 В рамках визита Зеленского в Париж запланирована часовая беседа с Макроном и выход президентов к СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

По обнародованной пресс-службой Президента Франции предварительной программой официального визита, прибытие Президента Украины в Елисейский дворец планируется в 15.30.

Далее запланирована часовая встреча лидеров, по результатам которой президенты в 16.30 выйдут к представителям СМИ.

Как сообщал Цензор.НЕТ 17 июня Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом в Париж, а на следующий день, 18 июня, в Берлин.

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