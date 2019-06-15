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 Волкер: "5 лет назад освободили Мариуполь. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда"

Пример освобожденного от наемников РФ Мариуполя может стать уроком для Донбасса: мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал у себя в Твиттере.

"5 лет назад в эту неделю украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Для нас важно, чтобы Мариуполь развивался как мирный город", - сегодня 5-я годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132557
 
   
 Топ комментарии
 
ваЗелин заехал по дороге шаурму купить, не могли его подождать, что ли?

Волкер: "5 лет назад освободили Мариуполь. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда" - Цензор.НЕТ 5094
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хтось сумнівається що зеля антиукраїнська наволоч!? цей проект направлений на знищення впершшу чергу ЗСУ,державні інститути знецінені, спец служби деморалізовані та згуртувались в кишенькові ПВК !!!
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В АП тепер можна в шортах,і для повного фен-шую,не забувайте,в одній руці,півасік,в другій,косячок. Як перемогти злочинно-барижну формулу "Роттердам+"? Елементарно,Ватсон - просто поміняти плюс на мінус. Гєніально. Полная і безоговорочная побєда над корупційов.
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ваЗелин заехал по дороге шаурму купить, не могли его подождать, что ли?

Волкер: "5 лет назад освободили Мариуполь. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда" - Цензор.НЕТ 5094
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надо было пэпу послать..он любит такие кинозарисовки..главное чтоб по фрейду опять не оговорился..ну там про "циничных бандер" или "украинских оккупантов"..
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хтось сумнівається що зеля антиукраїнська наволоч!? цей проект направлений на знищення впершшу чергу ЗСУ,державні інститути знецінені, спец служби деморалізовані та згуртувались в кишенькові ПВК !!!
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Ніхто вже в цьому не сумнівається. Саме тому сивочолий гетьман Петро каже, що його ПЕС у ВР буде об'єднуватись зі "Слугою Народа". Кляті зрадники вже запланували разом продати Украіну.
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Одні народи вважають що царем звірів є лев, інші що тигр, ягуар, барс, пума. Але усі бачать, що головним є сила, міць, хижа лють, спритність та розум. Але є один пришелепкуватий простий нарід, який царем вибрав папугая, бо його різнобарне пір'я, ефектно виглядає на екрані.
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Хороший детский мультик. Да, там еще фраза есть" да они же больные". К кому это относится, жизнь рассудит.
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впізнаю зебілного: зебіли дууууже здатні набрехати...
РS: Не говорив Порошенко, що ЄС "у ВР буде об'єднуватись (конкретно) зі "Слугою Народа"". Не говорив, не бреши. А говорив, що об'єднання можливі з кожною силою, яка підтримувати рух України до ЄС та НАТО. Предивись відео, оригінали, а не користуйся видумками недолугих журиків; зокрема - зелебокої тубусівщини.
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поки що це лише істерика..нічого радикально не змініться..на мою думку..можу помилятись..час покаже..
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В АП тепер можна в шортах,і для повного фен-шую,не забувайте,в одній руці,півасік,в другій,косячок. Як перемогти злочинно-барижну формулу "Роттердам+"? Елементарно,Ватсон - просто поміняти плюс на мінус. Гєніально. Полная і безоговорочная побєда над корупційов.
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Ось доказ, як Ванька Баканов, незаконно призначений лейтенант і перший заступник голови СБУ примусив Міністерство культури оновити 14.06.2019 Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, З нього було виключено свата Федора Добронравова, як і обіцяв Зеленський

Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти" - Цензор.НЕТ 7952
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страшний ворог..мабуть страшніше за мертвичука та православної суки разом узятих..
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зассав вазелин... побоявся що його нафик пристрелят прямо на Параде из-за запрета стрелять в ответ.
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Волкеру пох, если мы проголосовали за ЗЕкапитуляцию, то Трамп чирканет подпись, и будем мы еще лет 100 под кацапсатном
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А что Петя в Минске два раза делал? Разве на согласовывал с ху&лом капитуляцию? У него поэтому и альтернативы Минску не было, так как освобождать оккупированные территории он не собирался😡. Был один чес про миротворцев - главное, чтобы пипл эту пургу хавал.
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что-то у зебилов совсем методички протухли.. постишь паРашенкую херню)
ну да, зебилы-пипл схавают и не такое Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти" - Цензор.НЕТ 5804
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Мариуполь освободили без всяких сюсюканий. Жестко,быстро и справедливо. А кто шипел из местных - шипельники поотбивали. Вот так и освобождать дальше. Донецк это тот же Мариуполь.Только немного больше.
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по мнению военных, освобождение таких крупных городов как Донецк сопряжено, как с огромными потерями среди военных, так и гражданских..как пример приводят Грозный..
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Города не только оружием берутся. А и осадой. И обстановкой. И медленной деоккупацией. А то и одним молниеносным ударом.Они же бздят по черному )) Мост даже взорвали со страху. И это только того,шо танки на горизонте увидели. Взяли Донецк - и у них одна степь останется .С чахоточными Снежным,Торезом,Шахтерском ))
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ты был там хоть раз?)
донецк это не город, это огромная агломерация городков - переходящих друг в друга...
без пустырей между ними.. И уж точно - НЕ средневековая крепость.. для осады.
Разнести Донецк в хлам - как Грозный - можно, но осадить со ВСЕХ сторон без разрушений - НЕЛЬЗЯ.
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Не рассказывай дончанину про Донецк )) Осада это на пять минут взять в кольцо. И сказать что помилуют. Все донецкие обосравшиеся менты сами бздюшилина на веревочке приведут.
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По мнению российских военных (а их мемуаров полно в сети) построение украинскими войсками в чистом поле по расстрел артиллерии и Градов - это самое удачное решение украинских хенералов.
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Интересный момент. За 5 лет оккупации через тренировочные лагеря Рф прошли десятки тысяч человек.
Но на оккупированных территориях все равно приходится держать и ГРУ и российских командиров потому что без них все развалится.
Выходит, не так уж местные и поддерживают оккупационные войска, как нам пытаются рассказать.
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"Настоящих буйных мало вот и нету вожаков" (с)
Впрочем, даже если бы и были, их кацы бы убрали: Кто платит, тот и девушку...
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Без кацапской крыши они продержаться ровно столько чтобы успеть добежать до границы. Это если будут быстро бежать,а ВСУ решат границу не переходить. Иначе полный капут иудам.
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Просто на алкашню не может положиться даже кремль. Кроме того они разворуют боеприпасы и продадут их ВСУ
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Урок № 2 - нельзя выпускать таких как ты из палаты ))
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Мир начинается там, где крупнокалиберная пуля проходит через черепок мрази типа тебя.
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Это 'пиндосы' Крым оккупировали с частью Донбасса?
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Повторяю еще раз...Мира не будет ! Если олигархи Донецка не понесут справедливого наказания. Иначе зачем тогда освобождать,если главные зачинщики снова бучу подымут если шот не по ихнему будет. Это же порохова бочка ! Оно нам нужно на будущее ? !!!
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Соседний Новоазовск - жители просто ненавидят кацапню. Особенно рыбаки.
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Высказался? А теперь иди дальше за Зеленского голосовать
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Во Амэрыку открыл, это и дураку понятно, но, они не хотят уходить. Вот проблема.
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Волкер ! Когда будет статус Сюзника США вне НАТО для Украины!?
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Именно! Приедет к Трампу, а там его перед фактом поставят.
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Мир починається тоді, коли труп кацапа-найманця та коллаборанта перетворюється в перегній в українській землі. Волкер: "5 років тому звільнили Маріуполь. Урок для Донбасу: мир починається тоді, коли російські сили йдуть звідти" - Цензор.НЕТ 8513
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Так надо было свою территорию освобождать, а не пять лет сопли жевать. Уже бы давно мир наступил.
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Против нас воюет расия, глупец, а не выдуманные т. н. Д/ЛНР.
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У него, наверное, ЯО под диваном лежит, со средствами доставки.
Он с него пыль любовно вытеряет, тряпочкой.
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А где все сопли?
Разбежались по веткам?
Своего главного Соплекомандущего прославлять...
Придурки Зе, ну что?
Как там тарифы?
Сцыкун отменил?
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Волкер: "5 лет назад освободили Мариуполь. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда"

