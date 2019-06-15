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Все про:бунт (124) вор в законе (195) тюрьма (640) Аброськин (528)

 За ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят "воры в законе", правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин

За чрезвычайными происшествиями в исправительных учреждениях стоят сторонники воровских традиций, которые создали преступную организацию с целью противодействия государственным институтам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он сообщил, что на днях под председательством Генерального прокурора Украины Юрия Луценко прошло совещание, в котором приняли участие руководство Национальной полиции, СБУ, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. На нем рассматривались вопросы о последних негативных событий, имевших место в государственных исправительных учреждениях, расположенных в Одесской, Черкасской, Днепропетровской областях.

За ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят воры в законе, правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заключенные бунтовали в колонии на Днепропетровщине из-за условий содержания

"Сегодня, к сожалению, в каждой области страны есть "положенцы", которые по согласованию с "ворами в законе" в местах лишения свободы выбирают так называемых "смотрящих", деятельность которых, прежде всего, направлена на ослабление режима содержания, по принципу "поддерживаешь воровское движение - живешь комфортно, получаешь "грел" и привилегии", - написал Аброськин.

По его словам, главной целью деятельности так называемых "воров в законе" является личное обогащение и наполнения разного рода "общаков", которые и являются финансовой основой для дальнейшей преступной деятельности и распространения "воровской идеологии".

"На сегодня подконтрольное ворам только одно учреждение перечисляет в "воровской общак" до 500 тыс. грн ежемесячно, кстати в настоящее время в Украине функционируют 138 учреждений исполнения наказаний", - отметил Аброськин.

За ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят воры в законе, правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин 02

Он также отметил, что за часть этих денег созданы и действуют различные подконтрольные "ворам" общественные организации, отдельные псевдоактивисты, нанимаются адвокаты, а также коррумпируются сотрудники правоохранительных органов и судьи.

"В последнее время "воры" активно используют разного рода журналистов, правозащитные группы, цель одна - ослабление режима содержания в исправительных учреждениях, дискредитация руководителей разного уровня правоохранительных органов, занимающих принципиальную позицию", - добавил он.

"Если у нас правоохранителей не будет соответствующего инструмента в виде соответствующего закона для удаления из организма нашей страны раковой опухоли под названием "воры в законе", она будет распространяться на весь организм, на все сферы жизнедеятельности нашей страны", - подытожил Аброськин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воровских авторитетов, наладивших систему получения денег, забрали в другое место и заключенные восстали, - Аброськин о причинах бунта в Одесской колонии

Источник: https://censor.net.ua/n3132535
 
   
 Топ комментарии
 
плинтус Маккартни! порошенко с ворами томос ездил получать! забял порохнявый??
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бездеятельность порошенко и всех предидущих презов и привела к такой ситуации!!
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обратитесь к Саакашвили - он эту "проблему" решил за несколько дней!
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При Порошенко такого не было!!!
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бездеятельность порошенко и всех предидущих презов и привела к такой ситуации!!
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На предЫдущих уже не пропетлять. Кто за рулем сейчас, тот и отвечает.
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та ладно, не комми ли породили воровские институты,
не комми ли отец Порошенко ?
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плинтус Маккартни! порошенко с ворами томос ездил получать! забял порохнявый??
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Порошенко Петро Олексійович - це батько нашої неньки України!!! А ти шматок зебіла взагалі ніхто і поруч не лежав За ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят "воры в законе", правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1649
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порохнявый! "лежать" с вами рядом - сомнительная честь! p.s. если песик откликается на разные клички - его плохо дрессировали...
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батько 😁
не представляю чтобы американцы голосовавшие за Трампа называли его отцом нации
Или французы Макрона

Только в Рф запросто такое может быть.
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Добре, назви хоча б достойну людину з політикуму України, яка би була би гідна такого титула, окрім зебіла, звісно)
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Какие титулы? 🙈 у вас шо в голове? Царь, а потом князья и графы?

Оставайтесь в рамках правового поля. Президент - выборная должность.

