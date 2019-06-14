 В Администрацию Президента разрешат приходить в шортах и с ноутбуками

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода". Изменения инициировал Давид Арахамия, номер 4 в избирательном списке партии "Слуга народа".

"В администрацию уже можно (приходить в шортах. - Ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Изменили документы. Теперь можно", - рассказал Арахамия.

По его словам, изменения также внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.

"Понимаете, в администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за дурня? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть, это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия.

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Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, будет изменен.

"У нас - аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко ... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устаревшие подходы. В ближайшее время должна заработать эта инновация", - отметила Победоносцева.

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Также изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком, добавила она.

"Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло", - сказала Победоносцева.