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 Киевские новости, Общество
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 Жара и отсутствие ветра: в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС

В Киеве зафиксирован высокий уровень вредных примесей в приземном слое воздуха, а в некоторых районах города уровень загрязнения достиг 5-6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели рассказали, что метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое в Киеве происходят с 8 июня.

"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: вул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", - заявили в ГСЧС.

Сообщается, что по прогнозу Гидрометцентра жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией дальнейшего роста в столице будет удерживаться до 18 июня 2019.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за жары в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3132546
 
 
 Топ комментарии
 
Был самый зеленый город в Европе,превратили в жлобячую помойку.
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Так вы больше парки вырезайте под многоетажки и засыпайте заводи на Днепре под коттеджи олигархам. Уже нормальные киевляне давно из Киева в пригороды в свои загородные дома переехали, потому что из Киева сделали гетто.
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кондиционер тут к чему? Он что, спасает от плохой экологии? Спека та відсутність вітру: в Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1540 Наоборот, ты зелый день дышиш холодным, но ТЕМ ЖЕ САМЫМ воздухом. Здоровее от этого точно не будешь Спека та відсутність вітру: в Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7230
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Понаїхали, блях понавезли, каталізатори вирізали, EGR заглушили, заправляються дешевим лайном.
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за два дні до дня незалежності за бляхи почнуться штрафи...
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Гнать их в шею, экологичней тазов и ланоса в мире нет автомобилей
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и только?
а там всякие ..выбросы-выхлопы... не-не?
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Так вы больше парки вырезайте под многоетажки и засыпайте заводи на Днепре под коттеджи олигархам. Уже нормальные киевляне давно из Киева в пригороды в свои загородные дома переехали, потому что из Киева сделали гетто.
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Был самый зеленый город в Европе,превратили в жлобячую помойку.
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Дело в том, что многие города Европы не включают в себя окружающие их леса. А Киев включает Пущу-Водицу, Голосеево и т.д. Вот по такой хитрой схеме Киев якобы более зеленый город, чем европейские города.
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Я киевлянин,и все прекрасно помню,какой был город,и во что,его превратили жлобы и черти.
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Наконец то вырисовывается концепция ...Стоунхенджа. Осталось немного.
Концепция плавучего «леса» представляет собой комплекс барьеров с установленными вертикально 20-метровыми трубами, которые способны гасить волны. Ее разработали инженеры из австралийского Университета Квинсленда.
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Дороги поливайте. Фиг знает когда последний раз поливайки видел.
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Видел на столичном шоссе,даже днем,ну шоб лакированным жлобам у кончу комфортней ехалось,больше нигде не поливают.
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даже Бог наказывает зебилов за их выбор - как то так
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угу, проблемы с экологией в Киеве начались с приходом Зеленского.. ты лечись, что-ли..
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да не с погодой и к моему сожалению - многим таки приодеться к врачу - бог гневается и посылает жару которой не было уже минимум 100 лет - как то так - мне все рано у меня везде кондиционеры ,но так не у всех - не ну вам зедилам не понять - вы любите только себя любимогго
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кондиционер тут к чему? Он что, спасает от плохой экологии? Наоборот, ты зелый день дышиш холодным, но ТЕМ ЖЕ САМЫМ воздухом. Здоровее от этого точно не будешь Спека та відсутність вітру: в Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7230
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.. вот ты и прокололся, порохосос. Насчет кондиционер многим не доступен. И это после 5 лет безудержного покращення
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А я придбав кондьор при юлькє-вароффкє, коли економіка була не підйомі.
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Выходит чувак на болкон, на улице туман и копоть. Кричт жене - сеогдня смог. Голос с нижнего этожа - поздравляю.
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пукан, выхлоп, безветрие - основные компонеты плохой экологии в куеве
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Завозите еще больше евроблях, выбрасывающих как можно больше гадости в воздух. А потом за голову хапайтесь, шо хвороб бильшаее, народжуванисть падае. Иразработайте программу по улучшению экологии к 2050 году на 2%.
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Да даже не это.
Воткнули саженцы - не поливают, настелили/посеяли газон - не поливают, вот всё и высыхает всё к чёртовой матери.
В ЗАСУХУ ПОЛИВАТЬ НАДО!!!
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Тут интересное дело. У меня раньше дворники двор поливали. Ну как поливали - по ведрышку носили воду под деревья, вместо поливки собственно газона. И вот где-то с год назад перестали поливать. Ели добился почему: оказывается Киеврада постановила не включать полив в тариф. Мне предложили выход из ситуации: собрать подписи жильцов, что бы обратно включить полив в квартплату, НО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ. Вот такие мудрые боксерские власти у нас в Киеве.. а теперь Виталька пытается своим уставшим пешеходным мостом перечеркнуть весь тот негатив, который есть против него.
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Слушай друг мой ты понял, что сказал?
Жильцы массово возмущались высокой платой за "содержание" и наличием там "ненужных" услуг. Киеврада пошла им навстречу и сократила список услуг.
А что, "боксёрские власти" должны давать тебе воду БЕСПЛАТНО?
Ты откуда свалился?
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Не знаю ни одного жильца своего дома, кто бы требовал исключить полив воды из квартплаты. Более того, эта самая квартплата не уменьшилась, когда из нее убрали полив газонов - за другие услуги пропорционально плату увеличили. Ты дурак или прихвостень боксера (что одно и то же)?
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Во мля, не угодишь:-зимой-холодно,
летои-жарко!
😁
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЖара и отсутствие ветра: в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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