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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СНБО (3220) Данилюк Александр (345)

 Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной. ФОТО

В Главном ситуационном центре СНБО по инициативе СБУ прошло межведомственное совещание по вопросам усиления борьбы с контрабандой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной 01

В совещании приняли участие представители СБУ, МВД, Министерства финансов, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Национальной полиции, НАБУ, ГБР.

Как видно на фотографиях, оборудование и мониторы ситуационного центра СНБО не пропали и активно используются участниками совещания.

Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО

Секретарь СНБО Данилюк предложил присутсвующим на следующей неделе представить предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, после чего они будут обобщены и представлены на рассмотрение Президенту.

Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной 03

Напоминаем, ранее Данилюк заявлял о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов с секретной информацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3132515
 
 
 Топ комментарии
 
И мониторы там есть? а я думал их зебил стыбзил)))
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это разные комнаты, Данилюк говорил про АП....
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может и стыбзил...но другой зебил шум поднял.пришлось вернуть Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял - Цензор.НЕТ 1922.зебилы,мля...
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Раскажи ещё про другой лисапет для кловуна))))
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Дожилися. ПрезЕ зі своїми чуваками покривають Пороха. Брешуть своїм власним зебілам! Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 3132 Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 589
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Зебіли незадоволені. Не та кімната. У них є вагомий "аргумент". Їм показували ФОТО іншої, "справжньої" ситуаційної кімнати. Вже й зебеням не вірять, упороті
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Тупенький пебіл - було 2 ситуаційні кімнати - 1 у РНБО, інша - у АП.
Це засідання у РНБО, Данилюк казав, що пропало обладнання кімнати у АП.

Коли ви вже думати навчитеся, а не тільки гадити?
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Пебіл, хто саме що створював - не важливо.
Ця кімната в РНБО теж була колись створена - і якщо б президент, при якому вона була створена, звобив як твій жлобуватий порошок, її б теж було розібрано. Але ж ні - вона лишилася, бо президент, якщо його не було переобрано - не має розбирати все, що було зроблене при ньому.
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ну не зря же с народа пришло название ЗЕбилы!!!а как еще этих потерянных клоунов назвать?
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Это не с народа, это от наемных соевых черных пиарщиков. Только эти кретины могли додуматься назвать так большую часть украинского народа.
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Ежик в тумане и то быстрее дорогу нашел, чем этот "проффесионал" по финансам. Осто3,14здило видеть, как за всю историю Независимости, каждый новый През подбирает старое гавно, считая, что оно превратится в мармелад.
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Зе пришел 20, о пропаже заявил 28.05 сегодня нашли 14.06 - скорость изумляет
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Одним словом - поки пану Данелюку дадуть слово про дивовижне зникнення моніторів і казкове їх воскресіння, пана Данелюка встигнуть засудити за дебош, розбій, вбивство, згвалтування неповнолітніх і зраду Батьківщині Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 8468
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дАнилюк, як і усі зЕбіли, бреше, а суліма-марить! І не безкоштовно!
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Пипец. Комменты пропадают. Бутусов, будь об'ективнее.
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Тенденционный заголовок. По сути пук. Бутусов, ты что аванс до сих пор отрабатываешь от свинопороха? Я считал тебя более об'ективным и независимым. Не теряй остатки уважения к тебе. (Пока еще есть).
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Модератор, нефиг стирать комменты про ваш фейк с комнатой. Некрасиво.
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Если б то про Петю, то была бы чистая правда, а если про обсерон ЗЕкоманды то сразу фейк. О как хитро выходит.
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Данилюк говорил про комнату в АП. Про комнату РНБО он и раньше говорил, что все на месте. Так, что соевые благодарите модератора за кресты.
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Вже й до данилюка, через місяць, дійшло, що він обгидився, зробивши заяву про пропажу. Але зибіли не здаються. "https://censor.net.ua/news/3129426/situatsionnaya_komnata_v_ap_ne_sozdavalas_za_byudjetnye_sredstva_ee_rabotu_za_svoyi_schet_obespechival
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Дам пораду Данилюку - негайно виперта на...уй всіх цим тупи...денів з прес-служби РНБО, які мають наглість брехати громадянам, бо писалось про різні кімнати, та ше й під...обувати свого формального наймача! Схоже, там зібрались виключно шістки Свина, як завжди чиїсь родичи та куми, і роботи від них чекати годі, вони не звикли, а от саботаж вже є.
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Божечки шо робица, опять кловуну и ЗЕкоманде порохоботы в штаны насрали.. Доколе??!!!! Скажи сколько лет ты ещё будешь про Петю и порохоботов ныть, и кто будет следующим козлом отпущения??..или Петя все 5 лет так и будет виноват при каждом обсероне клоуна??
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Немає ніяких "порохоботів", є лише платні брехуни ФСБ РФ, ким би всі ці "олешки" себе не вважали. Бо працюють на агента Лоліту, тобто на *****.
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Ці тарганячі біга зеко-манди нагадали мені веселий епізод: у 1990 році віддав макетнику архітектурної майстерні монітор, заварити і зафарбувати тріщинку в корпусі. Приходжу забирати - а він вийшов блідий і каже що монітор в порядку, але цього тижня винести його не зможе.
- Чому?
- В нашому інституті обікрали комп'ютерну кімнату, явно малолітки: вкрали виключно клавіатури! Менти все шмонають і всі номери звіряють.

