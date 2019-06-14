 Под Администрацией Президента на Банковой установили станцию велопроката. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-службы АП.

"14 июня под зданием Администрации Президента была установлена велостанция ​​европейской сети nextbike. Этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года", - говорится в сообщении.

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