 Новый Совет общественного контроля НАБУ возглавила Локацкая, также избрали секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАБУ в Фейсбук.
По информации на сайте Совета общественного контроля НАБУ, председателем Совета избрана представительница ОО "Сороритас" Татьяна Локацкая и секретарем был назначен представитель ОО "Ветеранское братство" Виктор Трофименко.
Также были избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ. Так, в состав первой конкурсной комиссии избраны Татьяна Локацкая, Антон Колумбет, Марк Савчук. В состав второй конкурсной комиссии избрали Богдана Помазана, Богдана Кузьмича, Максима Салата. В состав третьей конкурсной комиссии выбрали Евгения Карася, Сергея Артемова и Михаила Бурмистенко.
В состав Дисциплинарной комиссии НАБУ избрали Татьяну Козаченко и Владимира Минко.
В первом заседании нового состава Совета общественного контроля приняло участие 12 человек.
Члены Совета общественного контроля при НАБУ избирались на Интернет-голосовании 30 мая текущего года.
https://www.svoboda.org/a/29997752.html
Вакарчук написав, що Садовий бреше.
А Фрідман ще не вирішив, чи їм домовлятися.
Але "слуга двух господ" крім думки Фрідмана, ще й на думку Пінчука має зважати.
Стефанчук, Сивоха и Юзик
После того как в сети появились снимки обычных людей с Зе в самолете, Петя пошёл фоткаться в самолете тоже 😂
Жду появления канала «по! Кубики» и шоу Вечерний Рошен на 5-м 😁
😁
😁