумир. Ты из той части 30% ватного быдла, который 21 проголосует не за ЗЕ, а за жопоблоковских не3,14здженых шуфричей, бойок, рабиновичей и прочей украинофобской мрази. Так, что сиди и не пехти, быдлота.
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Новая Рада, новые лица и срочно! = меча зебилов = 73-й квартал
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В скором времени выдаст огромный компромат на Пэтра
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При Порошенку на 20-тий день президентства підписано Угоду про Асоціацію з ЄС і вихід українського бізнесу на європейський ринок.
При Зеленському на 20-тий день підписано Постанову про вхід без штанів в АП ))))))
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А еще мы стали самой бедной страной,это еще одно достижение Порошенко
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То есть тебя не гложет что Украина стала нищей,смотрю соевым вообще похрен
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Нищей Украину сделал беня, онищенко и такие как они.
И теперь они возвращаются благодаря зебилоидам.
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Я не надеялся услышать другой ответ,молодец,возьми рошенку
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Да где там нищая? Билетов на самолет в Европу хрен купишь.
Бухгалтера на предприятие за 15000 грн/мес не найти.
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А что пенсионеры?
У моей тещи монетизированная субсидия на коммуналку больше чем все счета за эту же коммуналку.
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Так кто их поднял эти тарифы,в ДЕСЯТЬ раз
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Тебе ж уже обьснил президент Зеленский что с тарифами все правильно.
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Там скоро Трамп буде переобиратися. Онищенко не хоче подати документи?
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а кто и как принял документы? что какой-то член предоставил доручення от этого кАзла?
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Тому від Пороха, це лайно, ховалося, а страхолюдного ВОЗа так злякалось, що вирішило балатуватись в ВР. Ото ви упороті. Жах
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ничего личного , просто рыг к рыгу . ох и упоротые инсулином вы .
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От Ив.-Франковска: "новое лицо" Роман Мулик.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го! Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтесь.
Далі буде
С Муликом связана интересная история. Этот ломатель системы вышел из Партии Регионов 20 фев. 2014, когда после расстрелов на Майдане и гибели там Романа Гурика активисты пошли громить его ресторан в центре города. Просто спасал своё барахло. 5 лет сидел на попе ровно, и вот тебе.
Еще одного карася вам поймал:
87. Клочко Андрей Андреевич. Барыга, ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" Человек Рудьковского, от Блока Левых сил лез в ВР в 2014, а от Відродження(ексПР) - в 2015 в Киівську міську раду. Сразу видно, идейный товарищ. Ага.
82. Салийчук Александр Вячеславович. Ничего особенно, просто директор мясокомбината. Занимался чувак колбасой, а теперь решил стать новым лицом в политике. Так прям пришел, и сказал: возьмите меня в Верховну Раду. И ведь взяли. Святые люди.
81. Гутцайт Вадим Маркович Фехтовальщик, директор Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации. Экспомощник депутата Эльбруса Тедеева. Да, того самого, регионала. Имеет орден от Януковича. Муж Оксаны Гутцайт. Возможно, наш будущий министр спорта.
77. Тарасов Олег Сергеевич "УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ СОЮЗ" Бенефициар и засновник 13(!) компаний. Лес, хлебзавод, продукты, агрокомплекс, і т.д. Ну такє...тоже чувак пришел в политику с горящими глазами.
72. Сова Александр Георгиевич Ювелирный дом SOVA Jewels - Ювелирні золоті прикраси. Золотое будущее Украине обеспечено. Но если нет, то хотя бы Зеленскому.
Штааа? 70. Козак Владимир Васильевич Этот не ошибка, граждане? я знаю только одного Козака Владимира Васильевича: экс-керівник "Укрзалізниці", міністр інфраструктури України Януковича, член ПР, корупционер. Ну скажите, что это полный тезка, ну плз!
