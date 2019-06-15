 Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала пользователь Фейсбука Инна Битюк.

Парубий заяявил: "Я живу в гостинице "Киев", где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой "сосед" живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он оказывается - слуга народа, а я - старое лицо. Где логика?))) "

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