 Мне устроили горящую землю под ногами. Сегодня Порошенко если не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность этого, - Яценюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
"Если бы Порошенко на старте президентства был таким, каким он есть уже сегодня, после пяти лет президентства, думаю, были бы другие результаты. Его тоже жизнь побила и тоже научила", - отметил Яценюк.
В ответ на вопрос, почему Порошенко проиграл президентские выборы, он подчеркнул: "В том числе и что он сделал ошибку. Ему не надо было начинать войну с мной в 2014 году. Я сознательно шел на все вещи. Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг, но выходил и говорил: сегодня мы будем принимать законы по уменьшению расходов государственного бюджета на целый ряд социальных программ, тарифы должны быть вот такие ... Я брал весь огонь на себя " .
"Я делал то, во что верю. Делал то, что есть в адекватном, правильном протоколе спасения пациента, который находится в клинической смерти. Никто другой рецепта до сегодняшнего дня не предложил", - добавил он.
Арсений Яценюк считает правильным, что не воевал публично с Порошенко. "Правильно сделал, что ушел (добровольно ушел с поста Премьер-министра в 2016 году) и не допустил досрочных парламентских выборов. Это бы точно привело к досрочным президентским выборам. А это должны невероятные последствия для государства. Не исключая дальнейшей федерализации страны", - убежден он.
Рассказывая о своих отношениях с 5-м президентом он отметил, что "никогда не расценивал Порошенко как врага": "Более того, я с открытой душой к нему был, когда он стал президентом. Мы тогда с Турчиновым очень переживали, что выборы будут в два тура, что страна просто между первым и вторым туром не проживет. Он тогда выиграл в первом туре, и это было хорошо, потому что были проведены демократические выборы ".
Но после этого, по словам Яценюка, Порошенко "задействовал всю машину" против него: "В 2014 году БПП не ожидал, что они проигрывают выборы" Народному фронту ". И на следующий день после выборов все, что начали делать, - это затачивать всех против меня. Они мне устроили горящую землю под ногами. Там же была задействована цена машина. (Нардеп-беглец) Онищенко публично заявил, что потратил 30 млн долларов на смещение Яценюка ", - сказал он.
"Думаю, сегодня он, возможно, если и не жалеет, то ставит под сомнение целесообразность всего этого", - добавил Яценюк.
"Я не атаковал Порошенко по одной простой причине. У меня перед глазами была картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Это как родовая травма демократии. По классическим политическим правилам мне надо было действовать совсем по-другому. Выйти на трибуну парламента, обвинить персонально Порошенко и его фракцию в том, что они начали борьбу за власть, объявили войну: "Вас не интересует страна - вас интересует то, чтобы сместить премьер-министра. И началось бы. Как я мог себе это позволить в воюющей стране? "- сказал лидер НФ.
Отвечая на вопрос Гордона о качествах Порошенко, Яценюк сказал: "Я не скажу о Порошенко ничего плохого. Потому что то, что было, - это было. Мы как-то это разберемся. Плохо, что это поразило систему государственной власти в стране. Это подорвало доверие сначала в институт премьера, а затем в институт президента ".
«Дозвольте висловити свою високу оцінку вашому президентству», - зазначила пані Лагард. Вона також наголосила на високому рівні співпраці між Україною та Фондом за президентства Петра Порошенка, під час якого «Україна успішно повернулася до макроекономічної стабільності та зростання після глибокої економічної крики 2014-2015 років».
Директор-розпорядник МВФ наголосила, що «це було справді видатне досягнення у дуже складний період, адже я добре пам'ятаю ті величезні виклики, що тоді постали перед Україною».https://eurosolidarity.org/%d0%ba%d1%80%d1%96%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bd-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b4-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd/
Яценюк быстро устаёт от реальной, без/телекамерной управленческой рутины. И раздражается от общения с людьми, которые плевать хотели на его нарциссизм. Он не готов брать на себя ответственность и искренне считает, что его миссии - «давать задорные интервью».
Не понимает, как работает гос/сервис, но хорошо знает, что такое шахматки и смотрящие). Очевидно, что будучи «своим» для крысиной Системы, он является фронтмэном непопулярной партии, цель которой не допустить переформатирования. Проблема в том, что мы всерьёз социологически измеряем Яценюка). А его уровень - безликий помощник какого-нибудь начальника рай/управления. Классический человечишка)…
🤑
Ну как не сложно, вот клоун даже этого осилить не может, даже на руцьком. Украинского кловун вообще не знает. На его фоне Сеня выглядит образцом красноречия и ораторского мастерства.
Напрасные хлопоты. Сядете УСЕ.
Вот где будет лига смеха!
Ваш дедушка Ванга