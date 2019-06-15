 Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента Украины.
Указом от 14 июня, обнародованном на сайте президента в субботу, врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова.
Вторым указом врио главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.
Напрасно они соглашаются. Режим БеЗе рухнет, из-за банкротства. Два лярда уже уплыли, и есть признаки инфляционного наполнения бюджета, то есть днепровско-криворожская банда включила печатный станок.
не думал об этом?
хотя ..вам писать нужно, а не думать.
Єто реальная карма: сначало оно ржало по чёоному 20 лет над людьми - теперь КАЖДЫЙ день над ним ржут миллионы.
Оно орало что-то там про "улетит/убежит в Ростов" и "посадить" - в итоге ему ПОВЕЗЁТ, если оно таки сядет.. а не повиснет на каштанах))
Зебіли, за кого ви голосували?
Хто отi усi люди ?
15.06.2019 13:13
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он тебе и нафиг не нужен ,ты здесь для другого.
Или ваше правило - в глаза не видел и не слышал про виртуальную партию "Слуга народа", но буду голосовать?
Покупаю кота в мешке.
И ваша Лахта-Стецьково не знает, но строчит какая это зрада
2004 - главный специалист отдела по работе с контролирующими органами управления учета и расчетов с предприятиями и фондами ОГА департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2010 - начальник отдела анализа, мониторинга активов и обязательств управления формирования отчетности, анализа и учета операции с денежными средствами и товарно-материальными ценностями Департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
2011 - заместитель начальника управления - начальник отдела учета реализации и расчетов с энергогенерирующими предприятиями управления учета реализации и расчетов с теплоснабжающими предприятиями и энергогенерирующими компаниями Департамента бухгалтерского учета и отчетности дочерней компании «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».
Если вспомнить всех назначенцев попрошенки,так в ОСНОВНОМ из обрыганных недобитков,которых он покрывал и лелеял все 5 лет.
Був у журі в гумористичному проекті "Кварталу 95" "Ліга сміху".
https://vgolos.com.ua/zhyttya/vidomyj-komik-iz-donetska-jde-v-radu-vid-partiyi-zelenskogo_1001482.html?fbclid=IwAR3Jj6vbaaQvpDTVdLkEBGXHtkBKTMViWCjOdg3zmKrO8EQFdmjAkCRtDCM
😀
ОПГ!
Тётя Роза @Anakoyher 4 ч.4 часа назад
ВОЙНА И МИР. Андрей Пионтковский о феномене Зеленского https://www.svoboda.org/a/29997752.html
Кто-то видел или слышал об этом конкурсе? Среди кого был конкурс? Когда? Где? Кто эксперты?