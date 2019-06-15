 В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
По обнародованной пресс-службой Президента Франции предварительной программой официального визита, прибытие Президента Украины в Елисейский дворец планируется в 15.30.
Далее запланирована часовая встреча лидеров, по результатам которой президенты в 16.30 выйдут к представителям СМИ.
Как сообщал Цензор.НЕТ 17 июня Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом в Париж, а на следующий день, 18 июня, в Берлин.
С клоуном НИКТО общаться не должен, только с Петей!
Так соевые?
потому что клоун тормоз реформ.
Порошенко пять лет обещал снять неприкосновенность и полностью забил на это.
Обещал изменить избирательное законодательство и ЧТО ИЗМЕНИЛ?
Даже беднягу Филарета на#бал с Томосом. А с армией как с Свинарчуками поступил - превратил ее в объект для "зарабатывания" денег.
..............
сміливо!
А відповідати на запитання ЗМІ буде, чи тільки постоїть поруч за компанію?