(хто не в темі - ігрові компи того часу мали форму товстої клавіатури, куди вставлявся картридж з ігрою. Моніторами слугували телевізори з AV-входами).
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Ти розумієш різницю між приставкою, куди картридж вставлявся і яка не має форми клавіатури, і компютерним класом у 1990 році？ В КЛАВІАТУРУ, мля, в 1990 році, картрідж вставляли! З грою! Пздц, розум необмежений, тупістю.
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Дайте же ему дорожную карту! Иначе он и стулья найдет
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А где нашел? Данилюк сообщал об этом? Или всё было куплено заново? Не надоело плодить фейки?
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Вывод о мониторах сделал тот, кто калякал статью. Прочти статью.
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Навіщо? Просто втратити час, або читати між строк?
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Читай по СТРОКАМ:
14.06.19 22:33 Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял.
В Главном ситуационном центре СНБО по инициативе СБУ прошло межведомственное совещание по вопросам усиления борьбы с контрабандой. Источник: https://censor.net.ua/n3132515»

Многа букафф?
То ДИВИСЬ:
Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 1546
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я знал, я верил в его, он настоящий сыщик, порох и ко хотели стирить и всё спрятали, а он такой красавец нашёл. Не прошло и пару месяцев, нашёл же - просто прям Шерлох Холмс.
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дешОвка таки данилюк...)))))
ну тупые ))))))))))
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Статью прочти. Данилюк в ней о мониторах и слова не говорил
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Судя по комментам, зе-билы до сих пор не врубились, где же та Комната СНБО и что же это за Комната в АП.
И подгорают зе-бильчики от этого еще больше.

