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 Политика Украины
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Все про:граница (3221) Яценюк (7759) Народный фронт (1298)

 Яценюк: Если на проекте "Стена" кто-то украл - пусть отвечает. Но граница должна быть построена

Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что дискредитация проекта "Стена" - это еще один уникальный пример лжи против него и против государственного проекта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ, об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Яценюк отметил, что вопросом необустроенности российско-украинской границы он занимался еще с 2007 года, когда был министром иностранных дел: "Мы вели демаркацию и делимитацию. Россия страшно не хотела, чтобы была граница. Страшно".

"Ну, как на границе между Украиной и Россией нет никаких сооружений? Вообще нет государственной границы. А чем тогда занимается Государственная пограничная служба, что она охраняет?", - добавил экс-премьер.

"Когда я стал премьером, понял, что надо срочно строить границу. Я показал, как это выглядит: это целый комплекс инженерных и оборонительных сооружений, контрольные полосы, валы, заграждения. Это специалисты, обладающие знаниями, разработали весь этот проект. Моя задача была его удешевить. Я его удешевил на начальном варианте в 4 раза в долларовом эквиваленте", - напомнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк

После этого, подчеркнул экс-премьер, против него и проекта началась дискредитационная кампания: "Сто раз уже показали, сколько построено, - но люди до сегодняшнего дня говорят о том, что это фикция. Кто-то себе нарисовал, что это будет Великая китайская стена. В Израиле система безопасности называется Iron Dome - "железный купол". Но это же не построили над Израилем железный купол. Я из такой же логики назвал это "Стена".

Когда началась дискредитационная кампания против проекта, определенные правоохранительные органы начали на этом пиариться: "Я сказал: если какие-то строители украли деньги, вы их посадите".

Яценюк еще раз напомнил, что поручение проверить расходование средств на проект подписал он как глава правительства, и это поручение опубликовано в интернете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке. ФОТО

"Я дал команду проверять. А вы хотите заработать дешевый политический рейтинг. Если там украли - пожалуйста, посадите их в тюрьму. Только никого не посадили. Шума куча, а никто не сидит. Так это что было? Уголовное преследование или это была часть зарабатывания дешевых политических дивидендов? Яценюка было же популярно критиковать", - отметил он.

Яценюк напомнил, что на места обустройства границы ездили десятки съемочных групп, народные депутаты: "Государственная пограничная служба говорит: суперобьект. Военные говорят: правильный объект. Конечно, он не защитит от танков. Так это не была его цель. Это первая линия обороны".

Он также отметил, что по такому же проекту начали обустраивать границу с Россией европейские государства: "Страны Балтии строят по такому же проекту, как и мы. Только в три раза дороже".

"Стена" должна достроиться. Если кто-то что-то украл, пусть сядет. Если там никто ничего не украл и правоохранительные органы начали эту историю как политическую, - пусть отвечают за политическую деятельность", - сказал Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3132547
 
   
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Яйценюх мразь твоё место на нарах рядом с Мародером
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Сєня. Звідки міліони "заробив"? Вагони розгружав по ночах бл...?
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Кто-то вагоны разгружает, а кто-то головой зарабатывает. Кто-то лицедейством
Или вы считаете, что миллионы можно заработать исключительно разгрузкой вагонов?
Сеня виноват лишь в том, что Бог дал ему зарабатывать умом.
А что он "лично" украл никем не доказано, как и то, что он был чеченским боевиком.
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"Галавой" він не заробляв.В іншому випадку був би у бізнесі. А бути при посаді і обогатитись на міліони,то розуму багато не треба. Хто краде гусєй,хто люки від каналізацій,а Сєня крав будучи на посаді прем'єра у народа України. Звідки у нього взялись статки ? Невже випрошував в амерів і європєйців гроші ще на особисті потреби?
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А. Яценюк один из очень немногих. честных, порядочных, действительно умных украинских политиков бесконечно преданных Украине и украинскому народу. Они соль нашей земли,они наша надежда,что Украина выстоит и станет процветающим государством.
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Бла-бла не канає. Де докази що я соєвий? Або визнай що ти збрехав.
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Що не кажіть, а Сєня витіг країну з дефолту в 14 році.
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в революцию вдруг! Бух! ухнул Сенька Яйценюх...Он лох и не лопух, у него спортивный дух, он старается за трех, а питается за двух....
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Зимой фейсбук зачистил аккаунты лахтинских тварей . так только в моём небольшом городке их было свыше 3 000. сколько же этих тварей здесь пасётся ? дырявые вместе с дырявым поваром кремлёвским .
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Яценюка вижили як і міхо та інших одна і та сама людина! Тепер балотується в зраду, якщо будуть "підозри" є магічна клітчаста ковдра, застава, закон савченко! Не сци-тє!
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Навколо Спарти стін не було!!!! Ще ніхто не сховався від ворога за стіною або валом! Краще б роздали землю ветеранам АТО і дали кредити під 0%...…….
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ПаРашоїди із Зелебенськими гавкають на Яценюка, бо він розумний, освічений український елітарний політик!!!
А вони срань московська!!!
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Украинская политика - это не только коррупция, но и плагиат. Например, Яценюк - он успел побывать не только на всех должностях, но и стал кандидатом экономических наук. Модно, престижно, круто? Только его работа - это 70 страниц текстов без ссылок на первоисточники, как установила Татьяна Пархоменко и движение «Дисергейт».
https://goo.gl/aSxQ5Z

🤑
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Як завше -ні стіни, ні винних, ні грошей. Де ще таке є ?
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Много стало кролика последние дни.
Кабы - возьмите меня!
Дык, ни одна приличная партия тебя не взмет!
Сразу просись в слугу урода, либо БЮТ!
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Діма ти краще запитай,чому їхня" патріотична "партія не бере участі в виборах в ВР?
Невже так покрались?
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спочатку аналогічно запитай і отримай відповідь в Валенси та в Бальцеровича за їх "Солідарність". Може, дійде. Хоча, як зебілу - навряд чи...
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Головна причина наших бід є знецінення українських інституцій та політиків, знецінення один одного шляхом поширення дифамаційних повідомлень
Про це сказав правозахисник, керівник адвокатського центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров під час виступу на ІІ Міжнародному форумі Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2019, який проходить в смт Верховина на Івано-Франківщині, передає Еспресо.TV.
"Головна причина наших бід є знецінення українських інституцій та політиків, знецінення один одного шляхом поширення дифамаційних повідомлень, порушення сумнівних справ. Провідна роль тут належить різноманітним корисним ідіотам, антикорупційним активістам, які роздмухують недовіру до українських політиків, говорять про провали реформ. Лише до певної міри, деякі такі речі є правдивими. Хтось робить це свідомо за гроші, хтось від нерозуміння ситуації", - сказав Захаров.
За його словами, Українська Гельсінська спілка з прав людини проаналізувала декілька справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро. Аналіз показав, що ці кілька справ побудовані на «абсолютно порожніх даних». Натомість постійне поширення антикорупційними активістами таких повідомлень про нібито високий рівень корупції знищує довіру до влади.
"Мені здається, що треба припиняти колотнечу, розуміти, хто наш ворог і намагатися не дискредитовувати одне одного", - додав Захаров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк: Если на проекте "Стена" кто-то украл - пусть отвечает. Но граница должна быть построена
 
 
 
 
 
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