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Все про:Италия (888) мошенничество (735) Путин (24825) актриса (13)

 Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к полугоду тюрьмы условно за мошенничество. В 2010 году она предоставила театру, в котором играла, фальшивую справку о болезни, а сама отправилась на гала-ужин с Путиным. Чтобы избежать заключения, Мути должна заплатить театру компенсацию в 30 тысяч евро.

Верховный кассационный суд Италии оставил в силе приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

В декабре 2010 года Мути должна была выступить на сцене театра Верди в городе Порденоне на северо-востоке Италии.

Вместо этого она взяла больничный на три дня и улетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в благотворительном ужине с российским президентом.

Итальянский суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к шести месяцам тюрьмы условно, оштрафовал на 500 евро и обязал актрису выплатить театру неустойку в размере 30 тыс. евро.

Актриса заявляла, что не имеет возможности возместить театру нанесенный ущерб, и подала апелляцию. Но ее жалоба была отклонена.

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Основанием для дела о мошенничестве послужила та самая медицинская справка, которую Мути предоставила театру. В справке говорилось, что у нее сильно воспалены трахеи, высокая температура, кашель и огрубение голоса.

Справка, которую суд признал подложной, рекомендовала ей пять дней отдыха, и актриса направилась на благотворительный концерт в Петербурге, куда ее пригласил президент России.

Когда в прессе появились ее фотографии за одним столом с Путиным, театр решил действовать.

Суд предупредил актрису, что, если Мути не выплатит назначенную сумму, она отправится в тюрьму.

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Орнелле Мути 64 года. За пределами страны она известна по фильмам "Укрощение строптивого", "Флэш Гордон" и "Оскар". В самой Италии она по-прежнему появляется на экранах и на сцене.

По сообщениям итальянских СМИ, у нее есть 30 дней, чтобы рассчитаться с театром.

На первом судебном процессе в 2015 году актриса утверждала, что не располагает необходимыми средствами.

Два года спустя Мути и ее семью выселили из ее дома в Риме из-за долгов агентству по недвижимости в 80 тыс. евро.

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Ранее актриса говорила российским журналистам, что у нее есть квартира в Москве, и она не прочь получить российское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3132511
 
   
 Топ комментарии
 
Когда она была молодая - ей можно было вдуть. Челентано не даст сбрехать. А, когда эта курва снюхалась с кацапами стала никому не нужной вешалкой!!!
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Фуууу! Це ж треба так з розбігу, та у гівно!
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кто с гнусавым вовой-карликом поведется - тот до тюрьмы дойдет)
и гражданство вовы - значение не имеет))
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Когда она была молодая - ей можно было вдуть. Челентано не даст сбрехать. А, когда эта курва снюхалась с кацапами стала никому не нужной вешалкой!!!
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видимо когда интервьюировала Челентано, перестаралась и повредила моск Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным - Цензор.НЕТ 7322
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Опа ,пэтя ***** руку жал ,когда сотнями убивали наших пацанов,тут пожизненным попахивает ... Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным - Цензор.НЕТ 7171
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спроси у Орнелы как больничный в Ольгино получить Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным - Цензор.НЕТ 6291
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Фуууу! Це ж треба так з розбігу, та у гівно!
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Итальянские фашисты какие-то.
Ху#ло токсичный и заразный, когда уже эти мировые селебрити поймут и перестанут с ним тусоваться, зачем порочить свою репутацию, не понимаю. А 30тыр евро не такие уж большие деньги, ху#ло ей за этот визит в 100 раз больше заплатил.
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...вечно эрэфия подбирает всяких убогих и престарелых лузеров, которым больше негде реализоваться... Недострана-лузер...
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Спочатку був хлопчик з рибою, потім стерхи, потім Депардьє. А зараз вже на жінок перейшов - заграє з консервативним електоратом.
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Кадр из фильма "Укрощение строптивого", когда Челентано вывозит трактором кровать с Орнелой Мути со своего дома.

