 Волкер: "5 лет назад освободили Мариуполь. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал у себя в Твиттере.

"5 лет назад в эту неделю украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер.

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.



The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.



We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 июня 2019 г.

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