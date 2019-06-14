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Все про:отставка (2416) Яценюк (7759)

 Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк

Лидер "Народного фронта", экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк (2014-2016) заявил о том, что Порошенко жалеет о том, что отправил его в отставку.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.


"Если бы Порошенко на старте президентства был таким, каким он есть уже сегодня, после пяти лет президентства, думаю, были бы другие результаты. Его тоже жизнь побила и тоже научила", - отметил Яценюк.

В ответ на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы, он подчеркнул: "В том числе и что он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну с мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг, но выходил и говорил: сегодня мы будем принимать законы по уменьшению расходов государственного бюджета на целый ряд социальных программ, тарифы должны быть вот такие ... Я брал весь огонь на себя " .

"Я делал то, во что верю. Делал то, что есть в адекватном, правильном протоколе спасения пациента, который находится в клинической смерти. Никто другой рецепта до сегодняшнего дня не предложил", - добавил он.

Арсений Яценюк считает правильным, что не воевал публично с Порошенко. "Правильно сделал, что ушел (добровольно ушел с поста Премьер-министра в 2016 году) и не допустил досрочных парламентских выборов. Это бы точно привело к досрочным президентским выборам. А это должны невероятные последствия для государства. Не исключая дальнейшей федерализации страны", - убежден он.

Рассказывая о своих отношениях с 5-м президентом он отметил, что "никогда не расценивал Порошенко как врага": "Более того, я с открытой душой к нему был, когда он стал президентом. Мы тогда с Турчиновым очень переживали, что выборы будут в два тура, что страна просто между первым и вторым туром не проживет. Он тогда выиграл в первом туре, и это было хорошо, потому что были проведены демократические выборы ".

Но после этого, по словам Яценюка, Порошенко "задействовал всю машину" против него: "В 2014 году БПП не ожидал, что они проигрывают выборы" Народному фронту ". И на следующий день после выборов все, что начали делать, - это затачивать всех против меня. Они мне устроили горящую землю под ногами. Там же была задействована цена машина. (Нардеп-беглец) Онищенко публично заявил, что потратил 30 млн долларов на смещение Яценюка ", - сказал он.

"Думаю, сегодня он, возможно, если и не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность всего этого", - добавил Яценюк.

"Я не атаковал Порошенко по одной простой причине. У меня перед глазами была картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Это как родовая травма демократии. По классическим политическим правилам мне надо было действовать совсем по-другому. Выйти на трибуну парламента, обвинить персонально Порошенко и его фракцию в том, что они начали борьбу за власть, объявили войну: "Вас не интересует страна - вас интересует то, чтобы сместить премьер-министра. И началось бы. Как я мог себе это позволить в воюющей стране? "- сказал лидер НФ.

Отвечая на вопрос Гордона о качествах Порошенко, Яценюк сказал: "Я не скажу о Порошенко ничего плохого. Потому что то, что было, - это было. Мы как-то это разберемся. Плохо, что это поразило систему государственной власти в стране. Это подорвало доверие сначала в институт премьера, а затем в институт президента ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас уже были "скидки" по Харьковским соглашениям. В результате мы потеряли Крым, - Яценюк о заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на российский газ

Источник: https://censor.net.ua/n3132512
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко и Яценюк - это одна гадость, которая вовремя смекнула как добраться к власти на волне и на крови майдана. А теперь уцепились в нее руками, ногами, зубами и еще кое-чем.
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Сеня, дави зебилов. Порох потдержит!!!
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Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард високо відзначила зусилля України за часів президенства Петра Порошенка. Про це йдеться у її листі на ім'я Петра Порошенка.

«Дозвольте висловити свою високу оцінку вашому президентству», - зазначила пані Лагард. Вона також наголосила на високому рівні співпраці між Україною та Фондом за президентства Петра Порошенка, під час якого «Україна успішно повернулася до макроекономічної стабільності та зростання після глибокої економічної крики 2014-2015 років».
Директор-розпорядник МВФ наголосила, що «це було справді видатне досягнення у дуже складний період, адже я добре пам'ятаю ті величезні виклики, що тоді постали перед Україною».https://eurosolidarity.org/%d0%ba%d1%80%d1%96%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bd-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd/
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Яценюк - такой себе обобщенный ходячий учебник самых опущенческих качеств нашей элит. Он немыслимо фанфаронист и нарциссичен. Но при этом совершенно не разбирается в причинно-следственных. Натаскан на круглосуточное произношение правильно структурированных речевок, что не так сложно. Достаточно просто тренировать скороговорки).
Яценюк быстро устаёт от реальной, без/телекамерной управленческой рутины. И раздражается от общения с людьми, которые плевать хотели на его нарциссизм. Он не готов брать на себя ответственность и искренне считает, что его миссии - «давать задорные интервью».
Не понимает, как работает гос/сервис, но хорошо знает, что такое шахматки и смотрящие). Очевидно, что будучи «своим» для крысиной Системы, он является фронтмэном непопулярной партии, цель которой не допустить переформатирования. Проблема в том, что мы всерьёз социологически измеряем Яценюка). А его уровень - безликий помощник какого-нибудь начальника рай/управления. Классический человечишка)…

🤑
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Натаскан на круглосуточное произношение правильно структурированных речевок, что не так сложно. Достаточно просто тренировать скороговорки)

