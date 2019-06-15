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Все про:Ефремов (1522) оппозиционный блок (365) Мураев (84)

 Обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппоблока" на выборах в Раду

Обвиняемый в госизмене экс-глава парламентской фракции "Партии регионов" Александр Ефремов займет место Владимира Пилипенко в первой десятке избирательного списка партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина".

"Александр Сергеевич (Ефремов. – Ред.) уже три года находится в местах лишения свободы по абсолютно надуманным обвинениям, не имеющим доказательной базы. Я очень надеюсь, что это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.). Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский (действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский. – Ред.) и все-таки освободил этих людей", - заявил Мураев.

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Он сообщил, что Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" войдет вместо Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

"Владимир Пилипенко – заслуженный юрист Украины. Я знаю, его как очень квалифицированного юриста, который показал свой профессионализм. Когда начался скандал, он сам инициировал встречу. Мы очень долго говорили, и, я считаю, он принял очень взвешенное, трезвое политическое решение – не участвовать в избирательной кампании, а сосредоточится на своей профессиональной карьере юриста", - рассказал Мураев.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

23 июля 2018 года ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132545
 
   
 Топ комментарии
 
идиот это ты! сегодня мы расхлебываем "здобутки" твоего импотента пети, который за пять лет(!) так и не кого не посадил!
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Зато сейчас лисапэдный их всех накажет. Отправит в ВР искуплять вину Обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппоблока" на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 5522
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не знаю уголовного дела хорош Ефремов или плох
суд за три года не решил
если выпустят
кто вместе ген прокурором будет три года Ефремову
год Савченко отсидкой отдавать, надо бы
чтобы думали а не слушали голос с телефона
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В нас є "зелейоби" , є "порохоботи", але чомусь ніхто не помічає, що в нас мінімум 10 відсотків підтримує Мєдвєдчука з його ******* на кшталт Рабіновіча, Бойка і Ківи. Кожен десятий підтримує відверте знищення українців. З цім тре боротись, альо
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С бедностью бороться надо, уничтожая барыг, свинарчукив, ахметовых, коломойш пинчуков, чтобы лучше стала в разы, чем в кацапии.
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Игокович

С бедностью бороться надо, уничтожая барыг, свинарчукив, ахметовых, коломойш пинчуков, чтобы лучше стала в разы... Обвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради - Цензор.НЕТ 4662

Обвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради - Цензор.НЕТ 6476


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Ну скажемо не 10 відсотків, а десь - 35-40, як мінімум.
А порохососів - відсотків 8.
Так що все саме цікаве - по-переду.
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Так шо за 5 лет следствие так и не закончено и в суд не передано? Ну да какой договорняк, как можно такое думать
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Ну как можно быть таким ЗЕбилом? Обвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради - Цензор.НЕТ 4128
Ефремов 3 года уже сидит в тюрьме. Ну, как, можно быть таким ЗЕбилом, ну как?
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М-даааа уровень
Ефремов до сих пор находится под следствием. Никакое наказание не отбывает. Следствие до сих пор не завершено, дело даже в суд не передано.
Он в следственном изоляторе.
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Тимошенко, Луценко тоже когда-то сидели, у Авакова куча уголовных дел. Теперь они кандидаты в президенты, генпрокуроры, министры МВД. Как поется в песне, я другой такой страны не знаю.
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Та включайте уже пениску душилина че уж мелочиться
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Юга Генплокулол за 5 лет так и не смог засадить Ефремова. Пять лет, Карл!!!!! Пять лет позора. Какие же некчемы нами правили эти пять лет. Они, вообще, ничего не смогли. Ничего. Импотенты шоколадные.

