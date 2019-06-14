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 Общество
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Все про:Администрация_Президента (1552) дресс-код (23) Арахамия (7)

 В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками

В Администрации Президента меняют правила посещения. Туда разрешат приходить в шортах, а для того, чтобы принести с собой ноутбук, не нужно будет специальное разрешение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода". Изменения инициировал Давид Арахамия, номер 4 в избирательном списке партии "Слуга народа".

"В администрацию уже можно (приходить в шортах. - Ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Изменили документы. Теперь можно", - рассказал Арахамия.

По его словам, изменения также внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.

"Понимаете, в администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за дурня? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть, это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Администрация президента рассматривает вариант переезда в Украинский дом

Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, будет изменен.

"У нас - аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко ... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устаревшие подходы. В ближайшее время должна заработать эта инновация", - отметила Победоносцева.

Также на Цензор.НЕТ: "Для выравнивания баланса мнений в комментариях" facebook-страницу Администрации президента объединили с группой "За Зеленского", - Победоносцева

Также изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком, добавила она.

"Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло", - сказала Победоносцева.

Источник: https://censor.net.ua/n3132516
 
 
 Топ комментарии
 
Так ведь приходили уже и без шортов.
В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками - Цензор.НЕТ 7086
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Можно даже без трусиков приходить В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками - Цензор.НЕТ 1974
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Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, будет изменен. Источник: https://censor.net.ua/n3132516

Ну вот теперь понятно чем Петя 5 лет занимался - принимал указы в чем можно приходить в АП
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"Страна непуганых идиотов". Как на меня, мало-мальски воспитанный человек в здание, где работает президент страны, в шортах и не пойдет. Впрочем, о чем это я, у нас же преЗЕдет-роялист.
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про ахметовых-свинарчуков забыли, главное шорты.
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Спасибо табе Сцарь наша жизня сразу стала лучше
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Зеро любит розовый цвет - достаточно бикини или розовые плавочки, но ноутбук обязателен
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Это первый шаг к "Страна в айфоне", ой "Страна в смартфоне", преЗЕдент в шортах с шаурмой.
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АФИГЕТЬ!
Нашли и решили главную проблему, мешавшую Зеле работать.
Ну теперь работа ПОПРЕТ!
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Зеленский убирает все это раболепие перед троном, ну что же - хорошая разминка, пока не имеет реальной власти.
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Нет, он стебется над нацией.
В стране война, каждый день гибнут люди, полицейские, как с цепи сорвались, гасят детей на детских площадках и взрослых на остановках, а зебилы пускают слюни над чьими то шортами.
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Нужно объявить всенародную эпиляцию!
Если ходить в шортах, то делать это нужно красиво!
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А с СМАРТФОНОМ ..
..
С СМАРТФОНОМ--- МОЖНА ???
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Ради этого стоит жить...))) Ипануться, в стране война, часть под оккупацией, на части боевые действия, а обсуждаем шорты в АП.
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Заспокойся. Після парламентських війна скінчиться.
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ООООООООООООООЧЕНЬ ДЕШОВЫЙ ПИАР,,
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ЭТО УЖЭ СМЕШНО !
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По мойму ето уже слишком. А женщинам без лифчиков? Начальник, госслужащий и тем более президенский аппарат должен иметь хоть какие то правила приличного тона и иметь уважение.
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а тебе все не так - лишь бы зраду выискать..
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угу... Без лифчика, понимаешь, низзя... С лифчиком гиззя - действительно зрада! Шорты!Шорты!Шорты! А в шлепках можно или туфли надевать? В Адміністрацію Президента дозволять приходити в шортах і з ноутбуками - Цензор.НЕТ 4365
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ты туда ходить будешь? тебя что в шортах, что в сюртуке не пустят - поэтому не морочь нам голову.
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ок, в шортах можно - а в мешковитых помятых пиджаках можно? ведь такая хорошая традиция была..
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То есть, это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия.

Реформы вы слышали зебилы, это рехвормы!!!))))) припереца в шортах в АП с ноутбуком это рехвормы ЗЕкоманды В Адміністрацію Президента дозволять приходити в шортах і з ноутбуками - Цензор.НЕТ 5710 Да на фоне шорт с ноутбуком Петя реально сойдёт за реформатора. Мне кажеца или эти ЗЕнапёрсточники уже просто откровенно ссут в глаза своим зебикам???
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вот так начинается деградация и разложение. скоро будут жирную бумагу от шаурмы на ковер бросать
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и топтать его грязной обувью без калош... А потом мочиться мимо унитаза... В Адміністрацію Президента дозволять приходити в шортах і з ноутбуками - Цензор.НЕТ 3018
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Начало инноваций и реформ потрясает!.Может и не совсем красиво, но невольно представила Стефанчука в шортах В Адміністрацію Президента дозволять приходити в шортах і з ноутбуками - Цензор.НЕТ 9959
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По новому нужно иметь при себе колпак разноцветный ну и всякая дребедень клоунская.Вот новые правила какой-то царёк решил.
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Я не бачу в цьому нічого поганого,туди ходили свині в брендових костюмах які коштували річної пенсії ста пенсіонерів і нічого хорошого з цього не вийшло.Можливо в китайських шортах та з велосипедами більше зроблять,можливо.
Хозяїн надкушеного яблука теж в костюмі не ходив але це йому не поспішали повороти весь світ.
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