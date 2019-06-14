Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил изданию "Детектор медиа" 14 июня.
"Причины, я думаю, понятны", – сказал он журналистам.
Туркевич заявил о своем уходе после того, как стало известно, что новым владельцем телеканала ZIK стал нардеп от Оппозиционного блока Тарас Козак, которого называют партнером бизнесмена Виктора Медведчука.
Вскоре об увольнении заявили ряд журналистов ZIK.
Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком
Игорь Туркевич, который возглавлял медиахолдинг ZIK с 2015 года, уволился.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил изданию "Детектор медиа" 14 июня.
1) 112 Україна
2) NewsOne
3) Zik
І якщо уважно придивитися, то можно побачити, як тут "сторчать вуха" мародера Порошенко, який зробив все для цього зашквара.
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·
Скоро! На всех телеканалах!
УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ - ЦЕ ВЗІРЕЦЬ СВОБОДИ СЛОВА І ПРАВДИВОСТІ
ПОРОХОБОТИ ДИСКРЕДИТУЮТЬ ЖУРНАЛІСТІВ
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Медведчук купив ЗІК. RIP
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Отака вона «свобода слова», якщо ви самі визнаєте, що повії моментально міняють профіль і суть висерів в залежності від власника.
Mason Lemberg
Украинцы, у вас есть понимание, что узурпация власти над медийным пространством - начало очередной спецоперации *****?