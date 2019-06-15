 Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАБУ в Фейсбук.

По информации на сайте Совета общественного контроля НАБУ, председателем Совета избрана представительница ОО "Сороритас" Татьяна Локацкая и секретарем был назначен представитель ОО "Ветеранское братство" Виктор Трофименко.

Также были избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ. Так, в состав первой конкурсной комиссии избраны Татьяна Локацкая, Антон Колумбет, Марк Савчук. В состав второй конкурсной комиссии избрали Богдана Помазана, Богдана Кузьмича, Максима Салата. В состав третьей конкурсной комиссии выбрали Евгения Карася, Сергея Артемова и Михаила Бурмистенко.

В состав Дисциплинарной комиссии НАБУ избрали Татьяну Козаченко и Владимира Минко.

В первом заседании нового состава Совета общественного контроля приняло участие 12 человек.

Члены Совета общественного контроля при НАБУ избирались на Интернет-голосовании 30 мая текущего года.

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