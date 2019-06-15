 Зеленский уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.

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