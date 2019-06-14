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 Общество
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 Посольство Украины в Кишиневе советует украинцам не участвовать в демонстрациях в Молдове

Посольство Украины в Молдавии советует украинцам не участвовать в массовых акциях и демонстрациях в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства в Фейсбуке.

"В связи с продолжающимися в Республике Молдова общественными акциями политического характера, запланированным проведением в воскресенье 16 июня массового шествия рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях", - говорится в сообщении.

Кроме этого, украинцам рекомендуют всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132521
 
 
 Топ комментарии
 
Хай ще порадять не приймати участь в демонстраціях в Україні проти зебіла!!!
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16-го в воскресенье народ будет праздновать избавление от бандитизма на законодательном уровне.
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"Демократы" сегодня дали приказ своим титушкам и разблокировали все министерства. Сразу после того как старое правительство подало в отставку со всеми министрами. Это случилось после того как посол США Хоган самолично приехал в офис "демократов" и посоветовал им капитулировать. Теперь они больше заняты уничтожением документов, вывозом денег и своих семей, чем столкновениями. Поддержки у них нет. Холопам платили 25 евро, они приходили на митинг, холопам не платили, не кормили, они не приходили. "Демократы" даже неделю назад не смогли собрать на площади больше 4-5 тысяч бюджетников.
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Хай ще порадять не приймати участь в демонстраціях в Україні проти зебіла!!!
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Боятся,что перекинется конфликт в Украину
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что он тормоз реформ.
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"Посольство Украины в Молдавии"

Шо за Молдавия ? Открыли новую авиакомпанию в Кишинёве, Молд-Авия чи где ?
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16-го в воскресенье народ будет праздновать избавление от бандитизма на законодательном уровне.
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Похоже будут столкновения и у спецслужб есть информация
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"Демократы" сегодня дали приказ своим титушкам и разблокировали все министерства. Сразу после того как старое правительство подало в отставку со всеми министрами. Это случилось после того как посол США Хоган самолично приехал в офис "демократов" и посоветовал им капитулировать. Теперь они больше заняты уничтожением документов, вывозом денег и своих семей, чем столкновениями. Поддержки у них нет. Холопам платили 25 евро, они приходили на митинг, холопам не платили, не кормили, они не приходили. "Демократы" даже неделю назад не смогли собрать на площади больше 4-5 тысяч бюджетников.
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У вас там не понятно кто за кого. Объясни пожалуйста кто у вас за русню кто за Румынию.
Нам единственно что понятно что ваш дадон - гандон полностью заруслячен.
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Нэстасе российский агент. Он вместе с Додоном и Санду пытаются захватить власть. Эту российскую нечисть нужно гнать из Молдовы. Глава правительства Молдовы Павел Филип. Только его должны поддерживать украинцы.
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