 Перед получением российского паспорта жители ОРДЛО дают расписку, что будут служить в армии РФ, - глава МинВОТ Черныш

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Черныш отметил: "Жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязуются выполнять обязательства в пользу РФ, в том числе служить в вооруженных силах РФ, быть преданными РФ".

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