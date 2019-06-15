 Яценюк: Если на проекте "Стена" кто-то украл - пусть отвечает. Но граница должна быть построена

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ, об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.
Яценюк отметил, что вопросом необустроенности российско-украинской границы он занимался еще с 2007 года, когда был министром иностранных дел: "Мы вели демаркацию и делимитацию. Россия страшно не хотела, чтобы была граница. Страшно".
"Ну, как на границе между Украиной и Россией нет никаких сооружений? Вообще нет государственной границы. А чем тогда занимается Государственная пограничная служба, что она охраняет?", - добавил экс-премьер.
"Когда я стал премьером, понял, что надо срочно строить границу. Я показал, как это выглядит: это целый комплекс инженерных и оборонительных сооружений, контрольные полосы, валы, заграждения. Это специалисты, обладающие знаниями, разработали весь этот проект. Моя задача была его удешевить. Я его удешевил на начальном варианте в 4 раза в долларовом эквиваленте", - напомнил он.
После этого, подчеркнул экс-премьер, против него и проекта началась дискредитационная кампания: "Сто раз уже показали, сколько построено, - но люди до сегодняшнего дня говорят о том, что это фикция. Кто-то себе нарисовал, что это будет Великая китайская стена. В Израиле система безопасности называется Iron Dome - "железный купол". Но это же не построили над Израилем железный купол. Я из такой же логики назвал это "Стена".
Когда началась дискредитационная кампания против проекта, определенные правоохранительные органы начали на этом пиариться: "Я сказал: если какие-то строители украли деньги, вы их посадите".
Яценюк еще раз напомнил, что поручение проверить расходование средств на проект подписал он как глава правительства, и это поручение опубликовано в интернете.
"Я дал команду проверять. А вы хотите заработать дешевый политический рейтинг. Если там украли - пожалуйста, посадите их в тюрьму. Только никого не посадили. Шума куча, а никто не сидит. Так это что было? Уголовное преследование или это была часть зарабатывания дешевых политических дивидендов? Яценюка было же популярно критиковать", - отметил он.
Яценюк напомнил, что на места обустройства границы ездили десятки съемочных групп, народные депутаты: "Государственная пограничная служба говорит: суперобьект. Военные говорят: правильный объект. Конечно, он не защитит от танков. Так это не была его цель. Это первая линия обороны".
Он также отметил, что по такому же проекту начали обустраивать границу с Россией европейские государства: "Страны Балтии строят по такому же проекту, как и мы. Только в три раза дороже".
"Стена" должна достроиться. Если кто-то что-то украл, пусть сядет. Если там никто ничего не украл и правоохранительные органы начали эту историю как политическую, - пусть отвечают за политическую деятельность", - сказал Яценюк.
Или вы считаете, что миллионы можно заработать исключительно разгрузкой вагонов?
Сеня виноват лишь в том, что Бог дал ему зарабатывать умом.
А что он "лично" украл никем не доказано, как и то, что он был чеченским боевиком.
А вони срань московська!!!
https://goo.gl/aSxQ5Z
🤑
Кабы - возьмите меня!
Дык, ни одна приличная партия тебя не взмет!
Сразу просись в слугу урода, либо БЮТ!
Невже так покрались?
"Стена" Яценюка: огромные деньги пошли "налево" - депутат
Про це сказав правозахисник, керівник адвокатського центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров під час виступу на ІІ Міжнародному форумі Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2019, який проходить в смт Верховина на Івано-Франківщині, передає Еспресо.TV.
"Головна причина наших бід є знецінення українських інституцій та політиків, знецінення один одного шляхом поширення дифамаційних повідомлень, порушення сумнівних справ. Провідна роль тут належить різноманітним корисним ідіотам, антикорупційним активістам, які роздмухують недовіру до українських політиків, говорять про провали реформ. Лише до певної міри, деякі такі речі є правдивими. Хтось робить це свідомо за гроші, хтось від нерозуміння ситуації", - сказав Захаров.
За його словами, Українська Гельсінська спілка з прав людини проаналізувала декілька справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро. Аналіз показав, що ці кілька справ побудовані на «абсолютно порожніх даних». Натомість постійне поширення антикорупційними активістами таких повідомлень про нібито високий рівень корупції знищує довіру до влади.
"Мені здається, що треба припиняти колотнечу, розуміти, хто наш ворог і намагатися не дискредитовувати одне одного", - додав Захаров.