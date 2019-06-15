 Перед получением российского паспорта жители ОРДЛО дают расписку, что будут служить в армии РФ, - глава МинВОТ Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш обнародовал информацию о том, что перед получением российских паспортов, жители ОРДЛО дают расписку, что будут служить в армии РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Черныш отметил: "Жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязуются выполнять обязательства в пользу РФ, в том числе служить в вооруженных силах РФ, быть преданными РФ".
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Источник: https://censor.net.ua/n3132525