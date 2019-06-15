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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1766) кортеж (177) Парубий (1952)

 Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо",

Спикер Андрей Парубий во время Международного форума VIA Carpatia 2019 задал вопрос президенту Владимиру Зеленскому о "новых лицах".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала пользователь Фейсбука Инна Битюк. 

Парубий заяявил: "Я живу в гостинице "Киев", где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой "сосед" живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он оказывается - слуга народа, а я - старое лицо. Где логика?))) "

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк

Источник: https://censor.net.ua/n3132526
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕ пошутил, и никому ничего не обещал. Это Голобородько обещал.
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Скоро Київ почнуть перекривати для кортежів президента (як в старі-добрі часи Януковича), але виборці й далі будуть кричати в екстазі про народного слугу на велосипеді!

Як сказав би Коломойський - «Лох не мамонт - никогда не вымрет»!
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а не напрягает что за тебя зелебота!!так же никто не поручится??(или ты/вы конечная инстанция??) (своего рода аксима!!,,кто не верит мне!!тот не верит богу!!) Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 1197 Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 9459
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Нет вообще не напрягает
Я ж не бегаю по форуму с сообщениями «бро поверь мне»
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Меня напрягает Ваш патриотичный флаг и способ передачи Ваших мыслей с мозга в куцеляпки, что кнопают по буквам на клавиатуре. Смайлы ведь убогость не затмят. Вы бы, как-то, может быть, эммм... !ззз😀😂🐙🐶!!!
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хм??и чем он тебя/вас напряг патриотичный флаг??да я патриот своей страны!какие претензии??(и каким образом вы прочли мои мысли??)словом вы хотели обо всём и в то же время ни о чём!!(и на том спасибо!!) что без хамства(откровенного) Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 1010
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Упс, ну і де Парубій був, в якому наметі Ви особисто були？ На якому пості стояли？ Біля якого вогнища пробиту ногв гріли？
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О..о.. Гостинница.. Да есть конечно квартира. Не дурик он..
Это особый шик. 5 гривен в сутки и рядом, и "сам" на работу идёт.... Эти чушки схавают и напишут...ой как отмоют..
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В декларации три квартиры во Львове
Одну купил во время депутатства

Но так сильно вроде не озолотился

Но какую пользу он принёс Украине я хз
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а почему логопед живёт в гостинице, как будто у этого брехливого старого лицемера парубия нет квартиры?
и пусть расскажет про коррупцию в этой позорной раде, сколько олигархи платят депутанам за законы, грабящие украинцев в интересах олигархов..
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такие правила, кстати могла страна ему и купить жильё, но ограничилась гостиницой. Да ещё, только глупые зебилята не понимает - даже всем депутатам компенсирует траты на жильё и что то подсказывает - гостиница будет дешевле.
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А парубий забавный. почему не сравнил себя с Папой Римским или королевой Англии? Он не вдупляет, что с Президентом Украины он находится на разных уровнях? Из-за этого и разный уровень охраны/безопасности.
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Тут даже дело не разных должностях
Парубий никому не интересен и не нужен
Он ничего не решает и ничьим интересам не угрожает
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А логотип партии слуги УРода где один клоун на лисапете едет это тогда развод лохов? Ты не забыл что зебилы то за лисапет и за голобородьку голосовали...
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дело не в том, за что голосовали, а в том, что Парубий несёт чушь.
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в основном,за Зе голосовали против Порошенко. А те, кто голосовал за лисапед, таки лохи.
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В парламентско-президентской республике, каковой является Украина, глава парламента выше по рангу, чем президент. Он глава законодательной власти, а президент только исполняет законы, принятые парламентом.
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так значит поэтому Порошенко в свой срок шастал пешком с Парубиём под ручку? Или на него не распостранялось? Ведь Путин нападёт. А на Зеленмского не нападёт?
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При Порошенко вы такое сказать боялись 😁

Кстати Президент - это не исполнительная власть. Высший орган в исполнительной власти - кабмин
А президент - глава государства и гарант Конституции
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Читайте внимательнее. Я написала, что президент исполняет законы, принятые парламентом, а не является главой исполнительной власти. Конституцию тоже принимает парламент, а президент только гарантирует её соблюдение.
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не задумывался над тем что Украина таки парламентско -президентская страна!!(а следовало бы) Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 3483 Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 5731
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ты считаешь, что в парламентско-президентской стране спикер парламента-глава государства?
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А у зе-билов Г+Г заменяет всю логику!

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боюсь что всё то что с логикой никак не связано!!(заменяет) Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 3812
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Если вместо Парубия головой ВР будет разумков, я прокляну всех зейобиков вместе с их потомством.
А так-то пока радостно наблюдать за тем, как зелохи зекают и проглатывают очередную дурилку от своего команданте Зе Гевары.
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пока ещё они гордо держатся, так же как и те ватники из рашки, как встали с колен.
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не гони!! как могут встать с колен!! которые с колен ложатся!!(всю свою историю) Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 4433 Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 1124
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Начинай, тренируйся. Мне того же хочется.
Сдержусь. Вас петроблядей ничто не угомонит.
Эпидемия.
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Не нравилось-бы тебе в гостинице жить, давно-бы съехал. Пригрелся слуга народа
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Не переживай, палубий, и не завидуй. Скоро сам будешь жить в лукьяновке, и передвигатся в автозаке, с кортежем из патрульной полиции. Заодно и ноги отдохнут.
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Так ты не президент,чуть что...
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Кому на х.. нужен Парубий? Он нормально в схемы завязан. А Зелю эамочат только так. Он еще ничего не сделал, но может. Серьезные ребята не любят неопределенности.
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Ну не в коляске же это зЭ-немовля возить на работу. Его в детском кресле везут - в одной машине, во второй - подгузники и памперсы. Остальные с няньками и мамками - сопли и слюни подтирать.
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аха!! и ты/вы забыли упомянуть что ещё следом коломой соску кошерно-обрезанную вовремя подает!! Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 5095 Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 8416
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Зрозуміло, що не треба шукати логіку у нової влади. Вони вже крадуть, а через деякий час усі побачать скільки вкрали.
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вы не правы!!если клоун(во главе государства есть!!)то цирк весь ещё впереди!!(не теряйте надежду) Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 77 Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо", - Цензор.НЕТ 3903
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не только старое лицо, но и фефекты фикции! зРаду - Геть!
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зєля і йшов в прізідєнти шоп кататись кортежами - раді понтов воно сущєствуйє
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо",
 
 
 
 
 
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