Зато для жители Мариуполя никакого урока для себя не извлекли, раз за Петра Алексеевича только 6% жителей проголосовало.
Но что там Мариуполь, когда в Славянске, в котором шли бои (и в который пришли чечены, а не "биндеры", как обещали местным жителям), по прежнему Нелю Штепу во главу города хотят. Никогда, говорят в репортажах на youtube, так хорошо не жили, как при ней.
Дебилы НЕ учатся на своем личном опыте, что уж тут говорить о способности учиться на опыте чужом, так что популяции Донбасса "урок" Мариуполя не поможет.
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ще раз доводить, що вибори на домбасі не можна проводити без декомунізації, без дерегіоналізації та без дерусифікації.
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Потому что там живут орки подселенцы из Орды-Мордора, они не украинцы и никогда ими не станут - сколько не уговаривай. Они понимают и уважают лишь силу ордынского Хана.
Если им дать выбирать, то они ВСЕГДА выберут рабство у Хана.
Поэтому рабов по определению нельзя допускать к выборам - ментальных рабов в Украине больше чем свободных людей.
Майдан победил не на выборах, а силой!
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_Верно. А вот Асисяй считает, что мир наступить должен вследствие того, что Украина перестанет обороняться (перестанет стрелять в оккупанта).
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Мир начинается тогда, когда российские силы уходят отовсюду = пример процветающие страны Балтии после ухода российско-фашистских оккупантов.
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Интересно что пять лет назад, в это время делал клован?
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Раньше я думал, что Волкер - типичный полезный идиот, таких на Роисси очень любят, но сейчас думаю - бесполезный.
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ЕКС-КАНЦЛЕР НІМЕЧЧИНИ ЗАКЛИКАВ ВИЗНАТИ РОСІЙСЬКУ ОКУПАЦІЮ КРИМУ
Німецький екс-канцлер Герхард Шредер вважає анексію Криму "законною" і закликав визнати це світову спільноту, а також скасувати санкції, введені проти РФ за агресію в Україні.
Про це повідомляє Bild.
Під час свого виступу перед бізнесменами в межах передвиборних заходів Соціал-демократичної партії, Шредер висловив думку, що анексія півострова Росією можна юридично обгрунтувати, адже мова йде не про відділення, а про "схвалення населенням", а тому анексія Криму Росією не може вважатися "агресивним актом".
"Крим - це стародавня російська територія. У радянські часи не мало значення, куди Крим був приписаний територіально. Але тепер це вже не так", - резюмував Шредер. Видання зазначає, що Шредер, близький друг Путіна, роками служив російським державним компаніям ("Газпром", "Північний потік", "Роснефть"), використовував передвиборну кампанію СДПН для реклами позицій Кремля.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ekskancler-nimechchini-zayaviv-pro-zakonnist-aneksiji-krimu-50027245.html
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Начинаешь читать комменты и такое ощущение, что пишут из психлечебницы. Я призываю истинных сторонников Порошенко банить этих идиотов, так же, как это делают и его вменяемые противники. Я не сторонник Пороха, но уважаю вашу точку зрения и хотел бы слышать по поводу наших событий мнения своих разумных оппонентов, а не каких-то ограниченных троллей или просто купленных городских сумасшедших.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер: "5 лет назад освободили Мариуполь. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда"
 
 
 
 
 
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