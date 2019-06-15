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Все про:Киевская область (1677) пожар (3563) ГСЧС (2095)

 На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС

В ночь на субботу, 15 июня, в пгт. Дымер Вышгородского района в результате пожара на стоянке автотранспортного предприятия сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в 2:40 в пгт Дымер Вышгородского района на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 3:52.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус "Сарны-Киев" сгорел дотла в Житомирской области

Источник: https://censor.net.ua/n3132531
 
 
 Топ комментарии
 
Да,это херня в сравнении с артскладами ))
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Хух, а я уже подумал, что боГдан сгорел на работе На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1539
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Треба було шоколадному баризі так писати,коли він артсклади палив. Згоріло майна на мільярди. Та ти тоді мовчало і жерло шоколад.
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Да,это херня в сравнении с артскладами ))
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Ще має згоріти сам завод Богдан, який все це лайно випускає! Міністерство інфраструктури має провести розслідування по факту використання горючих матеріалів в конструкції маршруток Богдан і заборонити їх експлуатацію по всій Україні!
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И ленин такой маладой и юный актябрь впириди ))
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Хух, а я уже подумал, что боГдан сгорел на работе На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1539
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Треба було шоколадному баризі так писати,коли він артсклади палив. Згоріло майна на мільярди. Та ти тоді мовчало і жерло шоколад.
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Бла-бла. Давай підтвердження своєму висновку.
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зрадота веселится...кто то немножко обеднел и приблизился к их уровню.
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а ты шо,уже устал? На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 2136я посмотрю на тебя осенью,когда откроется истинное личико зеленой гюльчетай
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это с одной стороны. но судя по инфе, шо ходит про эти бусы - возможно, этот пожар спас ну минимум хоть одну жизнь.
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сначала собор парижской богоматери, а теперь бусики(пыжыки) в дымере
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Богдани випущені на заводах лаліти інколи загораюця самі,навіть на стоянці.Та й хіба щекаладник машину зробити може?Це не пальмовим маслом сою розбавляти! На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 6019
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відтепер на маршрути випускатимуть зєліки
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соскучился по пазикам,переделанным с самосвала?так их есть еще,по селам-немерянно...
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Бобдан - глава АП.
10 "Бобданов" сгорело. Крайне любопытное явление.(одевает колпак)

.......(шуршит картами созвездий и таблицами планет)

..... да насрать, просто владелец отказался платить "крыше".
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В смысле - бандитам-вымогателям? Место которым за решеткой, а лучше - быть убитыми при сопротивлении?
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Ах оставь.те.
То ли еще будет.
Я просто переживаю за инвесторов - если верить воплям "статистов", то сюда так и ломятся инвестиции. и дороги строятся - Гройс высрал шо чет около 7000км. построили
Слава Партии я не верю в хорошее(тут), ибо прекрасно знаю нарид.

А насчет поджогов и т.д., я выше выразился - удивили ворону сыром то.
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а вас, казлов, я попрошу остаться...(с)
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и аргументы оставьте тоже, а лучше не вызывай.те ассоциаций с норм. челом - Оззи Осборном.
хотя если вы ненавидишь попов, то може.те не менять "ник", разрешаю
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та шо там якісь автобуси ! Як Петро пішов, то в сусідньому селі півні курей перестали топтати! )))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС
 
 
 
 
 
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