 Зеленский назначил врио глав ОГА: Шаталову в Одесской области и Пругло в - Полтавской

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента Украины.

Указом от 14 июня, обнародованном на сайте президента в субботу, врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Вторым указом врио главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.

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