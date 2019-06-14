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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СНБО (3220) Данилюк Александр (345)

 Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял. ФОТО

В Главном ситуационном центре СНБО по инициативе СБУ прошло межведомственное совещание по вопросам усиления борьбы с контрабандой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял 01

В совещании приняли участие представители СБУ, МВД, Министерства финансов, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Национальной полиции, НАБУ, ГБР.

Как видно на фотографиях, оборудование и мониторы ситуационного центра СНБО не пропали и активно используются участниками совещания.

Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО

Секретарь СНБО Данилюк предложил присутсвующим на следующей неделе представить предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, после чего они будут обобщены и представлены на рассмотрение Президенту.

Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял 03

Напоминаем, ранее Данилюк заявлял о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов с секретной информацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3132515
 
 
 Топ комментарии
 
И мониторы там есть? а я думал их зебил стыбзил)))
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Скільки днів цей "надзвичайник" бігав, заглядаючи навіть у жіночі туалети, поки знайшов кімнату техніків, які ремонтують компи?
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Так что в итоге с другой комнатой - в АП? Там были мониторы, компьютеры и серверы. Часть мониторов нашли в ДУСе - где все остальное?
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И мониторы там есть? а я думал их зебил стыбзил)))
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может и стыбзил...но другой зебил шум поднял.пришлось вернуть Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял - Цензор.НЕТ 1922.зебилы,мля...
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как видно по фотографиям- там совсем другие мониторы и техника
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это разные комнаты, Данилюк говорил про АП....
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Ага! І кімнати не ті, і монітори не ті, і Данилюк не той. А дозвольте запитати, шановний, ви особисто бували у цій кімнаті раніше? І ще. Якщо одну і ту ж кімнату сфотографувати з різних ракурсів, фото будуть одинакові? Я розумію, що облажались. І знаю, що вибас'чаьись не будете. Але мовчки постраждати від своєї тупості можете?
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Прикинь? Ситуативные комнаты есть и в АП и в СНБО
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Скільки днів цей "надзвичайник" бігав, заглядаючи навіть у жіночі туалети, поки знайшов кімнату техніків, які ремонтують компи?
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протри лупалы - это другое помещение и сосвем не та техника что была
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Так что в итоге с другой комнатой - в АП? Там были мониторы, компьютеры и серверы. Часть мониторов нашли в ДУСе - где все остальное?
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Данилюк обоср*лся и молчит, если бы там был криминал, из каждого утюга кричали бы уже, хотя может на г+г и кричат. хз
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Слуга урода зтирив в перший же день, вірніше ніч.
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Как видно на фотографиях, оборудование и мониторы ситуационного центра СНБО не пропали и активно используются участниками совещания.Источник: https://censor.net.ua/n3132515

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А другой вариант, что это может быть новое оборудование, новые мониторы, вам не приходил в голову.
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Якби таке сталося, зєлєбєньки хвалили би себе щодня.
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Що ж, будемо далі спостерігати за цим цирком. Ще не раз виявиться що те про що голосно кричали дійсності не відповідає )))))
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Так і не зрозуміло - Данилюк знайшов ситуаційну кімнату, чи монітори в ній?
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Как так? Щас должны посыпаться сенсации! Или всё на месте и просто стрындели? Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял - Цензор.НЕТ 1249
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стрындели. ты слепое что не видишь что комната и техника -совсем не те?
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Секретарь СНБО Данилюк предложил присутсвующим на следующей неделе представить предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил.

тут и без обдумываний всё понятно, нужно просто -
1. Разогнать всех таможенников
2. Таможню передать под управление британцам

В таком случае, контрабанда и коррупция на таможне уменьшится в разы.
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Зебилы как воняли , и наконец поменяли памперсы.
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В спам уродина.
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у жюлябота бывшего, а теперь зебика бомбонуло вот и спамит.
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Ринат Амедов -- Ты тут больше всех вонял кстати...сам в спам иди.
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Альцгеймер к петекантропам подкрался незаметно. Ситуационная комната пропала в АП или СНБО?
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Опа..мокнули зебилов ...Сколько от них тут визгу было что Петя всё украл, оказываеца это банально наглая брехня их ЗЕбилов..причём тупорылые сразу же спалились буквально через неделю..даже сбрехать уже не могут чучела...
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опа. это совсем другая комната и совсем другая техника пороходебилы так и не поняли потому имбецилы как их шепелявый урод парубий
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Раскажи ещё про другой лисапет для кловуна))))
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Дожилися. ПрезЕ зі своїми чуваками покривають Пороха. Брешуть своїм власним зебілам! Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 3132 Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 589
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...тот кто написал "новость" и те кто проглотили что это та же самая техника
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Зебіли незадоволені. Не та кімната. У них є вагомий "аргумент". Їм показували ФОТО іншої, "справжньої" ситуаційної кімнати. Вже й зебеням не вірять, упороті
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ну не зря же с народа пришло название ЗЕбилы!!!а как еще этих потерянных клоунов назвать?
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Ежик в тумане и то быстрее дорогу нашел, чем этот "проффесионал" по финансам. Осто3,14здило видеть, как за всю историю Независимости, каждый новый През подбирает старое гавно, считая, что оно превратится в мармелад.
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Похоже Бутусов получил хороший аванс от пороха.надо отрабатывать. Иначе не могу об'яснить тенденциозность заголовков на цензоре. Бутусов, будь об'ективнее. Не разрушай до конца доверие к тебе.
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Цензор усиливает тупость петекантропов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСекретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял. ФОТО
 
 
 
 
 
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