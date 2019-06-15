 В Днепре стартовал третий фестиваль блогеров "Днепровский пост"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", нынешнее собрание обладателей мыслей в соцсетях будет самым масштабным. В течение трех дней фестиваля на трех разных локациях появятся около сотни участников.

Нынешний "Днепровский пост" также существенно изменил формат: помимо популярных авторов в сети Facebook пригласили также востребованных пользователей Instagram и Youtube. Они будут работать на разных локациях. Фестиваль является частью программы "Культурная столица".

В то же время для организации привлекли исключительно частные инвестиции. По словам представителей команды мэра Днепра Бориса Филатова, некоторые блоггеры имеют противоположные взгляды на жизнь, поэтому в течение фестиваля ожидают не только обсуждения острых общественно-политических тем, но и так называемое противостояние соцсетей, во время которого блоггеры "разных миров" испытывают себя в амплуа друг друга.

"Когда люди живут, пишут и самореализуются, значит, идея собирать их в прекрасном городе будет живой всегда. Завтра прозвучит гимн, который, я надеюсь, будет объединять эту тусовку. Высшая цель фестиваля – все люди, которые хотят повлияют на мир в виртуале, должны встретиться в реале", – сказал соучредитель фестиваля, председатель Художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер.

"Сквозной" темой третьего "Днепровского поста" будет черное и белое – как символ поляризации общества не только о политике, но и других сфер жизни. В течение трех дней вход на все локации будет свободным. Наиболее развесистой является платформа Facebook. Все три дня она будет работать в Музее украинской живописи (площадь Троицкая, 5а). Здесь будут обсуждать последние изменения в политической плоскости, события на Востоке, информационную войну, а также анализировать реформы в стране.









"Я впервые на фестивале блогеров. Слышала о нем все три года. И впервые в Днепре. Здесь моя аудитория. Они пришли, со мной общаются. Узнали. Я анонсировала, говорила где меня искать. Люблю, когда есть возможность пообщаться с аудиторией. И начала верить в то, что надо переходить в офлайн. Я приехала, потому что мне важно делиться своими мыслями, слушать мнение других. Многих спикеров, которых мне интересно будет послушать", – отметила автор публику "Рагу.ли" Таня Микитенко.

"Уже завтра, 15 июня, всех желающих приглашают в клуб Bartolomeo (ул. Набережная Победы, 9Б). Здесь моя аудитория. Они пришли, со мной общаются. Узнали. Я анонсировала, говорила где меня искать. Люблю, когда есть возможность пообщаться с аудиторией. И начала верить в то, что надо переходить в офлайн. Я приехала, потому что мне важно делиться своими мыслями, слушать мнение других. Многие спикеров, которых мне интересно будет послушать", – отметила Микитенко.

Она также сообщила, что вторая площадка - Lifestyle. Здесь можно будет услышать о тенденциях путешествий, моды, красоты и питания и тому подобное. В последний день фестиваля, 16 июня, в центре Днепра (площадь Героев Майдана) обустроят площадку Citystage. Среди тем здесь заявленные семья и здоровый образ жизни. Следить за уик-эндом Фестиваля блогеров можно на Youtube. Второй деньhttps://www.youtube.com/watch? v = 8Imy5mSC-lE Третий деньhttps://www.youtube.com/watch? v = HklD1CBxw9k