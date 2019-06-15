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 Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к закону об украинском языке, - Денисова

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине предоставила украинским властям свои рекомендации к закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Провела встречу с председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер, которая уходит со своего поста после четырех лет работы", - отметила Денисова.

По ее словам, помимо прочего они обсудили принятый Верховной Радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Так, Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключения Венецианской комиссии", - написала Денисова.

Она также отметила, что на встрече речь шла и об освобождении граждан Украины, находящихся в местах несвободы на других территориях.

Украинский омбудсмен также поблагодарила Фиону Фрейзер "за постоянную поддержку в вопросах, которые важны для реализации нашей работы" и пожелала успехов на новом месте работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказывает миссии ООН по правам человека в посещении оккупированного Крыма, - Фрейзер

Источник: https://censor.net.ua/n3132524
 
 
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А вот в этой ситуации что ООН посоветует ?
https://strana.ua/articles/analysis/206289-chto-proiskhodit-v-odesskom-sbu-posle-rokirovki-**********-zelenskim.html
Надо думать, что украинский они все знают.
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Что посоветовать про Страна.уа?
Администратор забанит до 2024 года.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к закону об украинском языке, - Денисова
 
 
 
 
 
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