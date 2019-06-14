 Он хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ, - Епифаний о Филарете

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил митрополит Епифаний в эфире Радио НВ.
"После Объединительного собора и после получения Томоса у нас произошли определенные различия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась", - сообщил Епифаний.
По его словам, так называемыми акционерами Томоса является не какое-то определенное лицо, а украинский народ.
"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет - Ред.), Определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. [...] К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь ", - добавил Епифаний.
зебилфилорет ваще мозги пропил - старый пердун. Ради руских рублей хочет предать Томас и отправится к апостолу Петру как церковное чучело!!!
Или уже всё?!
Мова, Віра, Армія вже не актуально?!
Та действительно, веками только и ждали пока украинские попы из филиала в самостоятельную фирму перерегистрируются.
Так он презлым решил отплатить за предобрейшее.. Сам задумал царствовать и всем владеть.. (с)
Тем более ты его ученик и наследник и должен понимать,что насильно веру никто не принимает.
А пеца тебя назначил своим помощником ,но остался не у дел
Так шо выкручивайся сам