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Все про:Медведчук (872) увольнение (1592) телевидение (523)

 Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком

Игорь Туркевич, который возглавлял медиахолдинг ZIK с 2015 года, уволился.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил изданию "Детектор медиа" 14 июня.

"Причины, я думаю, понятны", – сказал он журналистам.

Туркевич заявил о своем уходе после того, как стало известно, что новым владельцем телеканала ZIK стал нардеп от Оппозиционного блока Тарас Козак, которого называют партнером бизнесмена Виктора Медведчука.

Вскоре об увольнении заявили ряд журналистов ZIK.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После покупки Медведчуком телеканала ZIK журналисты Кипиани и Недзельский закрывают свои проекты на канале. Об увольнении заявляют и топ-менеджеры

Источник: https://censor.net.ua/n3132517
 
   
 Топ комментарии
 
Мертвячук - это будущее Украине при президенте зебиле!!!
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Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 6197Кто не в теме - решение о передаче Украинских новостных СМИ Медведчуку принималось в январе/феврале 19 года дома у Парашена! Мародер просто отдал наши СМИ кацапам в обмен на какие-то преференции... например зная о пролете на выборах будущая коалиция ПЕС+ГОЛОС+РЫГИ+ТУШКИ! Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 1463 Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 1911 Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 3481
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Мертвячук - это будущее Украине при президенте зебиле!!!
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Медведчук - это надежный партнер вашего Петрушки , который дал воскреснуть этому гебнявому агенту .
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ога, ога, а вылез из норки, мертвячук, только тогда, когда зебил стал новопредставленным!!!
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При Петре Порошенко у мертвяука только была колонка на сайте корреспондент.нет и не более. И эта паторочь не где более не вылазила!!!
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Хоспади , ну кому ты это лепишь ? Гугли хронологию событий , ******** Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 5561
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ну зебилы всегда переходят на личности и матом ругаюца как бешенные катсапы!!!
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Телеканал 112 купил Медведчук ещё год назад, когда Порошенко ещё был президентом и рулил по полной.
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есть такое понятие - "подставное лицо". это типа порохобота но во сто раз круче!)
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Порошенко лично назначил кума пуйла Медведчука своим личным представителем на переговорах в Минске... Минстець это даже не отрицает, просто пытаются замалчивать.

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ну мог токо пернуть дету в интернете, мертвячук этот
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зачем брешешь? ведь именно Порошенко год назад дал добро Медведчуку на приобретение 112 канала.
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Стенограмму с разрешением в студию. Зедебилы почему-то считают, что их влажные фантазии - это истина в последней инстанции, и все сразу поверят. Зедебилы, они такие зедебилы.
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Від сьогодні Медведчук - кум пуйла контролює такі ТВ канали:
1) 112 Україна
2) NewsOne
3) Zik
І якщо уважно придивитися, то можно побачити, як тут "сторчать вуха" мародера Порошенко, який зробив все для цього зашквара.
Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 8641
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ЗЕбил тут не причем, тупая свинособака.
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Если Зеленский не поставит Медведчука на место ,то Медведчук доставит Зеленскому очень много неприятностей ...
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Не,не, всьо правильно. Всьо по Фрейду. Именно Зеленскому.
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Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 6197Кто не в теме - решение о передаче Украинских новостных СМИ Медведчуку принималось в январе/феврале 19 года дома у Парашена! Мародер просто отдал наши СМИ кацапам в обмен на какие-то преференции... например зная о пролете на выборах будущая коалиция ПЕС+ГОЛОС+РЫГИ+ТУШКИ! Глава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком - Цензор.НЕТ 1463
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Цікаво, які "наші ЗМІ" ти мав? 500 примірників газети сміттєвої "вести" які випросив щоби застелити підлогу під час ремонту помешкання?
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У меня зик не идет... так что проблем нету... это более западный канал, ПП с Ющенко отдал за ненадобностью... я это так понимаю.
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Эту гэбэшню гниду когда нибуть пристрелят!?
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Тихая капитуляция петра.

Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·

Скоро! На всех телеканалах!Глава медіахолдингу ZIK Туркевич звільнився після купівлі каналу Медведчуком - Цензор.НЕТ 4880
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После провала януковоща с его зомбоящиком прокремлевские паразиты стали более изобретательны,а успех предвыборной кампании преЗедента, воодушевляет на завладение средствами массовой информации для захвата сознания укрообывателя.
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ПОРОШЕНКО НАМАГАЄТЬСЯ ПРИДУШИТИ ВІЛЬНУ ЖУРНАЛІСТИКУ
УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ - ЦЕ ВЗІРЕЦЬ СВОБОДИ СЛОВА І ПРАВДИВОСТІ
ПОРОХОБОТИ ДИСКРЕДИТУЮТЬ ЖУРНАЛІСТІВ
&
Медведчук купив ЗІК. RIP
&
Отака вона «свобода слова», якщо ви самі визнаєте, що повії моментально міняють профіль і суть висерів в залежності від власника.
Mason Lemberg
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Vadzim Martynenka
Украинцы, у вас есть понимание, что узурпация власти над медийным пространством - начало очередной спецоперации *****?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава медиахолдинга ZIK Туркевич уволился после покупки канала Медведчуком
 
 
 
 
 
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