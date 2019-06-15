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 Бывший наемник РФ сдался полиции на Донетчине

В Донецкой области бывший наемник российско-террористических войск сдался полиции, чем получил гарантированную государством возможность освободиться от уголовной ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте коммуникации полиции Донецкой области.

"Бывший боевик из Часов Яра сдался полицейским... Он решил признаться в противозаконной деятельности, за что получил гарантированную государством возможность освободиться от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2014 году этот 35-летний гражданин с огнестрельным оружием дежурил на блокпосте в Бахмутском районе. Обязанностью вооруженного дежурного был осмотр автомобилей и проверка водителей в ночное время. Также мужчина несколько раз патрулировал город.

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Через полтора месяца после своего назначения он понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, поэтому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни.

Из средств массовой информации он узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Мужчина дал признательные показания о своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины его освободят от уголовной ответственности.

В полиции констатировали, что всего с начала года 13 бывших боевиков из Бахмута и Бахмутского района сдались полиции. По всем фактам проводится досудебное расследование.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132539
 
 
 Топ комментарии
 
Всем говорить,что отпустили. А самим брать и утилизировать в тихую. Шо с ним делать ? Нахер он теперь нужен ?
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Згодин. Якщо раз,то вже пидар*с.
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Всем говорить,что отпустили. А самим брать и утилизировать в тихую. Шо с ним делать ? Нахер он теперь нужен ?
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утилизировать ты будешь, или у тебя диван не заводится?
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Ты. Или тогда нахер такой ник себе написал ))
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Добре прилашувалися завдяки Петру сєпари. Стріляй, вбивай... Потім здався і ти вже вільний, захищений від кримінального переслідування за вчинені злочини.
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Якщо гарно прилаштовани,у тому е його приватний интерес.
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зебил, не звезди. Будет доказано тяжкое, пойдет парашу зубной щеткой чистить
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если бы даже блокпостов небыло, их надо было бы придумать. а иначе, ну где может околачиваться всё это десятитысячное отребье?
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Как послушаешь сепаров, так непонятно кто вообще воюет. Все стояли на блокпостах ...
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А ты парашенко послушай )) У него рыги не друзья. При ахметове-партнере ))
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тебе гавно коромойский бьльше нравится? да, ты гурман
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Я ж не гавноед как ты, избирательный )) Мне все олигархи противны.А ты хаваешь ахметовское и хвастаешь. Долбень ))
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так он же больше не наемник, вазелин сказал: бунтарь
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