Ну как не сложно, вот клоун даже этого осилить не может, даже на руцьком. Украинского кловун вообще не знает. На его фоне Сеня выглядит образцом красноречия и ораторского мастерства.
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Совершенно верная характеристика этого спесивого трепача.
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Видно не помалу Яйценюку защипили яйця як що таку меле дурницю.А те що земля горить в окремих районах тому що газ просочується в повітря а він так і не спромігся за роки роботи прем'єром ні на одну газову скважину а тільки домовлялася про його посавки то під ним має земля не горіти а вибухати в кілограму єквіваленті тротилу.
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так твоя Юля слила выборы даже Пете..Рейтинги Юлиной Гробовщины меньше рейтинга Петиной партии. Но ВонЯ у тебя почему то в строю, а Петя сбитый лётчик. Та твоя Люля уже нафталин с бабушкиного сундука...
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Тебе напомнить, какой рейтинг у Юли, а какой у Сени? И это при том, что соевый Свинохряк на пару с Кулявлобом 5 лет (!!!) этот рейтинг уничтожали, в том числе при помощи своей ботофермы- таких, как ты?
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О, знов за йулю. Ьільки геронтофілів нам бракувало для щастя.
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СТранно все ЗЕбики тут визжали что из за ботофермы упал рейтинг у Пети и поднялся рейтинг ЗЕкловуна, а теперь ты визжишь что ботоферма уничтожала рейтинг Жюли и весьма удачно..То есть ботоферма выходит уничтожила рейтинг Пети и Юли и подняла рейтинг кловоуна, или как понимать зебилов???Не понял парадокса, поясни??
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До Вас еще не дошло? Все украинцы пойдут в пешее эротическое путешествие. До умных это дошло до выборов, до нормальных - сразу после выборов. Ну а для тех, кто ниже среднего может и вообще не дойти.
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Хотя сторонник я Порошенко,, но тогда депутаты избранные от БПП, активно хотели сместить Яценюка и получить полную власть! а плохо, что Порох не смог приструнить свою команду, боясь что она развалится! Да это ошибка!
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" его тоже жизнь побила" - вот уж когда жалко , что не "куля в лоб"
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Сеня как обычно Ху,,,,,ню городить живя за кордоном с горящими ПЯТКАМИ Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5640 Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9952 в солярии. Сеня ты каким боком к Украине? Тебя пора ликвидировать , ты слишком много орк сасешь из Украины. И таких как ты много.
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Обое рябое. Оба- алчные, ненасытные существа, цель которых- ободрать до нитки народ и сделать его нищим. И это им удалось. Дрались за корыто, потом худо-бедно корыто поделили и "работали" в одной "коалиции", без "противоречий". Сейчас оба в гауне, но один, побрив лысину и отрастив бороду, надеется, что народ "не узнает" вора, коррупционера и "строителя" сетки-рабицы с гордым названием "Стена". Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3228
Напрасные хлопоты. Сядете УСЕ. Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3228
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йому й у Канаді непогано ...правда там стільки с3,14здити не вдастся ...
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Просто какой то Святой Арсений, ему устроили "горящую землю под ногами" но он всех любит и прощает ))
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Надіюсь дожити до того часу коли вони повиздихають неприродною чи природно смертю і яцик, і ПОП, і картаві куми+спікери, і їхні ******** жіночки (геращенко, луценчиха), і пастори-запроданці, і грося - "рехформатор" тарифи підійматор, і їх бос - рижий гудок...
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Дай Бог дожить !!! Бо они падлюки все сделали что бы мы не дожили !!! А Ахметка которого в 14 нужно было повесить за эту войну почему то до сих пор бодренько выкупает всю энергетику и является монополистом который обдирает Украинский Народ Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4437
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Значит, хорошие сапоги. Надо БЫЛО брать.
Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9873
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Великий человек - идейный вдохновитель Революции, ее плоть и надежда, лицо эпохи великих реформ, войдет во все учебники истории.
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" И лают псы др рвоты...". Эй, зебилье! Кто из вас знает притчу о том, как Соломон определял мать ребёнка ?
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К Сене не испытываю ничего, кроме уважения. Да, ошибок было много. Реально, можно было сделать намного больше. Но... В тот период, когда Сеня принял власть, не думаю, что кто-то сделал бы лучше. Любой премьер, который бы работал в то время, подписывал себе приговор. Но именно в то время была сделана основная работа (точнее заложен фундамент под нее). Сеня справился - молодец. Думаю, что Порошенко это тоже прекрасно понимает. Но на тот момент не убирать Сеню было нельзя. Народ требовал "зрелищ" - нужен был крайний. Вот Сеня им и стал. В принципе это было ясно еще до назначения его премьером.
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Сеня, балласт у тебя не Петя, а Рюкзаков. Ну, и другие помельче. Сам догадаешься?
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По осени, когда Саакашвили начнет громить Зеро, он извинится и перед Яценюком и перед Порошенко, только перед Зеро Каломоевым не будет извиняться.
Вот где будет лига смеха!
Ваш дедушка Ванга
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а зрадота злорадствует Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3987.только теперь это уже не имеет никакого значения.это не добавит популярности зелебене.у него теперь свои про.бы,в разы более уничтожительные...и ему еще ждать премьера,с которым он будет сраться...по любому,неважно кто будет-садовой,йуляха,михуэль (не дай бог),авакян или кто еще.это неизбежно,особенно при комплексе неполноценности у самого преЗЕдента.нас ждут веселые и трудные времена.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк
 
 
 
 
 
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