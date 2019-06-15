 За сутки на Донбассе ранен один украинский воин, уничтожен один наемник РФ, террористы совершили 24 обстрела, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, пять раз Марьинку - из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды Павлополь – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, н.п. Красногоровка – из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи н.п. Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов, дважды Водяное - из автоматических гранатометов, окраину Лебединского – из стрелкового оружия, Пищевики – из гранатометов различных систем, вблизи н.п. Тарамчука – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, Широкино - из станкового противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих обстреляны 9 раз. В частности, трижды Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Попасну – из минометов калибра 82 мм, вблизи н.п. Новгородское – из автоматических гранатометов, Золотое-4 – из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, трижды Станицу Луганскую – из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 14 июня один наемник РФ уничтожен.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников В частности, вблизи н.п. Лебединское - из гранатомета и стрелкового оружия, Авдеевку – из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды Станицу Луганскую - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

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