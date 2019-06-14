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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката. ФОТО

В Киеве возле здания Администрации Президента установили станцию велопроката ​​европейской сети nextbike.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-службы АП.

Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката 01

"14 июня под зданием Администрации Президента была установлена велостанция ​​европейской сети nextbike. Этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В стране не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде" - замглавы АП Костюк

Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката 02

Читайте также: В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками

Источник: https://censor.net.ua/n3132519
 
 
 Топ комментарии
 
НО зебил будет ездить на 3х литровом движке ибо крутить педали это превилегия зебилов Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 7805!!!
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Кліп, весела пісенька про велоЗЕпедистів. 3 хв. 31 сек. Одеська студія. Рекомендую.
https://www.youtube.com/watch?v=LTFHRSFcqWA
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Опять музыкантов на второй план задвинули...
Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 7790
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НО зебил будет ездить на 3х литровом движке ибо крутить педали это превилегия зебилов Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 7805!!!
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Кліп, весела пісенька про велоЗЕпедистів. 3 хв. 31 сек. Одеська студія. Рекомендую.
https://www.youtube.com/watch?v=LTFHRSFcqWA
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а самолайк - це типова риса в порохоботів ?..))
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А ПОСРАТЬ ПОД ЕЛКОЙ,У ОКНА прэзэдэнта зе,МОЖНО ????? НУ,МЛЯ,дожили !!!!!!
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Пороходибил, ты отстал от жизни, вам уже новая вводная поступила а ты ещё тормозишь.
Петя заявил, что хочет коалиции с Зеленским в будущем парламенте...
А ты на возможного союзника Пети гонишь... Смотри а то уволят, за то что ты тормоз отсталый Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 6819
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вызывайте санитаров. человеку зебилу плохом
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Ми шо, мусимо шанувати усіх кого Петя ситуативно хоче поюзати? Навіщо засмічувати свою пам'ять іменами прохідних пішаків?
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Лучше бы прокат шорт и ноутбуков, что бы по новому дресскоду заходить в АП
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шаурма - обязательно!

к преЗику заходить громко плямкая шаурмой, типа сигнал даешь: "я свой, зебенин" Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 3591
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Ну вот, времена оказываются те, но не для тех.
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Опять музыкантов на второй план задвинули...
Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 7790
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Да-ааа, не каждый пианист станет президентом...
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ну воровской пианист Петя был же президентом Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 1824
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Нет, так играть- тут талант нужен. Если не в голове, то пониже уж точно... Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 9349
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https://ghall.com.ua/2019/06/14/v-rossii-zagorelsya-*******-poligon-nachalis-vzryvy/
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Перемога!

порохоботы повержены и бегут в панике Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 9346
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комуналка ? ... зарплати ? .... пенсії ? ....
Ось вам ! Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 49
Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката - Цензор.НЕТ 8196

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Порохоботам снижать не буду , наоборот немного повысят . А всем остальным снизят .
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для ЗЕбилов... )))) росы все больше..))))))))))
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Свободная от порося территория занимаеться бизнесом. Петекантропы не довольны.
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а еще он будет немножечко шить, еврей...)))))
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Главное, чтобы не крал как предшественник, за которым петекантропы убиваються.
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Поддерживаю.Давай Зе! Давай!Петя тглько мог красть и на страну с людьми ему было плевать!А тут сразу велосипеды на прокат!Респект и уважуха!!!Пора показать,что Украина сильная и процветающая европейская держава!А не дойная корова олигархов и казнакрадов!Слава Украине!
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тебе нельзя водить велосипед, ты больной на голову
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порохоботам пока большой торт не установят - не узбагоятся)))
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незабаром "узбагоятся" - їм і так вже фінасування практично припинили ..))
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велосипеди є - велосипедних доріжок забув побудувати.
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Этим занимаеться правительство. Помогите ВР нах отправить.
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Які правила прокату? Велики хоч варті того щоби один с3,14здити?
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туповатый пиар, особенно как узели сказали что не время ездить на велосипедах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката. ФОТО
 
 
 
 
 
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