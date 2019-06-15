 Зеленский уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.
Выступает в ООН посол Израиля:
- Я хочу начать свою речь с экскурса в историю. Давным-давно Моисей водил евреев по пустыне. Было жарко, хотелось пить. Тогда Моисей ударил рукой по дюне, и превратилась она в озеро. Евреи напились, а Моисей скинул одежды пошел купаться. Когда он вышел из воды, его одежды не было. Скорее всего, подумал он, ее украли арабы!
Представитель Палестины вскакивает:
- Ложь! В то время не было там никаких арабов!!!
Посол Израиля:
- Вот! Вот именно с этого я и хотел начать свою речь.
мінстець на усіх гілках буде цей пурген вішати..?
Администрация не резиновая, а евреев в Украине много!
Все понятно. В Швеции штаб-квартира НАТО
Имитации закончились, пора реально сближаться
Всех увольнять, никого не назначать!
- Все знает только идиот.
Видно кто-то из окружения Кактуса любит скандинавский климат