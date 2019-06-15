 Бывший наемник РФ сдался полиции на Донетчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте коммуникации полиции Донецкой области.

"Бывший боевик из Часов Яра сдался полицейским... Он решил признаться в противозаконной деятельности, за что получил гарантированную государством возможность освободиться от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2014 году этот 35-летний гражданин с огнестрельным оружием дежурил на блокпосте в Бахмутском районе. Обязанностью вооруженного дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей в ночное время. Также мужчина несколько раз патрулировал город.

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Через полтора месяца после своего назначения он понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, поэтому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни.

Из средств массовой информации он узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Мужчина дал признательные показания о своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины его освободят от уголовной ответственности.

В полиции констатировали, что всего с начала года 13 бывших боевиков из Бахмута и Бахмутского района сдались полиции. По всем фактам проводится досудебное расследование.

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