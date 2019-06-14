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 Россия передала капитана украинского судна Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма, - АП. ФОТО

Россия передала капитана рыболовного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым Исмаилу Халикову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Россия передала капитана украинского судна Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма, - АП 01

Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".

Россия передала капитана украинского судна Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма, - АП 02

Напоминаем, 4 мая 2018 года Новицкого задержали работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов. Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму освободили капитана украинского судна, задержанного в мае 2018 года

1 ноября 2018 года Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.

14 июня 2019 года состоялось заседание "суда" по делу Новицкого, было принято решение снять все ограничения на его передвижения. Оккупационный "суд" признал Новицкого виновным в незаконной добыче биоресурсов. Ему назначили штраф в 550 тысяч рублей (226 тысяч гривен. - Ред.). Но освободили от наказания с учетом того, что Новицкий находился в СИЗО с 11 мая по 1 ноября 2018 года.

Также читайте: Двое удерживаемых с сентября 2018 года в оккупированном Крыму рыбаков освобождены и направляются домой, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3132522
 
 
 Топ комментарии
 
для тих, хто вже забув та вірить в щедрість кацапів чи то мудрість кловуна:
на минулій неделі Україна перша передала Кацапії 72-річного дідуся з Курської області, що сидів в Україні за шпигунство.
Шпигуна на тій неделі в обмін на капітана на цій неділі.
Не вірте в щедрість чи то добру волю і ініціативи кацапів, зєбіли! Зараз, вони самі вам просто так когось випустять, держіть карман.
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Если так то какой то хреновинький обмен. Росийского шпиона на контрабандиста который спокойно жил в крыму на сьемной квартире. А завтра опять туда поедет своим ходом
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два двоюродных было - нет уже давно...
до кацапского счастья в 2000м не дожили... - год разницы
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не очень понимаю
шо такое представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма ...
замечаем капитана, матросы там еще,
а шо бы капитан мучался...
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опять нагнули кацапов
ну шо за жизнь - шо ни день, то праздник
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Ну и замечательно. Люди дороже денег... Хотя без политики не обошлось.
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Какая то белеберда. Лучше бы наших пленных освободили. Хотя пленные ето доказательство росийско-украинской войны.
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доказательство российско-украинской войны - это пленный военные кацапы
остальное в пользу бедных
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для тих, хто вже забув та вірить в щедрість кацапів чи то мудрість кловуна:
на минулій неделі Україна перша передала Кацапії 72-річного дідуся з Курської області, що сидів в Україні за шпигунство.
Шпигуна на тій неделі в обмін на капітана на цій неділі.
Не вірте в щедрість чи то добру волю і ініціативи кацапів, зєбіли! Зараз, вони самі вам просто так когось випустять, держіть карман.
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Ви от під німецьким прапором пишите, Вам не соромно? А що Німеччина дала Україні? Я Вас питаю?
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1) я не є громадянином Німеччини, бо є громадянином України, а тому відповідати за Німеччину не повинен;
2) я чесно сиджу на форумі під прапором тієї країни, де постійно знаходжусь. В чому проблема, власне? Чи за Вашою логікою, я повинен будь-що заходити під українським проксі, як це роблять колаборанти з ОРДЛО чи Криму, чи з Кацапщини?
3) припиніть від когось чекати, що Вам хтось щось винен, беріть і робіть самі, тоді може хтось допоможе.
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Ви собі допомогли, але я сплачую тарифи, акцизи та інші податки, тому і маю заперечення.
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кому Ви "сплачуєте податки, тарифи та акцизи"? Німеччині чи все ж таки державі Україна та місцевим олігархам? То до кого Ваші "заперечення"? З себе почніть, "заперечте" з початку заміну у владі одних олігархів у владі іншими, ще безсовіснішими та лютішими.
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Ви навіть тупіший ніж я подумав, звістно плачу в Україні.
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Если так то какой то хреновинький обмен. Росийского шпиона на контрабандиста который спокойно жил в крыму на сьемной квартире. А завтра опять туда поедет своим ходом
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та нехай вже хоч когось... чесно кажучи, я на минулій неділі, чи то навіть на початку цієї, коли пройшла інфа про відпущеного "в односторонньому порядку" 72-річного кацапського шпигуна з Курської області вангував, що ось відпустять тепер нам кацапи у відповідь Сущенка, який також сидить за шпигунство на кацапщині. І це я вважав не зовсім вдалим, але звісно потрібним варіантом (бо хотілось, щоб відпустили у першу чергу когось з квартету "Балуха, Сєнцова, Кольченка чи Клиха"). Але бачте як вийшло, на капітана судна.... ну то добре хоч так. А висновок один - кацапи диктують нам свою волю у питаннях обміну. Нажаль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия передала капитана украинского судна Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма, - АП. ФОТО
 
 
 
 
 
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