Теперь долго придется исправлять все, что накосячили шоколадные. НКРЭКУ уже признана незаконной, а, значит, и все повышения тарифов, которые принимала эта порошенковская НКРЭКУ, тоже незаконны. Вот так постепенно приходится исправлять все, что накосячили барыги.
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зебіл, НКРЄ/КП навпаки, утримувала тарифи на совковому рівні...
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Петекантропы все с вывихами мозгов. Прочти, что написал?
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понятно, що зебілу простих економічних елементарностей не зрозуміти; і що його чомусь вчити - зайве. Тому нічого тобі не доводитиму, і не заперечуватиму. Колись зрозумієш, що ******* НКРЄ-КП була інструментом уряду Гройсмана, щоб монополісти в енергетиці ще в 2016-му не зробили тарифи такі, як, приміром, в Польщі.
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Пидорошенковец тебе осталось погундеть до 21 июля !А там будешь без СЛАДКОГО!
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Я і після виборів вас, зебілів, на... посилатиму. Бо заслужили.
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Вычеркивание НКРЕКП из уравнения означает приведение тарифов к рыночному уровню. Вот тут-то зубожилым придется взвыть. Я буду почти обожать Зеленского, когда он вас так отымеет, вместе с отменой субсидий через одноразовую монопартию. Идиотов учат через желудок.
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Якщо так замислитись, у нас є хоч одна партія без госізмєнніков у складі?
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Да *** вам кацапідари, горітемете разом з цією мразю.
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Много орали.
Ничего не смогли доказать.
От злости весь мир обмазали гавном.
И вышли на повторный круг.
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теперь и петя изменник, а кто из них круче? Обвинувачений у державній зраді ексрегіонал Єфремов увійде до першої десятки списку "Опоблоку" на виборах до Ради - Цензор.НЕТ 320
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Це - дуже добре.
Більше шансів що барига з підбарижниками будуть притягнуті до відповідальності за скоєні ними злочини.
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За 5 лет не смогли доказать виновность.
Нужно законом установить граничные сроки расследований. Например, 1 год. По истечении года садить виновного или следователей или заявителя о преступлении.
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Теперь ето Бенин союзник, его трогать нельзя, скоро Зепень помилует старика, он ето дело уважает.
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Донецкие - союзники Днепропетровских ?
Беня быстрее его грохнет.
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А Тарута второй в списке Джульки? Не союзник????? Кстати, он всю свою жизнь Ринату подлизывал!
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А если посмотреть глубже? При подлых рыгах эта краснорожая паскуда в Луганской области вообще была выше всех законов и нравственных правил: вся область была ему как вотчина, в которой он "царь и бог". Где был Киев (то есть власть)? Правильно: власть еженедельно принимала дань от краснорожего (и других губернаторов) и "решала вопросы"! Вот и ответ на вопрос: почему нет Крыма, почему нет Донбасса. Сегодня - та же самая ситуация. У хозяев властных кабинетов в Киеве (на всех уровнях - от СБУ до Кабмина) слишком много точек соприкосновения с орками из "ДНР/ЛНР". Все продается и все покупается. У киевских идиотов один генетический код подлости и предательства с идиотами даунбаса. Вся мерзость, все подлейшие правила нашей жизни идут из Киева. И, как видим, эта раковая опухоль в наши дни пустила метастазы.
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Хіба законодавство дозволяє з такою судимістю обіймати держ посади? Цвк?
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В шизофреническом мирке ублюдка мураева все подонки,предатели,коллаборанты и твари называются "иакомыслящие". Очень удобно. Дожились "по-новому". Рыговские мрази открыто насмехаются надей страной. Чтоб пэця пропал пропадом вместе со своей шоблой,что допустил такое.
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То є так, оте найбільше зло в історії нашої держави
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А как же обещанный парашенкой ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ЛЮДЯМ С СУДИМОСТЬЮ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД СУДОМ ЗАНИМАТЬ ГОС ДОЛЖНОСТИ И ИЗБИРАТЬСЯ НА ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ????? 😂😅😂
ОЧЕРЕДНАЯ СОЕВАЯ РЕФОРМЕННАЯ БРЭХНЯ????? 😂😅😂
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находящимуся под судом никто не мешает избираться. если человека судят, это еще не значит, что его признали виновным.
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А де він зараз???? Чому по ньому досі не має вироку???! Петя цинічний жид, це питання до тебе і твоїх судів!
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Ну с новым презом все понятно а вот куда подевался товарищ Линч?
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Пора и Виктору Фёдоровичу домой....засиделся у друзей ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппоблока" на выборах в Раду
 
 
 
 
 
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