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Все про:взятка (4582) Одесская область (1768) СБУ (13525) военкомат (178)

 Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу "белого билета" призывнику, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу белого билета призывнику, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере 1 тыс. долларов.

Смотрите: Замвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу белого билета призывнику, - СБУ 02

Решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Также смотрите: СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132549
 
 
 Топ комментарии
 
пусть власти приведут пример когда посадили, а то задерживать они мастера
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Сука! Бачучи машину цієї гниди потрібно ще й додому поїхати, щоб зрозуміти, що це в нього не одноразова акіція.
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Так и делается с обыском домой.
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А що то за український воєнком, що хабарі не бере? Праця в них така.
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Свинарчукам было можно, а ему нельзя? Не было примера честности от пети.
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Зажимают в украине малый бизнес.. Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу "белого билета" призывнику, - СБУ - Цензор.НЕТ 8652
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Раніше білобілетників вважали людьми другого сорту.
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****! Бачучи машину цієї гниди потрібно ще й додому поїхати, щоб зрозуміти, що це в нього не одноразова акіція.
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та завидуют, шо гроши не за ними ходють, а бягуть мымо
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пусть власти приведут пример когда посадили, а то задерживать они мастера
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Должен был 50% отстегнуть Зе! Я это точно знаю. Офіцера військкомату затримано на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабара за видачу "білого квитка" призовнику, - СБУ - Цензор.НЕТ 8733
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу "белого билета" призывнику, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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