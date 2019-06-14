 Россия передала капитана украинского судна Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма, - АП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".

Напоминаем, 4 мая 2018 года Новицкого задержали работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов. Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму освободили капитана украинского судна, задержанного в мае 2018 года

1 ноября 2018 года Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.

14 июня 2019 года состоялось заседание "суда" по делу Новицкого, было принято решение снять все ограничения на его передвижения. Оккупационный "суд" признал Новицкого виновным в незаконной добыче биоресурсов. Ему назначили штраф в 550 тысяч рублей (226 тысяч гривен. - Ред.). Но освободили от наказания с учетом того, что Новицкий находился в СИЗО с 11 мая по 1 ноября 2018 года.

Также читайте: Двое удерживаемых с сентября 2018 года в оккупированном Крыму рыбаков освобождены и направляются домой, - Денисова