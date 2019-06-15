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 Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК. ФОТО

13 июня мобильная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела восточной окраины населенного пункта Боровское, Северодонецкого района Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК 01

13 июня, примерно 00:30, вооруженные формирования Российской Федерации с направления
населенного пункта Первомайск в направлении восточной окраине населенного пункта Боровское совершили обстрел из артилерийской системы калибра 152 мм.

Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК 02

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В ходе осуществления фотофиксации, мобильная группа украинской стороны СЦКК установила два места взрывов артиллерийских снарядов калибра 152 мм с дистанционным взрывателем.

Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК 03

Также смотрите: Оккупанты обстреляли дома мирных жителей Веселого из ракетного комплекса "Конкурс", - украинская сторона СЦКК. КАРТА

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации вспомнить про все нормы гуманитарного права и прекратить пренебрегать минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3132556
 
 
 Топ комментарии
 
Зелемойский сказал, что Украина начнёт выполнять Минские соглашения, а обстрел это, видимо, наказание за невыполнение...
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зеклоун приказал не стрелять в ответ!!!
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Нормальне ЗЕперемиріє. А шо?
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зеклоун приказал не стрелять в ответ!!!
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Направ в рило зелебєні який обіцяв припинити війну, а сам продовжує гратись в мінські договорняки.
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Чтоб не "играться", нужно доказать умысел ПАП о сдаче территории Украины и договорняк с ПУ.
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стрэлочкы розпечатують)))) цырк. занавэс. война? бугага
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Зелемойский сказал, что Украина начнёт выполнять Минские соглашения, а обстрел это, видимо, наказание за невыполнение...
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А ти як вважаєш, Мінськ-2 буде працювати на позитивний результат?
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А как ты думаешь - Минск-1 остановил продвижение паРаши и дал ли Запад законные основания для введения санкций против паРаши?
А как ты думаешь - Агрессия паРаши разрушила экономику Украины или нет и Минск-1 позволили или нет восстановить экономику?
А как ты думаешь - ВСУ при убийце-Януковиче были лучше, чем оставил Порошенко после Минск-1, который дал время на их воссоздание?
А как ты думаешь - Почему ***** не устраивает выполнение Минск-2, как того требует Порошенко и убедил в этом Запад, а хочет только по отдельным пунктам начать их выполнение?
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а що той хлопець робить? міряє діаметр ямки?
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треба сфотографуватися, поки не затоптали.
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а что по этому поводу скажет старая Чукчма? Нельзя ВСУ стрелять в ответ? или в украинском Боровском живут люди второго сорта? И их убивать значит можно, так получается старая гнида?
Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6214
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Разрешено же давать адекватный ответ из пистолета, какие проблемы....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК. ФОТО
 
 
 
 
 
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