62. Крячко Михаил Валерьевич Еще одно "новое лицо", 9 лет работы в горсовете и облгосадминистрации Запорожья, начинал еще во времена Януковича.
54. Кириченко Николай Александрович ЧАСТНАЯ АГРОФИРМА «ЗЛАГОДА», директор Депутат Харьковской областной рады VII созыва. Новое лицо в политике.
52. Культенко Артем Валерьевич "СПІЛКА ІНВЕСТОРІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА" "КЬОРТІС ГРУП" "БУДМАШСЕРВІС"
49. Бабий Роман Вячеславович В 2014-м балотировался в ВР от Гриценко. Сбежал от него к Зеленскому. Ну ооочень хочет человек стать слугой народа. Люблю таких.
46. Ковалев Артем Владимирович "1+1 ПРОДАКШН" Все понятно, человек Коломойского.
45. Галачук Вадим Сергеевич Головний юрист передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юрист Ющенко, був довіреною особою Миколи Катеринчука. Новое лицо уже 17 лет.
44. Кисель Юрий Григорьевич Три будівельні компанії.
42. Воронов Владимир Анатольевич Международное Брендинговое агентство Владимира Воронова. Спец по запудриванию мозгов. Архинужный человек в команде.
41. Гусев Юрий Вениаминович В политике с 20-и лет. Тягался с Хорошковским, був радником головы Херсонской ОДА, министра финансов, министра экономики, министра экологии, министра инфраструктуры, заст. министра обороны. Работал в Приватбанке. Человек Коломойского.
40. Завитневич Александр Михайлович СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД. Власник.
39. Ионушас Сергей Константинович Юрист, сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем шоумена при регистрации торговых знаков.
38. Кривошеев Игорь Сергеевич КВНщик. С таким депутатом украинцы точно не заплачут.
37. Неклюдов Владлен Михайлович прокуратура Дніпропетровської області. Поющий прокурор. Пел еще Пшонке. А вот юрист так себе: набрал невысокий бал по предварительному тестированию: 14 место из 16. А по результатам теста на общие способности вообще оказался предпоследним. Ну, Ок.
33. Спивак Дмитрий Павлович Редкая гнида из окружения Натальи Королевской, автор и ведучий Медведчуковского «NewsOne». Участник коррупционных скандалов и махинаций с тендерами на поставками детского питания в садики и школы. Кормил детей дрянью. Погуглите.
28. Сушко Павел Николаевич Кинопродюсер.
22. Холодов Андрей Иванович Крупный бизнесмен, светский лев.
Так же в списках Слуги российского народа обнаружены аваковские псы.
4. Арахамия Давид Георгиевич
Этот верный пес Авакова угрожал убийством журналисту Шапошникову.
https://www.youtube.com/watch?v=3Bc0iH9lL3g
Да-да. Это именно ему сегодня так лестно пел оды Цензор. Все мы понимаем почему Бутусов это делает. ))
https://censor.net.ua/news/3131414/mne_otkrovenno_strashno_idti_v_radu_no_s_sotneyi_energichnyh_lyudeyi_mojno_organizovat_chtoby_v_strane
12.Криклий Владислав Артурович. Глава ВСЕХ сервисных центрорв МВД, Который спустя полгода после своего назначения купил шикарную квартиру в центре Киева за 250 000 долларов.
19. Монастырский Денис Анатольевич
Бывший помошник советника Авакова - Антона Геращенко
Будет заниматься "реформированием" правоохранительной системы
Плюс мажоритарщики
украинофоб - Александр Дубинский.
Любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, *****.
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
украинофоб Макс Бужанский. Считает Революцию Достоинства гос переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина никогда не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Идет по 25 округу Днепра где избирался Филатов...
https://twitter.com/Holobutsky/status/1137717903049052160
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До чого ж тут особисте. Риги, для вірності, вже в дві партії зайшли. "Слуга народа",та "За життя". Голосувати будуть в унісон. Чого ж зі своїми собачитись, мрія ж спільна. Затягти Україну в кацапське стійло. Хрін вам Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька - Цензор.НЕТ 4637
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кстати или не кстати, но и его... жена тоже идет на....выборы ))))
///цитата

