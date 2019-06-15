 Волкер: "5 лет назад освободили Мариуполь. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал у себя в Твиттере.
"5 лет назад в эту неделю украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер.
Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 июня 2019 г.
The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.
We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx
РS: Не говорив Порошенко, що ЄС "у ВР буде об'єднуватись (конкретно) зі "Слугою Народа"". Не говорив, не бреши. А говорив, що об'єднання можливі з кожною силою, яка підтримувати рух України до ЄС та НАТО. Предивись відео, оригінали, а не користуйся видумками недолугих журиків; зокрема - зелебокої тубусівщини.
ну да, зебилы-пипл схавают и не такое
донецк это не город, это огромная агломерация городков - переходящих друг в друга...
без пустырей между ними.. И уж точно - НЕ средневековая крепость.. для осады.
Разнести Донецк в хлам - как Грозный - можно, но осадить со ВСЕХ сторон без разрушений - НЕЛЬЗЯ.
Но на оккупированных территориях все равно приходится держать и ГРУ и российских командиров потому что без них все развалится.
Выходит, не так уж местные и поддерживают оккупационные войска, как нам пытаются рассказать.
Впрочем, даже если бы и были, их кацы бы убрали: Кто платит, тот и девушку...
Он с него пыль любовно вытеряет, тряпочкой.
Разбежались по веткам?
Своего главного Соплекомандущего прославлять...
Придурки Зе, ну что?
Как там тарифы?
Сцыкун отменил?
Зато для жители Мариуполя никакого урока для себя не извлекли, раз за Петра Алексеевича только 6% жителей проголосовало.
Но что там Мариуполь, когда в Славянске, в котором шли бои (и в который пришли чечены, а не "биндеры", как обещали местным жителям), по прежнему Нелю Штепу во главу города хотят. Никогда, говорят в репортажах на youtube, так хорошо не жили, как при ней.
Дебилы НЕ учатся на своем личном опыте, что уж тут говорить о способности учиться на опыте чужом, так что популяции Донбасса "урок" Мариуполя не поможет.
Если им дать выбирать, то они ВСЕГДА выберут рабство у Хана.
Поэтому рабов по определению нельзя допускать к выборам - ментальных рабов в Украине больше чем свободных людей.
Майдан победил не на выборах, а силой!
Німецький екс-канцлер Герхард Шредер вважає анексію Криму "законною" і закликав визнати це світову спільноту, а також скасувати санкції, введені проти РФ за агресію в Україні.
Про це повідомляє Bild.
Під час свого виступу перед бізнесменами в межах передвиборних заходів Соціал-демократичної партії, Шредер висловив думку, що анексія півострова Росією можна юридично обгрунтувати, адже мова йде не про відділення, а про "схвалення населенням", а тому анексія Криму Росією не може вважатися "агресивним актом".
"Крим - це стародавня російська територія. У радянські часи не мало значення, куди Крим був приписаний територіально. Але тепер це вже не так", - резюмував Шредер. Видання зазначає, що Шредер, близький друг Путіна, роками служив російським державним компаніям ("Газпром", "Північний потік", "Роснефть"), використовував передвиборну кампанію СДПН для реклами позицій Кремля.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ekskancler-nimechchini-zayaviv-pro-zakonnist-aneksiji-krimu-50027245.html