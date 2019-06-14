 Данилюк провел совещание в ситуационной комнате СНБО, которую ранее считал украденной. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
В совещании приняли участие представители СБУ, МВД, Министерства финансов, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Национальной полиции, НАБУ, ГБР.
Как видно на фотографиях, оборудование и мониторы ситуационного центра СНБО не пропали и активно используются участниками совещания.
Секретарь СНБО Данилюк предложил присутсвующим на следующей неделе представить предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, после чего они будут обобщены и представлены на рассмотрение Президенту.
Напоминаем, ранее Данилюк заявлял о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов с секретной информацией.
Це засідання у РНБО, Данилюк казав, що пропало обладнання кімнати у АП.
Коли ви вже думати навчитеся, а не тільки гадити?
Ця кімната в РНБО теж була колись створена - і якщо б президент, при якому вона була створена, звобив як твій жлобуватий порошок, її б теж було розібрано. Але ж ні - вона лишилася, бо президент, якщо його не було переобрано - не має розбирати все, що було зроблене при ньому.
- Чому?
- В нашому інституті обікрали комп'ютерну кімнату, явно малолітки: вкрали виключно клавіатури! Менти все шмонають і всі номери звіряють.
(хто не в темі - ігрові компи того часу мали форму товстої клавіатури, куди вставлявся картридж з ігрою. Моніторами слугували телевізори з AV-входами).
14.06.19 22:33 Секретарь СНБО Данилюк нашел ситуационную комнату СНБО, о пропаже которой он заявлял.
В Главном ситуационном центре СНБО по инициативе СБУ прошло межведомственное совещание по вопросам усиления борьбы с контрабандой. Источник: https://censor.net.ua/n3132515»
Многа букафф?
То ДИВИСЬ:
ну тупые ))))))))))
И подгорают зе-бильчики от этого еще больше.
Тем, что указывал на явную заангажированность автора заголовка новости, который подходит для дешевой желтой газетенки. а не приличного ресурса?
РАССЛАБСЯ. ЭТО И ЕСТЬ ДЕШЁВЫЙ ЖЁЛТЫЙ ,,РЕСУРС". 😉
Лалалаха, совсем нюх потеряла. Девочка я, девочка и очень симпатичная. Если люблю футбол, бокс и баскетбол, то это не делает меня мужчиной. А вот ТП не переношу, как и таких как вы, с сучим характером.
Это разные комнаты и вы сами об этом пишите в тексте, но заголовок новости подали специально исказив суть.
Это откровенная провокация и манипуляция с вашей стороны!!!
Это ситуационная комната СНБО, а пропало оборудование из ситуационной комнаты в АП.
Верните Кровавого Пастора, а этого нарцисса на передовую, нехай ознакомится с ситуацией на фронте.
GPS вам в помощь.
P.S. А если магнтное поле мешает работе GPS, то умные люди рекомендуют использовать астролябию.
Речь шла об исчезновении техники из АП.
Вы что нас за идиотов держите?
Не ожидала такого от авторитетного издания