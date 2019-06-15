 Обвиняемый в госизмене экс-регионал Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппоблока" на выборах в Раду

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Украина".
"Александр Сергеевич (Ефремов. – Ред.) уже три года находится в местах лишения свободы по абсолютно надуманным обвинениям, не имеющим доказательной базы. Я очень надеюсь, что это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко. - Ред.). Я бы хотел, чтобы на это обратил внимание Зеленский (действующий глава Украинского государства Владимир Зеленский. – Ред.) и все-таки освободил этих людей", - заявил Мураев.
Он сообщил, что Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппозиционного блока" войдет вместо Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.
"Владимир Пилипенко – заслуженный юрист Украины. Я знаю, его как очень квалифицированного юриста, который показал свой профессионализм. Когда начался скандал, он сам инициировал встречу. Мы очень долго говорили, и, я считаю, он принял очень взвешенное, трезвое политическое решение – не участвовать в избирательной кампании, а сосредоточится на своей профессиональной карьере юриста", - рассказал Мураев.
Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.
Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.
23 июля 2018 года ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.
суд за три года не решил
если выпустят
кто вместе ген прокурором будет три года Ефремову
год Савченко отсидкой отдавать, надо бы
чтобы думали а не слушали голос с телефона
С бедностью бороться надо, уничтожая барыг, свинарчукив, ахметовых, коломойш пинчуков, чтобы лучше стала в разы...
А порохососів - відсотків 8.
Так що все саме цікаве - по-переду.
Ефремов 3 года уже сидит в тюрьме. Ну, как, можно быть таким ЗЕбилом, ну как?
Ефремов до сих пор находится под следствием. Никакое наказание не отбывает. Следствие до сих пор не завершено, дело даже в суд не передано.
Он в следственном изоляторе.
Теперь долго придется исправлять все, что накосячили шоколадные. НКРЭКУ уже признана незаконной, а, значит, и все повышения тарифов, которые принимала эта порошенковская НКРЭКУ, тоже незаконны. Вот так постепенно приходится исправлять все, что накосячили барыги.
Ничего не смогли доказать.
От злости весь мир обмазали гавном.
И вышли на повторный круг.
Більше шансів що барига з підбарижниками будуть притягнуті до відповідальності за скоєні ними злочини.
Нужно законом установить граничные сроки расследований. Например, 1 год. По истечении года садить виновного или следователей или заявителя о преступлении.
Беня быстрее его грохнет.
ОЧЕРЕДНАЯ СОЕВАЯ РЕФОРМЕННАЯ БРЭХНЯ????? 😂😅😂