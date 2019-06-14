 Посольство Украины в Кишиневе советует украинцам не участвовать в демонстрациях в Молдове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства в Фейсбуке.

"В связи с продолжающимися в Республике Молдова общественными акциями политического характера, запланированным проведением в воскресенье 16 июня массового шествия рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения по центральным улицам города Кишинев, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях", - говорится в сообщении.

Кроме этого, украинцам рекомендуют всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, а также следить за новостями в местных и международных СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политический кризис в Молдове: и.о. президента Филип распустил парламент, депутаты заявили, что Филип - "вне закона"