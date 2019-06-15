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 В результате аварии на шахте "Торецкуголь" на Донетчине погиб один шахтер, - ГСЧС

В Донецкой области в результате аварии на шахте "Центральная" вблизи Торецка погиб рабочий, другой спасся самостоятельно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 июня в 20:56 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.Торецк в шахте "Центральная" ГП "Торецькуголь" на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на аварийном участке находилось два горняка, один спасся самостоятельно. В ночь на 15 июня около 3:15 спасатели нашли тело второго горняка (1983 г.р.).

"Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - отметили спасатели.

К спасательным работам привлекалось четыре горно-спасательных отделения Минэнергоугля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два горняка погибли на шахте в Донецкой области

Источник: https://censor.net.ua/n3132540
 
 
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Кто хозяин шахты ? Точнее,кто ее украл и нихера не делал для безопасности ?
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відповідати за це повинен власник В результате аварии на шахте "Торецкуголь" на Донетчине погиб один шахтер, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1448
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Важка праця, лише людей, які гинуть жалко. Колись Тетчер наважилася закрити шахти, її критикували сильно, але зараз навіть Німеччина визнала, що відновлювані джерела е/е кращі за вугілля
У 2018 році відновлювані джерела в Німеччині вперше виробили більше електроенергії, ніж вугільні ТЕС
https://ecotown.com.ua/news/U-2018-rotsi-vidnovlyuvani-dzherela-v-Nimechchyni-vpershe-vyrobyly-bilshe-***************-nizh-vuhil/
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Нас чекає цікава історія, коли родичі загиблих гірників будуть подавати до суду про компенсацію відшкодування загиблого годувальника, як це роблять у світі В результате аварии на шахте "Торецкуголь" на Донетчине погиб один шахтер, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4872
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате аварии на шахте "Торецкуголь" на Донетчине погиб один шахтер, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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