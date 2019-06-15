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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2768) общественный совет (83) Татьяна Локацкая (1)

 Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий

В пятницу, 14 июня, состоялось первое заседание новоизбранного Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины, на котором избрали председателя Совета, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАБУ в Фейсбук.

По информации на сайте Совета общественного контроля НАБУ, председателем Совета избрана представительница ОО "Сороритас" Татьяна Локацкая и секретарем был назначен представитель ОО "Ветеранское братство" Виктор Трофименко.

Также были избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ. Так, в состав первой конкурсной комиссии избраны Татьяна Локацкая, Антон Колумбет, Марк Савчук. В состав второй конкурсной комиссии избрали Богдана Помазана, Богдана Кузьмича, Максима Салата. В состав третьей конкурсной комиссии выбрали Евгения Карася, Сергея Артемова и Михаила Бурмистенко.

В состав Дисциплинарной комиссии НАБУ избрали Татьяну Козаченко и Владимира Минко.

В первом заседании нового состава Совета общественного контроля приняло участие 12 человек.

Члены Совета общественного контроля при НАБУ избирались на Интернет-голосовании 30 мая текущего года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликованы правила онлайн-голосования за Совет общественного контроля при НАБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132555
 
 
 Топ комментарии
 
Наглядно о сравнении двух президентов, степени деградации населения, настоящем воровстве и "чистых" намерениях...

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 769Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 5412
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ВОЙНА И МИР. Андрей Пионтковский о Зеленском
https://www.svoboda.org/a/29997752.html

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 8227
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Ахаха я не могу
После того как в сети появились снимки обычных людей с Зе в самолете, Петя пошёл фоткаться в самолете тоже 😂

Жду появления канала «по! Кубики» и шоу Вечерний Рошен на 5-м 😁
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Він зараз серед богів на Олімпі, а народ десь там, внизу.
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Все люди равны. Какая разница, сколько там женщин. А квоты по росту-весу-цвету глаз ПЕС еще не придумал?
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в СН сборище экс-рыг их родственников и друзей, вы вообще проверяли список? Или кто вам такую свинью подсовывает под выборы? Вы уверены что они будут служить народу Украины?

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 9764
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Куча партий идет на выборы, чего ты кидаешь мне инфу про Зеленского? Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 3163 А у Вакарчука кто идет - проверял?
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у тебя заела пластинка. ты только про пса пишешь и слугу народа. другие партии знаешь?
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Люди крапаль прозрівають, но процес цей дуже важкий. Мозок зеінфіковано потужно.
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Зачем ты мне про Зеленского постоянно пишешь?
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Садовий написав, що вже домовляється з Вакарчуком.
Вакарчук написав, що Садовий бреше.
А Фрідман ще не вирішив, чи їм домовлятися.
Але "слуга двух господ" крім думки Фрідмана, ще й на думку Пінчука має зважати.

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 8284
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Нююю, поручик , тема сисек ,точняк, не раскрыта!
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Ни одного Свинарчука в отличии от Слуги урода. Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 8388
Стефанчук, Сивоха и Юзик

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 3584
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Одна из 30% которая под номером 30 уже обматерила "синяя" полицейского на чем свет стоит. Звезда в своей сфере. ЧОткий профессионал.😄
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Наглядно о сравнении двух президентов, степени деградации населения, настоящем воровстве и "чистых" намерениях...

Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий - Цензор.НЕТ 769
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снимали "злобные пиндосы" на киностудии в Голливуде, не иначе.
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Ахаха я не могу
После того как в сети появились снимки обычных людей с Зе в самолете, Петя пошёл фоткаться в самолете тоже 😂

Жду появления канала «по! Кубики» и шоу Вечерний Рошен на 5-м 😁
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Ждем делов от Сокиры. У неё большинство в этом списке. Локацкая это зер гут.
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Будет интересно смотреть как сейчас начнут судебные дела штопать в НАБУ. Это добавит костерку в ближайшую вакханалию.
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скоро начнут избирать секретарей для Суда Божьего
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий
 
 
 
 
 
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