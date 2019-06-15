 Беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК, - Бернацкая

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом на одном из телеканалов зявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
По ее словам, в пакете документов, который Онищенко направил в ЦИК, указано, что он якобы отсутствовал в Украине, поскольку его делегировали для участия в конных соревнованиях.
В ближайшее время комиссия должна рассмотреть его заявление и принять решение о допуске или недопуске этого человека для участия в выборах, отметила Бернацкая.
Ранее сам депутат говорил о своем намерении баллотироваться в 93-м округе в Киевской области, по которому он был избран в Верховную Раду этого созыва.
Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко.
По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.
Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении Александра Онищенко и его финансового директора состоится 10 июня 2019 года.
В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года.
Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
И это канал скоро будет рассказывать мудрому, простому нариду что Веру, Армию и Мову на хлеб не намажешь...
https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/14/648793/
Быстро деградируешь....
С кем то путаешь.....
Для меня и тот и тот омерзительны....
Но если порошенко все таки гос.деятель, который что то сделал для Украины хорошего помимо дерьма..., то Зе-сопля это просто ничтожество - чертов украинофоб...
Чистое зло как для Украины, так и украинцев....
Марионетка тупорылая....
И то по необходимости - когда банят один, пользуюсь другим пока не разбанят...
Да приходило в голову, приходило.... - Пэтя слил весь запал 2014-го года..., предал многое и поэтому в конечном итоге появилась эта Зеленая Сопля..., который выбрал простой-тупой нарид из 39-ти кандидатов, среди которых были и очень достойные...
Но вот так что....?
Теперь из за Пети мы должны поддерживать разные отбросы - Медведчуков, Зеленских и тд и тп...
Гори все огнем, да?
Скоро такими темпами и янык вернется.
При Зеленському на 20-тий день підписано Постанову про вхід без штанів в АП ))))))
И теперь они возвращаются благодаря зебилоидам.
Бухгалтера на предприятие за 15000 грн/мес не найти.
У моей тещи монетизированная субсидия на коммуналку больше чем все счета за эту же коммуналку.
Эксдепутат облрады от Партии Регионов, был с Овощем до февраля 2014-го! Отлично. Не пролезет в ВР, возможно будет губером.
Жрите, зебилы, регионалов, не обляпайтесь.
Далі буде
С Муликом связана интересная история. Этот ломатель системы вышел из Партии Регионов 20 фев. 2014, когда после расстрелов на Майдане и гибели там Романа Гурика активисты пошли громить его ресторан в центре города. Просто спасал своё барахло. 5 лет сидел на попе ровно, и вот тебе.
Еще одного карася вам поймал:
87. Клочко Андрей Андреевич. Барыга, ТОВ "АГРОПРОДЕКСПОРТ" Человек Рудьковского, от Блока Левых сил лез в ВР в 2014, а от Відродження(ексПР) - в 2015 в Киівську міську раду. Сразу видно, идейный товарищ. Ага.
82. Салийчук Александр Вячеславович. Ничего особенно, просто директор мясокомбината. Занимался чувак колбасой, а теперь решил стать новым лицом в политике. Так прям пришел, и сказал: возьмите меня в Верховну Раду. И ведь взяли. Святые люди.
81. Гутцайт Вадим Маркович Фехтовальщик, директор Департамента молодежи и спорта Киевской горгосадминистрации. Экспомощник депутата Эльбруса Тедеева. Да, того самого, регионала. Имеет орден от Януковича. Муж Оксаны Гутцайт. Возможно, наш будущий министр спорта.
77. Тарасов Олег Сергеевич "УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ СОЮЗ" Бенефициар и засновник 13(!) компаний. Лес, хлебзавод, продукты, агрокомплекс, і т.д. Ну такє...тоже чувак пришел в политику с горящими глазами.
72. Сова Александр Георгиевич Ювелирный дом SOVA Jewels - Ювелирні золоті прикраси. Золотое будущее Украине обеспечено. Но если нет, то хотя бы Зеленскому.
Штааа? 70. Козак Владимир Васильевич Этот не ошибка, граждане? я знаю только одного Козака Владимира Васильевича: экс-керівник "Укрзалізниці", міністр інфраструктури України Януковича, член ПР, корупционер. Ну скажите, что это полный тезка, ну плз!
62. Крячко Михаил Валерьевич Еще одно "новое лицо", 9 лет работы в горсовете и облгосадминистрации Запорожья, начинал еще во времена Януковича.
54. Кириченко Николай Александрович ЧАСТНАЯ АГРОФИРМА «ЗЛАГОДА», директор Депутат Харьковской областной рады VII созыва. Новое лицо в политике.
52. Культенко Артем Валерьевич "СПІЛКА ІНВЕСТОРІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА" "КЬОРТІС ГРУП" "БУДМАШСЕРВІС"
49. Бабий Роман Вячеславович В 2014-м балотировался в ВР от Гриценко. Сбежал от него к Зеленскому. Ну ооочень хочет человек стать слугой народа. Люблю таких.
