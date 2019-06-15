 Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала пользователь Фейсбука Инна Битюк.
Парубий заяявил: "Я живу в гостинице "Киев", где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой "сосед" живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он оказывается - слуга народа, а я - старое лицо. Где логика?))) "
Я ж не бегаю по форуму с сообщениями «бро поверь мне»
Это особый шик. 5 гривен в сутки и рядом, и "сам" на работу идёт.... Эти чушки схавают и напишут...ой как отмоют..
Одну купил во время депутатства
Но так сильно вроде не озолотился
Но какую пользу он принёс Украине я хз
и пусть расскажет про коррупцию в этой позорной раде, сколько олигархи платят депутанам за законы, грабящие украинцев в интересах олигархов..
Парубий никому не интересен и не нужен
Он ничего не решает и ничьим интересам не угрожает
Кстати Президент - это не исполнительная власть. Высший орган в исполнительной власти - кабмин
А президент - глава государства и гарант Конституции
А так-то пока радостно наблюдать за тем, как зелохи зекают и проглатывают очередную дурилку от своего команданте Зе Гевары.
Сдержусь. Вас петроблядей ничто не угомонит.
Эпидемия.