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 Политика Украины
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Все про:посол (1293) указ (329) Швеция (507)

 Зеленский уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.

Зеленский уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши: Надеюсь на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

Источник: https://censor.net.ua/n3132548
 
   
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Какого-нибудь фиму штунцеля..
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а шо такое?слишком близкие отношения со шведами?
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*** старый полуисторический анекдот Зеленський звільнив Сагача з посади посла України в Швеції - Цензор.НЕТ 1960
Выступает в ООН посол Израиля:
- Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить. Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро. Евреи напились, а Моисей скинул одежды пошел купаться. Когда он вышел из воды, его одежды не было. Скорее всего, подумал он, ее украли арабы!
Представитель Палестины вскакивает:
- Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!
Посол Израиля:
- Вот! Вот именно с этого я и хотел начать свою речь.
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Очередная зрада. Почему? Потому что рояль и 4000 - вот такая логика у порохососов..
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наша пісня гарна нова..
мінстець на усіх гілках буде цей пурген вішати..?
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Велосипед и снижение тарифов забыл! А чего посла сняли?
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Потому что Швеция, а не Зимбабве какое-то.
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Дума Зе надо вначале на Зимбабве потренироваться.
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Офигенно важная должность, очевидно таки интересна какпй нибудь тётушке Саре для ее племянника.
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главное не трогать певца дещицу, надо его в вашингтон двигать, шобы он там пел, шо трамп х...о Зеленський звільнив Сагача з посади посла України в Швеції - Цензор.НЕТ 2608
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Подх.....уйловник путинский, е.....бло оботри,прежде чем свое рыло на украинские сайты сунуть решил. Здесь бояру не подают. Что никак не можешь Дещицу простить, после того как он твоему кремлевскому 150 сантиметровому уе....бку в очередной раз напомнил, что оно х.....уйло.
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Шведы -наши друзья со времен Ивана Мазепы.Хоругвы там хранятся наши в сохранности от северного нашего супостата -живодёра.
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Гои, молчать!
Администрация не резиновая, а евреев в Украине много!
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Попы, если вам и это не нравится, то я уже даже не знаю...
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Вози, кого з бізнеспартнерів призначать? Ви в курсі?
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КалЗелений, а вам простачкам много не надо
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Сколько дней еще этой жалкой карлице нами руководить?
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не так обаятелен чем лучезарный пэпа..? не так строен и не такой крепкий хозяйственник как хам..? не настолько разбирается в пчеловодстве..? не был красным директором или партбоссом..? именно такие профессиональные политики за 28 лет построили тут цветущую почти Швейцарию..не..?
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З 15 січня 2008[5] по 12 травня 2010[6] - Глава Місії України при НАТО

Все понятно. В Швеции штаб-квартира НАТО
Имитации закончились, пора реально сближаться
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Шо? Ви самі в це вірите? Судячи по тому, що робить команда презЕ, а відповідно сам зЕ, рухає він Україну в іншому напрямку, "тайожному"
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Вот она, знаменитая Линия Зеленского:
Всех увольнять, никого не назначать!
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Как гласит мудрость:
- Все знает только идиот.
Видно кто-то из окружения Кактуса любит скандинавский климат
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Все так следили за карьерой этого посла, так следили, так следили...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции
 
 
 
 
 
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