 Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
В совещании приняли участие представители СБУ, МВД, Министерства финансов, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Национальной полиции, НАБУ, ГБР.
Как видно на фотографиях, оборудование и мониторы ситуационного центра СНБО не пропали и активно используются участниками совещания.
Секретарь СНБО Данилюк предложил присутсвующим на следующей неделе представить предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, после чего они будут обобщены и представлены на рассмотрение Президенту.
Напоминаем, ранее Данилюк заявлял о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов с секретной информацией.
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А другой вариант, что это может быть новое оборудование, новые мониторы, вам не приходил в голову.
тут и без обдумываний всё понятно, нужно просто -
1. Разогнать всех таможенников
2. Таможню передать под управление британцам
В таком случае, контрабанда и коррупция на таможне уменьшится в разы.
Напоминаем, ранее Данилюк заявлял о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов с секретной информацией.Источник:https://censor.net.ua/n3132515