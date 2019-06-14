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 Он хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ, - Епифаний о Филарете

Почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил митрополит Епифаний в эфире Радио НВ.

"После Объединительного собора и после получения Томоса у нас произошли определенные различия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", - сообщил Епифаний.

По его словам, так называемыми акционерами Томоса является не какое-то определенное лицо, а украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет - Ред.), Определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. [...] К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь ", - добавил Епифаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ПЦУ предупредили Филарета, что готовы отлучить его от церкви в случае проведения собора Киевского патриархата

Источник: https://censor.net.ua/n3132514
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и? А ты тут причем? Место ипифания - садовник у Пепе. Ну и в личной церквушке в хоре петь.
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Бенязебилоцеаром? Он хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ, - Епифаний о Филарете - Цензор.НЕТ 3826
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Зеленый Беняфизм добрался уже и до мозгов старенького Филарета Він хоче бути єдиним бенефіціаром ПЦУ, - Епіфаній про Філарета - Цензор.НЕТ 3774
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Чем меньше религии будет в Украине , тем богаче она будет .
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Вам канешно будут тереть по ушам , про какие-то вшивые ценности и прочую чушь . Есть только одна ценность , это гроши в кожну хату , и никаких других не существует , в независимости от того , шо вам будет вещать пропаганда .
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Ну и? А ты тут причем? Место ипифания - садовник у Пепе. Ну и в личной церквушке в хоре петь.
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А вот это уже плохо совсем. Не потерпел Епифаний---ну хоть чуть. Ведь вера в конце концов это и терпение в том числе. Филарет очень не молод. Много сделал. Там сложно по церковной системе. Ну нигде у нас удачи полной с первого раза---нет! А ведь это всегда воодушевляет.
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ПОПЫ Дерутся За РАй ., приКольно. Шо ни ПОП то ЧЕРТ. Церковь ЧУМА .
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Там зебил филорет ваще мозги пропил - старый пердун. Ради руских рублей хочет предать Томас и отправится к апостолу Петру как церковное чучело!!!
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А почему ПОП занимается ПЕСом, а не спасает религию?
Или уже всё?!
Мова, Віра, Армія вже не актуально?!
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Напоминаем, что по приказу турок Ипифаний каждое утро желает здоровья Гундяю. Вот это и все , что нужно знать об этом проходимце. Лучшая пара матерящейся ************ из ПЕСа. Оба из команды Порогшенка.
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...хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь ", - добавил Епифаний.

Та действительно, веками только и ждали пока украинские попы из филиала в самостоятельную фирму перерегистрируются.
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Цензор виноват, что публикует об этом.
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подозревал шо ты умный, но шо бы настолько? - не могу обьять.....
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Верни дедушке бабло, бессовестный. Он хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ, - Епифаний о Филарете - Цензор.НЕТ 8389 Вот вам и личный секретарь, и любимый внук, или кто там он Филе?
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Это да. Судя по Вики Епифаний за год прошел звания от майора до генерал-лейтенанта (переложенном на церковные ранги). "Сладкий малчик! Жопа как куруш!"
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Не знаю. Это у Поддеревянского так в "Диане". Куруш? Какой то восточный сладкий фрукт или сладость.
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А ему уже и не нужно. Он бабло к рукам прибрал и был таков.
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"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура.

Так он презлым решил отплатить за предобрейшее.. Сам задумал царствовать и всем владеть.. (с)
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Филарет сделал больше для независимой Украины,чем клирик Епифаний
Тем более ты его ученик и наследник и должен понимать,что насильно веру никто не принимает.
А пеца тебя назначил своим помощником ,но остался не у дел
Так шо выкручивайся сам
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ох уж это их акционерное общество. теперь ещё начнуть за контрольный пакет воевать ))
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думаю,лет через 20,(я не верующий) никто из нового поколения денюжку им носить не будет.И не будет никаких конфликтов.Церковь-атавизм!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОн хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ, - Епифаний о Филарете
 
 
 
 
 
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