 Россия передала капитана украинского судна Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма, - АП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".
Напоминаем, 4 мая 2018 года Новицкого задержали работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов. Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.
1 ноября 2018 года Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.
14 июня 2019 года состоялось заседание "суда" по делу Новицкого, было принято решение снять все ограничения на его передвижения. Оккупационный "суд" признал Новицкого виновным в незаконной добыче биоресурсов. Ему назначили штраф в 550 тысяч рублей (226 тысяч гривен. - Ред.). Но освободили от наказания с учетом того, что Новицкий находился в СИЗО с 11 мая по 1 ноября 2018 года.
до кацапского счастья в 2000м не дожили... - год разницы
шо такое представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма ...
замечаем капитана, матросы там еще,
а шо бы капитан мучался...
ну шо за жизнь - шо ни день, то праздник
остальное в пользу бедных
на минулій неделі Україна перша передала Кацапії 72-річного дідуся з Курської області, що сидів в Україні за шпигунство.
Шпигуна на тій неделі в обмін на капітана на цій неділі.
Не вірте в щедрість чи то добру волю і ініціативи кацапів, зєбіли! Зараз, вони самі вам просто так когось випустять, держіть карман.
2) я чесно сиджу на форумі під прапором тієї країни, де постійно знаходжусь. В чому проблема, власне? Чи за Вашою логікою, я повинен будь-що заходити під українським проксі, як це роблять колаборанти з ОРДЛО чи Криму, чи з Кацапщини?
3) припиніть від когось чекати, що Вам хтось щось винен, беріть і робіть самі, тоді може хтось допоможе.
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