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 Политика Украины
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Все про:визит (2270) Зеленский (1766) Париж (334) Франция (2076) Макрон (265)

 В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ

В понедельник, 17 июня, в Елисейском дворце Президент Франции Эммануэль Макрона и Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров дадут совместную пресс-конференцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

По обнародованной пресс-службой Президента Франции предварительной программой официального визита, прибытие Президента Украины в Елисейский дворец планируется в 15.30.

Далее запланирована часовая встреча лидеров, по результатам которой президенты в 16.30 выйдут к представителям СМИ.

Как сообщал Цензор.НЕТ 17 июня Президент Украины Владимир  Зеленский с официальным визитом в Париж, а на следующий день, 18 июня, в Берлин.

Также читайте: Трамп и Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3132527
 
 
 Топ комментарии
 
Якою мовою Зе буде говорити з Макроном?
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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ЗРАДА!
С клоуном НИКТО общаться не должен, только с Петей!
Так соевые?
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Слушай бро ! тут уже вопрос не всоевых или зеленых !тут вопрос Континентальный !
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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КАКИХ "реформ" тех, которые 144 успешные от Пети?
Порошенко пять лет обещал снять неприкосновенность и полностью забил на это.
Обещал изменить избирательное законодательство и ЧТО ИЗМЕНИЛ?

Даже беднягу Филарета на#бал с Томосом. А с армией как с Свинарчуками поступил - превратил ее в объект для "зарабатывания" денег.
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Вовчика готовят к признанию Украинского крыма (расейским)патамучто ну не хотят бургеры с лягушатниками терять 140 лямовый рынок сбыта !ну блин бабки на кону !все это шоу печально ! но Штаты с Канадой Австралией с нами и Поляки кста тоже !посмотрим !
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Согласен, это жыдо-масоны и рептилоиды во всем виноваты, Зеленский у них марионетка!
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Якою мовою Зе буде говорити з Макроном?
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мімікою-воно як скривиться: шоо?? ааа??? шо ви гаварітє??- потім витягне шпаргалку і прогундосить якусь херню-йому поплескають і відправлять додому
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Главное - это для украинцев. Пороботам по-любому это серпом по ...
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В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ

..............

сміливо!
А відповідати на запитання ЗМІ буде, чи тільки постоїть поруч за компанію?
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Мабуть на питання Зе не відповідатиме, бо не розуміє іноземних мов.
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невже щось зі свого квартального репертуару не пригадає, накшалт "шерше ля фам"..."зєля манж па сі жур" ? Від нього там більше і не вимагається, всі і так його знають, з розумінням поставляться В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ - Цензор.НЕТ 7778 В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ - Цензор.НЕТ 4692
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ
 
 
 
 
 
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