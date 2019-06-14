 Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-службы АП.
"14 июня под зданием Администрации Президента была установлена велостанция европейской сети nextbike. Этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года", - говорится в сообщении.
https://www.youtube.com/watch?v=LTFHRSFcqWA
Петя заявил, что хочет коалиции с Зеленским в будущем парламенте...
А ты на возможного союзника Пети гонишь... Смотри а то уволят, за то что ты тормоз отсталый
человекузебилу плохом
к преЗику заходить громко плямкая шаурмой, типа сигнал даешь: "я свой, зебенин"
порохоботы повержены и бегут в панике
Ось вам !