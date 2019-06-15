 В результате аварии на шахте "Торецкуголь" на Донетчине погиб один шахтер, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 июня в 20:56 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.Торецк в шахте "Центральная" ГП "Торецькуголь" на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на аварийном участке находилось два горняка, один спасся самостоятельно. В ночь на 15 июня около 3:15 спасатели нашли тело второго горняка (1983 г.р.).

"Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - отметили спасатели.

К спасательным работам привлекалось четыре горно-спасательных отделения Минэнергоугля.

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