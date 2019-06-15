 Яценюк: У меня никогда не было офшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал интервью Дмитрию Гордону

"Свою первую декларацию я заполнил в 2001 году. Уже тогда я знал, что придет время, возьмут калькулятор, все документы и скажут: за что ты живешь, откуда у тебя это взялось?"



Он подчеркнул, что в современном мире 10 000 долларов тайно перечислить никуда нельзя, "нет ничего в этом мире тайного, что потом не становится явным". "А за таким, как я, все разведки всего мира следили. У меня никогда не было офшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers", - сказал Яценюк.



Он напомнил, что еще при президентстве Януковича, будучи народным депутатом, при внесении изменений в законодательство о борьбе с коррупцией выступал за то, чтобы государственные чиновники декларировали все активы, в том числе и драгоценности и наличные средства.

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После развернутой дискредитационной кампании, подчеркнул Яценюк, в отношении него осталось "очень много мифов и лжи": "Где-то появилось, что Яценюк отпраздновал "украденный миллиард". Затем человек, который написал это сообщение, извинился. Только извинений уже никто не прочитал. Его дезинформировали, и вся страна это обсуждает. Это и "24 виллы на Майами". И еще десятки паспортов. А еще я не живу в Украине. И вся семья моя живет то ли на острове каком-то, то ли в Соединенных Штатах Америки. Я не мог поверить, что люди это "купят".



Он, отмечает Яценюк, всю жизнь "как черт ладана" боялся любых коррупционных схем. Впрочем, именно это, по его словам, ему "прилепили на лоб". "Нет одного доказательства, все чистая ложь", - сказал он



"У меня никогда не было офшорной компании. Именно поэтому меня никогда не было ни в каких Panama papers", - подчеркнул Яценюк.

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