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Модератор, чем мой коммент нарушал правила форума и был удален?
Тем, что указывал на явную заангажированность автора заголовка новости, который подходит для дешевой желтой газетенки. а не приличного ресурса?
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ЧТО ГОВОРИТ О ,,ПРИЛИЧНОСТИ" РЕСУРСА... 😂😅😂
РАССЛАБСЯ. ЭТО И ЕСТЬ ДЕШЁВЫЙ ЖЁЛТЫЙ ,,РЕСУРС". 😉
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Нет, пробитие дна это: " У него астма или плоскостопие. Зависит от дня недели". (с) Лалала Лалалала
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А я думаю что когда мужчина пишет из-под женского ника, это жалко выглядит
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А чого це саме вИ, мамзель, так сполошилися? Звідки вИ знаєте, що це про вАс написали? На крадії шапка горить?
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Я так понимаю, что на меня намякиваешь?
Лалалаха, совсем нюх потеряла. Девочка я, девочка и очень симпатичная. Если люблю футбол, бокс и баскетбол, то это не делает меня мужчиной. А вот ТП не переношу, как и таких как вы, с сучим характером.
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Сучий характер-характер собак жіночої статі. А тИ ж дєвочка? Чи не так?
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Сучий характер може бути і у хлопчиків. А ви мені хочете руку та серце запропонувати, чи шо?
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Цензор занялся откровенной манипуляцией!
Это разные комнаты и вы сами об этом пишите в тексте, но заголовок новости подали специально исказив суть.
Это откровенная провокация и манипуляция с вашей стороны!!!
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Какой наивньій, прям возмутился, типа єто первая манипуляция на цензоре за последние 5 лет
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блдь.. 73%-ные зебилы дали пацанам на Украине поиграть.. только не напомнили тем, что сдуру можна и х.й сломать - вот они, зекомандёры, и резвятся..
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Это не те ложечки.
Это ситуационная комната СНБО, а пропало оборудование из ситуационной комнаты в АП.
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Начинать с брехни притом наглой заканчивается довольно таки грустно и печально кстати касается ЗЕ Секретар РНБО Данилюк знайшов ситуаційну кімнату РНБО, про зникнення якої він заявляв - Цензор.НЕТ 5889
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Нє ну а чьо..Паржалі...соєфого "апустілі"..па пріколу..Ну вам же подобається наші 73% зевнюків? А от що робити після..ржак з соєфого..Мда проблема..Стрєлять нє пєрєсталі..Вайна стає вигадна зе кловану..
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Цензор, ви зовсім з глузду зїхали? Це інша ситуаційна кімната. Є кімната в АП, а є в СНБО. Обладнання пропало з першої.
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Ти не розумієш. В Украіні може бути лише одна ситуаційна кімната. Більше не можна.
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Фига..сссе.ее. Во..родил.. Всё, твоя многоээтажка тобой гордится.
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Когда Пастор сидел в этом кабинете, то на душе было спокойно и за себя, и за Неньку. Сейчас нужно бояться всего, ибо по обкурке эти балбесы могут таких дров наломать, что наши дети и внуки будут расплачиваться.
Верните Кровавого Пастора, а этого нарцисса на передовую, нехай ознакомится с ситуацией на фронте.
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Сегодня Цензор устроил праздник порохоботам такой халявной похлепки для нищих эти трудяги еще трескали...приходите завтра за добавкой)))
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Пипл хавает манеторы там -манеторы тута ! бла бла бла
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ЗЕбилы будут жрать даже дерьмо, если ЗЕфюрер скажет что это манна небесная
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А порохоботы все смешней становятся! Коллектив Ц.нет наслаждается их изворотливостью мысли с запахом фекалий после пива с коньячком!
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Порох сейчас на стыженном оборудовании магазины рошен мониторит.
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Коменты на эту тему могут писать только шизофреники, дебиля, зомби и я вместе с ними.
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Обе ситуацийны комнаты не есть собственность президента или ещё какого отдельного типа.Они-государственные и имеют отношение к службам безопасности.так что никто не имел права "взять на посмотреть" ни серверы,ни другое оборудование кроме служб внутренней и государственной безопасности.Пора прекратить практику приватизаций служб безопасности и направить их на защиту государства.а не отдельно взятых организмов.
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Цензор, не гнидничай! Речь шла не о помещениях, а об оборудовании, и не в РНБО, а в АП. Это разные вещи, осталось понять, зачем твои сотрудники врали - по недоумию либо злокозненно.
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"Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял"

GPS вам в помощь.

P.S. А если магнтное поле мешает работе GPS, то умные люди рекомендуют использовать астролябию.
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Просто дебил соевьій новость готовил. Комнату восстановили, а не нашли.
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Могли бы и помочь "коземанде" (С) то, вам же официально разрешили в АП в шортах приходить.
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Данилюк как последний нытик снимал совсем другое помещение и чуть ли не со слезами рассказывал о команде барыг. Но есть толь одно но, но фотографиях другое помещение размещенное по другому адресу. Данилюк теперь должен извинится за отснятый материал в АП
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Мониторьі новьіе повесили - он показьівал єту комнату без мониторов, когда первьій раз пришел
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Я не понимаю, почему Цензор даёт неправдивую информацию. Ведь про СНБО с самого начала было известно, что все на месте. Ещё Турчинов об этом говорил.
Речь шла об исчезновении техники из АП.
Вы что нас за идиотов держите?
Не ожидала такого от авторитетного издания
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На ваших лобах було вже тавро ідіотів проставлено колди ви ідіота в президенти обирали
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ложечка знайшлась...а осад залишився. так, зелені шмарклі?
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самый "честный" сайт, на котором "нет цензуры" и руководителя которого устал банить "фейсбук", мягко говоря лукавит и передергивает факты...
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БУТУСОВ ЧТО БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ КОГДА МИНСТЕЦЯ РАЗГОНЯТ ?ГДЕ БУДЕШ ЛАВАНДОС НА ТРОЛЕЙ БРАТЬ!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДанилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной. ФОТО
 
 
 
 
 
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