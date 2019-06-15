 Беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК, - Бернацкая

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом на одном из телеканалов зявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По ее словам, в пакете документов, который Онищенко направил в ЦИК, указано, что он якобы отсутствовал в Украине, поскольку его делегировали для участия в конных соревнованиях.

В ближайшее время комиссия должна рассмотреть его заявление и принять решение о допуске или недопуске этого человека для участия в выборах, отметила Бернацкая.

Ранее сам депутат говорил о своем намерении баллотироваться в 93-м округе в Киевской области, по которому он был избран в Верховную Раду этого созыва.

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Напомним, в июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщало о завершении досудебного расследования по Онищенко.

По версии следствия, депутат причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Первое заседание суда в "газовом деле" в отношении Александра Онищенко и его финансового директора состоится 10 июня 2019 года.

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В розыске в Украине Онищенко находится с 2016 года.

Сам депутат говорит, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.