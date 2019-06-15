 Жара и отсутствие ветра: в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели рассказали, что метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое в Киеве происходят с 8 июня.
"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно-допустимых концентраций в районах: вул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", - заявили в ГСЧС.
Сообщается, что по прогнозу Гидрометцентра жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии и уровень загрязнения с тенденцией дальнейшего роста в столице будет удерживаться до 18 июня 2019.
а там всякие ..выбросы-выхлопы... не-не?
Концепция плавучего «леса» представляет собой комплекс барьеров с установленными вертикально 20-метровыми трубами, которые способны гасить волны. Ее разработали инженеры из австралийского Университета Квинсленда.
😁
Воткнули саженцы - не поливают, настелили/посеяли газон - не поливают, вот всё и высыхает всё к чёртовой матери.
В ЗАСУХУ ПОЛИВАТЬ НАДО!!!
Жильцы массово возмущались высокой платой за "содержание" и наличием там "ненужных" услуг. Киеврада пошла им навстречу и сократила список услуг.
А что, "боксёрские власти" должны давать тебе воду БЕСПЛАТНО?
Ты откуда свалился?
летои-жарко!
😁