Не так давно беглый народный депутат Александр Онищенко заявил, что планирует побороться за место в новом созыве Верховной Рады по 93 округу. Как оказалось, конкуренцию ему составит его супруга Анна Ризатдинова, родившая ему сына. Об этом одновременно сообщили ТаблоID и "Страна" со ссылкой на собственные источники.
В ноябре 2017 года Анна Ризатдинова родила от Александра Онищенко сына Романа. С ним девушка познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе. Сегодня ей 25 лет. Сама спортсменка родом из Симферополя.( Кроме того, Анна является бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.)
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Начинаешь читать комменты и такое ощущение, что пишут из психлечебницы. Я призываю истинных сторонников Порошенко банить этих идиотов, так же, как это делают и его вменяемые противники. Я не сторонник Пороха, но уважаю вашу точку зрения и хотел бы слышать по поводу наших событий мнения своих разумных оппонентов, а не каких-то ограниченных троллей или просто купленных городских сумасшедших.
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Ахаха. "Достпочтенная Мендель, я, конечно, извиняюсь, но вы подписаны на антиукраинские аккаунты. Вы, скорее всего, случайно это сделали. Извините". Ох и конченные эти зелебобы, им скоро на головы срать начнут и они все равно так же будут реагировать

Беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК, - Бернацкая - Цензор.НЕТ 3592
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Кумовства не будет - шефир на должности.
Олигархов не будет - богдан на должности.
Все будет открыто и прозрачно - закрытые списки, журналистов не пускают.
Пиара не будет - машет ключами от скорых.
Главное что хуже не будет.(будет)
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его надо с Сеней объединить и пусть проводят параллельные выборы как в Молдове
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Он из тех кто не тонет. Насиров вон в президенты шел, а он, что не кровосись?
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Такое уражанне, што як у "Вечары на хуторы..." усялякiя вурдалакi павылазiлi з дрыгвы, упэйненныя у сваёй моцы...........
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Ещё один ворюга при фигляре станет депутатом. Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька - Цензор.НЕТ 2707
Это ВАШ выбор, ЗеДебелы. ЭТО ВАШИ СВИНАРЧУКИ. Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька - Цензор.НЕТ 5459
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Старый зольдат - зебилам на это похер...

Они оды вошьдю своему пишут... Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька - Цензор.НЕТ 3389
Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька - Цензор.НЕТ 1317

Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька - Цензор.НЕТ 6340
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Как врач - психиатр это я понимаю. Но в то же время вижу в этом один положительный момент. То, что вся, ну практически, вся свора собирёается в одном месте. Это, как с тараканами, - включил свет, и по всей куче тапочком. Раз и прихлопнул.
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какая, лять, красота.
Петро который прикрыл кормушку онищенкам-коломойским грабившим зебилов для зебилов враг. А онищенки у них, соответственно, - слуги народа)))
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Тот случай когда бить надо не по делам, но по роже....
епт, и ЭТО все возвращается что-ли?
Петааааа, помогииииии....
Закономерно - всегда сидели на Днепре(речке) - и тут возьму, и оттудова не откажусь.... хм., то и выбрали если честно. Так что кушаем и пусть кто-то только ****.паться попробует....
Эти так "нарасследовали", а те - так "понасажали" Нардеп-утікач Онищенко подав документи в ЦВК, - Бернацька - Цензор.НЕТ 7131
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Свиней ніяк від корита не відгониш. Ну всяка мразота активізувалась. Благодатний грунт для себе відчувають потвори...
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а янек успеет подать заявку, ведь он тоже жертва пороха и кровавого пастора. (ну ладно там, чуть соврал, но ваше общество лохатронов поверит такому и это почти 70% из участников на прошлых выборах)
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такова реальность, грустно конечно, но упорность части общества плюс вата, вот и результат. Конечно ещё рано высказать вам соболезнование, но страна очень больна и находиться в коме.
Вопрос, поможет ли вам доктора или нет? увы! медицина тоже не всё сильна.
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Надія помирає останньою. Маю надію, що все в нас буде добре, бо ми того варті!
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Почему это животное до сих пор не кормит рыбу в Днепре
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Моделайзер вернулсо! Модельки - строицца!
Щаз вам будет и Перис Хилтон, и Жан Клод Ван Дамм, да и много чего будет. " Говорите, деньги есть ". (с)
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Что же это за КОННЫЕ соревнования длиной в 3 года?Так бедный скакал,что только теперь решил вернуться в Украину.Скачи,милок, дальше,в Украине подобных тебе ,брехунов, хватпет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК, - Бернацкая
 
 
 
 
 
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