 Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу "белого билета" призывнику, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере 1 тыс. долларов.

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Решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

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