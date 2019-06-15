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Все про:Львовщина (1673) смерть (5939) военнослужащие (4205) ГБР (362)

 На Львовщине в результате случайного выстрела погиб военнослужащий, - ГБР. ФОТО

Во Львовской области в результате нарушения правил обращения с оружием, военнослужащий смертельно ранил коллегу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Львовщине в результате случайного выстрела погиб военнослужащий, - ГБР 01

По предварительной информации, 9 июня 2019 года военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок. Это привело к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего, который после полученной травмы скончался в Яворивской районной больнице.

Следователи теруправления ГБР сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

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На Львовщине в результате случайного выстрела погиб военнослужащий, - ГБР 02

11 июня постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132550
 
 
 Топ комментарии
 
военная часть по стандартам НАТО и оружие видно уже натовское ...потужни рехформы от диабетика были красивы только по 5аналу
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смотриш эти две фотки и разницы между 1995 годом не вижу ...а где вооружение по стандартам НАТО ворота в часть это вообще можно фильм снять как на тачке убегают и выносят ворота машиной .Ланосом например ..
а оно вот что получается современное орудие на вооружении мусоров сбу и прочих что б быдло в стойле стояло смирно а в путена хоть с рогатки стреляйте он же на Козин не нападает
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военная часть по стандартам НАТО и оружие видно уже натовское ...потужни рехформы от диабетика были красивы только по 5аналу
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неосторожно нажал...а должен был как снайпер жать?
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Тобто застрелив, на предмет булінгу (дідовщина) провірте ато вийде як завжди
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смотриш эти две фотки и разницы между 1995 годом не вижу ...а где вооружение по стандартам НАТО ворота в часть это вообще можно фильм снять как на тачке убегают и выносят ворота машиной .Ланосом например ..
а оно вот что получается современное орудие на вооружении мусоров сбу и прочих что б быдло в стойле стояло смирно а в путена хоть с рогатки стреляйте он же на Козин не нападает
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всё было продано хомчаком как "надлишкове майно ЗСУ"
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Где это во Львовской области есть необходимость ходить с оружием в патроном, досланным в патронник?
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Вот именно, что баловался, т.к. не знаю такого, чтобы в карауле разрешалось, что патрон в патроннике был постоянно даже на посту...
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фотографии для зомбаков, которые на каждом углу орут, как Пеця усилил украинскую армию, и теперь она "успешно сдерживает рассейское наступление" ))))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Львовщине в результате случайного выстрела погиб военнослужащий, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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