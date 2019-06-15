 На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"15 июня в 2:40 в пгт Дымер Вышгородского района на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан", - говорится в сообщении.
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 3:52.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
😁
Boston Dynamics: New Robots Now Fight Back
😁
😁
10 "Бобданов" сгорело. Крайне любопытное явление.(одевает колпак)
.......(шуршит картами созвездий и таблицами планет)
..... да насрать, просто владелец отказался платить "крыше".
То ли еще будет.
Я просто переживаю за инвесторов - если верить воплям "статистов", то сюда так и ломятся инвестиции. и дороги строятся - Гройс высрал шо чет около 7000км. построили
Слава Партии я не верю в хорошее(тут), ибо прекрасно знаю нарид.
А насчет поджогов и т.д., я выше выразился - удивили ворону сыром то.
хотя если вы ненавидишь попов, то може.те не менять "ник", разрешаю