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 Политика Украины
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Все про:губернатор (449) Зеленский (1766) назначение (1412) Одесская область (1768) Полтавщина (490)

 Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента Украины.

Указом от 14 июня, обнародованном на сайте президента в субботу, врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской 01

Вторым указом врио главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.

Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Балана командующим Нацгвардией Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3132553
 
 
 Топ комментарии
 
Мене цікавить: вони, зебіли, йшли у владу... Без жодної організації, без жодних кадрів, без жодної заміни порошенківцям на посадах, що визначають добробут пересічних громадян...
Зебіли, за кого ви голосували?
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Беня расставляет своих шестёрок.
Напрасно они соглашаются. Режим БеЗе рухнет, из-за банкротства. Два лярда уже уплыли, и есть признаки инфляционного наполнения бюджета, то есть днепровско-криворожская банда включила печатный станок.
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Беня расставляет своих шестёрок.
Напрасно они соглашаются. Режим БеЗе рухнет, из-за банкротства. Два лярда уже уплыли, и есть признаки инфляционного наполнения бюджета, то есть днепровско-криворожская банда включила печатный станок.
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а чего оно должно давать гройсману который завтра уйдет?
не думал об этом?
хотя ..вам писать нужно, а не думать.
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А чёй-то вы так перепугались ? Боитесь что население вашу банду, когда доллар будет стоить 100, развесит на киевских каштанах ?
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все аргументы в будущем .живи настоящим *австролиец*
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вазелин не понимает еще, что в рашке ему (в отличии от Бени) - не спрятаться... а в Европах-америках - его легко достанут . Причем сами же его "избиратели").
Єто реальная карма: сначало оно ржало по чёоному 20 лет над людьми - теперь КАЖДЫЙ день над ним ржут миллионы.
Оно орало что-то там про "улетит/убежит в Ростов" и "посадить" - в итоге ему ПОВЕЗЁТ, если оно таки сядет.. а не повиснет на каштанах))
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Как же ты достал со своей ежедневной мантрой "беня-дефолт".. тебе наверняка уже и снится все это - ты десятки раз пишешь ЕЖЕДНЕВНО это на Цензоре. Больной человек..
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Мене цікавить: вони, зебіли, йшли у владу... Без жодної організації, без жодних кадрів, без жодної заміни порошенківцям на посадах, що визначають добробут пересічних громадян...
Зебіли, за кого ви голосували?
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Абинебарига, як і абинеюлька, а далі хоч трава не рости.
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такое поведение - это поведение тех, кто не связывает своё будущее со страной. по сути, мона сказать, шо все предыдущие владыки доказали им невозможность позитивных изменений. нет больше веры в никого появляющегося и в будущем. они начинают полагаться только на себя. эти 73% поделятся, вата рвонёт в свою рашку, остальные на запад. печалько, но ничо уже не сделать ((.
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Тебе остается только повизгивать с дивана на "зебилов" Продолжай, это у тебя хорошо выходит.
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не забувай, вас, зебілів, скоро розпинати на стінах будуть... без мене....
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а тобі, зебуїне, тепер мабуть треба буде з окопа повизгивать, бо порохоботам же тебе і твого зєбєню захищати сенсу нема. Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской - Цензор.НЕТ 3449
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А ты всех шестерых двойников своего Царя знаешь лично что ли ?
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Я задал вопросы. Комментариев к ним я не просил, а лишь жду ответов.
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какой тебе ответ?
он тебе и нафиг не нужен ,ты здесь для другого.
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А вы знаете кто это?
Или ваше правило - в глаза не видел и не слышал про виртуальную партию "Слуга народа", но буду голосовать?
Покупаю кота в мешке.
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Нет я не знаю кто это поэтому и не написала ничего об этом назначении
И ваша Лахта-Стецьково не знает, но строчит какая это зрада
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лахта-стецьково? помиляєшся, кошерне - лахта тепер з зеклоуноботами.
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Пусть доказывают делами на благо простых украинцев...
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вы в это верите? какое небо голубое..... ))))))))
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Я люблю свою Украину и надеюсь на лучшее....даже с преЗЕдентом....но готовлюсь к худшему... Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской - Цензор.НЕТ 9278 Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской - Цензор.НЕТ 4210
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Слово и демократические законы - вот главное оружие...
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тут лишь бы хунты не стало - хотя дай бог - шоб я ошибся
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ну совсем не бенина людына...Светлана Шаталова

2004 - главный специалист отдела по работе с контролирующими органами управления учета и расчетов с предприятиями и фондами ОГА департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

2010 - начальник отдела анализа, мониторинга активов и обязательств управления формирования отчетности, анализа и учета операции с денежными средствами и товарно-материальными ценностями Департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

2011 - заместитель начальника управления - начальник отдела учета реализации и расчетов с энергогенерирующими предприятиями управления учета реализации и расчетов с теплоснабжающими предприятиями и энергогенерирующими компаниями Департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
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Простая женщина, которую нашли по интернету... Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской - Цензор.НЕТ 5329
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на вас потрохнявых не угодишь,она должна была где-то работать и набираться опыта,а вам вот хочется щоб вчера и из пены морской.
Если вспомнить всех назначенцев попрошенки,так в ОСНОВНОМ из обрыганных недобитков,которых он покрывал и лелеял все 5 лет.
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дик, а чому вона не на "95-му гектарі" набіралась опита, а в бєніній команді? Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской - Цензор.НЕТ 8588
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а как же правительство в смартфоне?а как же простой нарит назначает? Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской - Цензор.НЕТ 2304
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Відомий комік із Донецька йде в Раду від партії Зеленського
Був у журі в гумористичному проекті "Кварталу 95" "Ліга сміху".
Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской - Цензор.НЕТ 672

https://vgolos.com.ua/zhyttya/vidomyj-komik-iz-donetska-jde-v-radu-vid-partiyi-zelenskogo_1001482.html?fbclid=IwAR3Jj6vbaaQvpDTVdLkEBGXHtkBKTMViWCjOdg3zmKrO8EQFdmjAkCRtDCM
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А Юзік також іде? Удвох вони могли б багатьох зжерти.
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ну все вся власть у зели - но не только власть но и ответственность - можно спрашивать - теперь напрямую)))))))
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отсутствие настоящих индейцев у кормила власти этих стран - основной их изъян, ибо известно, что индеец два раза на одни грабли не наступает.
😀
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Выбраны по конкурсу? Когда проходил конкурс? Среди кого? Кто эксперты?
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"Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил избирателей за поддержку и объявил о конкурсе на должность спикера президента"

Кто-то видел или слышал об этом конкурсе? Среди кого был конкурс? Когда? Где? Кто эксперты?
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