46. Ковалев Артем Владимирович "1+1 ПРОДАКШН" Все понятно, человек Коломойского.
45. Галачук Вадим Сергеевич Головний юрист передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юрист Ющенко, був довіреною особою Миколи Катеринчука. Новое лицо уже 17 лет.
44. Кисель Юрий Григорьевич Три будівельні компанії.
42. Воронов Владимир Анатольевич Международное Брендинговое агентство Владимира Воронова. Спец по запудриванию мозгов. Архинужный человек в команде.
41. Гусев Юрий Вениаминович В политике с 20-и лет. Тягался с Хорошковским, був радником головы Херсонской ОДА, министра финансов, министра экономики, министра экологии, министра инфраструктуры, заст. министра обороны. Работал в Приватбанке. Человек Коломойского.
40. Завитневич Александр Михайлович СМІЛЯНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД. Власник.
39. Ионушас Сергей Константинович Юрист, сотрудничал со Студией "Квартал 95", был представителем шоумена при регистрации торговых знаков.
38. Кривошеев Игорь Сергеевич КВНщик. С таким депутатом украинцы точно не заплачут.
37. Неклюдов Владлен Михайлович прокуратура Дніпропетровської області. Поющий прокурор. Пел еще Пшонке. А вот юрист так себе: набрал невысокий бал по предварительному тестированию: 14 место из 16. А по результатам теста на общие способности вообще оказался предпоследним. Ну, Ок.
33. Спивак Дмитрий Павлович Редкая гнида из окружения Натальи Королевской, автор и ведучий Медведчуковского «NewsOne». Участник коррупционных скандалов и махинаций с тендерами на поставками детского питания в садики и школы. Кормил детей дрянью. Погуглите.
28. Сушко Павел Николаевич Кинопродюсер.
22. Холодов Андрей Иванович Крупный бизнесмен, светский лев.
Так же в списках Слуги российского народа обнаружены аваковские псы.
4. Арахамия Давид Георгиевич
Этот верный пес Авакова угрожал убийством журналисту Шапошникову.
https://www.youtube.com/watch?v=3Bc0iH9lL3g
Да-да. Это именно ему сегодня так лестно пел оды Цензор. Все мы понимаем почему Бутусов это делает. ))
https://censor.net.ua/news/3131414/mne_otkrovenno_strashno_idti_v_radu_no_s_sotneyi_energichnyh_lyudeyi_mojno_organizovat_chtoby_v_strane
12.Криклий Владислав Артурович. Глава ВСЕХ сервисных центрорв МВД, Который спустя полгода после своего назначения купил шикарную квартиру в центре Киева за 250 000 долларов.
19. Монастырский Денис Анатольевич
Бывший помошник советника Авакова - Антона Геращенко
Будет заниматься "реформированием" правоохранительной системы
Плюс мажоритарщики
украинофоб - Александр Дубинский.
Любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, *****.
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
украинофоб Макс Бужанский. Считает Революцию Достоинства гос переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина никогда не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Идет по 25 округу Днепра где избирался Филатов...
https://twitter.com/Holobutsky/status/1137717903049052160
///цитата
Не так давно беглый народный депутат Александр Онищенко заявил, что планирует побороться за место в новом созыве Верховной Рады по 93 округу. Как оказалось, конкуренцию ему составит его супруга Анна Ризатдинова, родившая ему сына. Об этом одновременно сообщили ТаблоID и "Страна" со ссылкой на собственные источники.
В ноябре 2017 года Анна Ризатдинова родила от Александра Онищенко сына Романа. С ним девушка познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе. Сегодня ей 25 лет. Сама спортсменка родом из Симферополя.( Кроме того, Анна является бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.)
Олигархов не будет - богдан на должности.
Все будет открыто и прозрачно - закрытые списки, журналистов не пускают.
Пиара не будет - машет ключами от скорых.
Главное что хуже не будет.(будет)
Это ВАШ выбор, ЗеДебелы. ЭТО ВАШИ СВИНАРЧУКИ.
Они оды вошьдю своему пишут...
Петро который прикрыл кормушку онищенкам-коломойским грабившим зебилов для зебилов враг. А онищенки у них, соответственно, - слуги народа)))
епт, и ЭТО все возвращается что-ли?
Петааааа, помогииииии....
Закономерно - всегда сидели на Днепре(речке) - и тут возьму, и оттудова не откажусь.... хм., то и выбрали если честно. Так что кушаем и пусть кто-то только ****.паться попробует....
Эти так "нарасследовали", а те - так "понасажали"
Вопрос, поможет ли вам доктора или нет? увы! медицина тоже не всё сильна.
Щаз вам будет и Перис Хилтон, и Жан Клод Ван Дамм, да и много чего будет. " Говорите, деньги есть ". (с)