Обычный наемный менеджер.
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Люди голосовавшие за бойка и ложкула, и иже с ними зебилы, достойны только царя. А у нас главный титул верховенства права и гаранта конституции это президент. И сейчас им, этим титулом, владеет недостойное чмо из Кривого Рога!!!
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Пока о царе мечтаете только вы. Ни разу не слышала от избирателей Зе что они его на царство хотят.
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Батька Махно. Народ его уважал, как и у нас Лукашенко. Воров в законе ликвидировали и все.
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А про корупцію .корупцію скажи !?..Як незаконні речі попадають до зони ?
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Я так розумію, якшо ти тут сидиш, з нашої розмови ти злився, так Дімітрій?)
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Ты уж тут, Димон. Без картинки, шо ж так? А про коррупцию я тебе могу сказать, и как попадают запреты на зону тоже. ТЫ- их готовишь, приобретаешь и пакуешь. ТЫ- их приносишь. ТЫ вступаешь в преступный сговор с администрацией, чтобы "закрыли глаза". ТЫ, и только ТЫ вопишь о каких то небесных благах и коррупционности персонала но- НО сам туда работать и делать все по уму не пойдешь. Как не пойдешь в мусарню или еще куда, где нужно что то ДЕЛАТЬ. Ты горазд только трындеть... И то, не про то, что есть а про то, что мозги заморочит.
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обратитесь к Саакашвили - он эту "проблему" решил за несколько дней!
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Через що тепер і боїться з"являтись а Грузії.
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У Михаила больше мильона подписчиков в Фейсбуке.Половина грузинов.Это как 73% кто был против парашенко.
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Вы шо ! )) Это же смерть ихняя. Как и криминалу ,парашенко-воровскому.
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Испокон веков зоны держали воры в законе. И держать будут. Пока есть государство,есть и преступность со всеми вытекающими. О каких инструментах этот амброська глаголит? Хочет денег попилить на своих фантазиях?
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Іспокон вєков? Та зони появилися лише при совку. А при царях була каторга. Або заслання в Шушенське, чи на Мангишлак.
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Щось занадто буквально ти сприйняв те,що я написав.
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Слова повинні точно відповідати думці, яка озвучується.
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а какой вам нужен инструмент? каких Законов вам не хватает???
а если, прости юрик, просто соблюдать Законы и Конституцию, а не переделывать их под каждого Наполеона... может и сидельцы слегка гонор поубавят?
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майже жоден професійний кримінальний елемент не працює без криши. це навіть діти знають.
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Ха! Это просто,поставить Михо генпрокурором,или МВД,он имеет опыт борьбы с ворами. За ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят "воры в законе", правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин - Цензор.НЕТ 672
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забудьте, Міхо назад повернули, щоби він був контрего Зе. Ну треба ж народу на комусь пар випускати. Міхо потрібно було прийняти простягнуту рукавичку Кличка.
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Все государство так устроено, что братва на гос. должностях раздает хранителям общаков - олигархам, лучшие куски народной собственности, а потом хранители их "греют", пока ребята сидят в казенных креслах с нищенскими окладами. Параллельно господа нанимают журналюг и активистов, которые помогают им смягчать режим по отношению к правящей братве, постепенно разрушая государственный порядок так же, как зеки разрушают быт собственной тюрьмы в ходе бунтов.
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у вас специфический вкус, мистер Зелёная Шмаркля
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А вы у Саакашвили попросите поделиться опытом . Воры в законе очень бояться посещать Грузию их там проста контачат и больше не вор.
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Типо, вор з законе рюкзаков, не при делах
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Все эти воры с погонами мусорскими,нет у нас никаких воров,всё контролируют мусора,мели ещё сепар отброскин
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За всей этой словесной шелухой, одна цель- убрать конкурента и перенаправить деньги себе в карман.
Донецкий Абр порожняк не гонит.
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Наші табори мають перетворюватись з сталінського ГУЛагу на місця ізоляції злочинців від суспільства. Інакше для чого ув'язнюють за злочин? Щоб людина переосмислила себе? Щоб змінила свій життєвий напрямок? Чи озлобилась і вийшла на волю мститись?
Ув'язнення має стати виключним явищем у системі покарань. І ув'язнення виключно в камері для одного. Треба спілкування? Є психолог, священник, пастор, який може відвідувати ув'язненого по графіку. Звісно треба камери спостереження.
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ну, одіночка... по желанію (заявлєнію), потому шо ето нє такойє уж счастьйє
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а вєртухаям, куда нанімаюца патологічєскійє садісти, прінціпіальна нада ужесточіть режім содєржанія, вот люді і бунтуют - у ніх по-закону огранічілі свободу, а нє отобралі достоінство
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Розтрілять усіх " по в@ров" буде каша, буде плов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа ЧП в исправительных учреждениях Украины стоят "воры в законе", правоохранителям нужен инструмент для удаления этой опухоли, - Аброськин
 
 
 
 
 
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