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Итальянские фашисты - сообщники расиянских фашистов. Это факт.
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Как бы вы не связались с кацапской поганью всегда выйдет обсерон себе в ущерб. Или вас свои же отмудохают, либо кацапы вас кинут.
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і саме тому Офшоркін , одразу як став президентом , почав переговори і договорняки з кацапами ?
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ага а бос Офшоркина заявил, что на Донбасе "гражданская война", а дефолт - то благо
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Париж, говорят, стоит мессы,

а Москва стоит обедни, на шесть месяцев Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным - Цензор.НЕТ 1597
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дехто по європах у ньому бовтається давно й натхненно...

...Людям потрібні орієнтири. Особливо тоді, коли втрачена довіра до медіа, бо Україна не контролює своє медійне поле. Вона втратила цей контроль ще на рубежі 90-х і 2000-х років, коли відбулася так звана медійна реформа, тобто своєрідний поділ телеканалів і радіочастот між олігархами, за якими сидять ще й російські «наглядачі», - під тим приводом, що серед акціонерів кожного рейтинґового ЗМІ є якась частка російського капіталу. Журналістики в класичному розумінні в Україні зараз не існує - їй просто нема де розвиватися. Як писав Ришард Капусьцінський, журналісти і медійники  це дві різні професії. Журналістський репортаж і публіцистика як жанри вимирають, усе переходить у формат новин. Зникає аналітика, немає медійних майданчиків, які допомагали би публіці зрозуміти, що відбувається довкола. Не в сенсі нав'язування потрібних власникам меседжів - типу, біжи голосуй за Юлю чи за Зеленського, бо вони знизять тарифи на газ, - а в сенсі зміцнення почуття реальності, орієнтації у світі, в якому ми живемо станом на 2019 рік на цій планеті, на цих «кривавих землях», якщо вживати означень Тімоті Снайдера. Така орієнтація тим потрібніша, що книжки люди читають дедалі менше, тож для балансу мала би зрости роль фахової журналістики у справі формування смислів.
Криза медіа - це не лише українська проблема, просто в Україні вона, в силу всіх наших постколоніальних проблем, особливо травматична. Але за минулі 10 років змінилася і польська медійна картина, яка нині не надто різниться від української: діалог із соціумом так само перестає для ЗМІ бути пріоритетним, аудиторія трактується суто маркетологічно - як «об'єкт обробки». Найкраще ці технології досліджено італійськими мислителями на прикладі феномена Берлусконі (Сільвіо Берлусконі - колишній прем'єр-міністр Італії  ред.), який першим відкрито запровадив управління країною за допомогою телевізора. Росія, у свою чергу, досягла у цьому абсолютної досконалості. Сьогодні це стає глобальним явищем і формою гібридної війни. Тому люди тікають від телевізора і вишукують для себе якісь «інформаційні гнізда». Часто у соцмережах вони знаходять те, чого їм не дають телеканали, газети чи радіостанції. Вони вишукують якісь опорні точки і…
І потрапляють в інформаційні бульбашки. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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И что?
Может и про супружний миньет тут расскажешь?
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А почему не в Петербурге квартира? У нее по линии матери предки из Петербурга. В этом наверное все дело...
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Какая женщина была,а оказалась...
"Укращение строптивоно" ,какой фильм,какая актриса. Как говорит мой один знакомый - "все люди сволочи" . Жаль,но оно так.
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Зачем украинцам знать об этом?
Хрен с ними обоими.
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Хрен с тобой,понимай как хочешь,отвечать не надо
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Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным

Про то, что "получила" венерическую болезнь НЕ сообщается.
Вывод - оно импотент...
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Не хочет платить - пусть получает розгами по попе. Желающих будет хоть отбавляй.
Даже приток туристов усилится.
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она сама себя наказала, что трахалась с педофилом.
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Это классно. Будь ты хоть Орнелой Мутти но за подлог документов типа фейкового больничного - ответишь
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За селфи с каким-то х*йлом 30.000 евро, или тюрьма. Класс!
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Позавтракать с Ху*лом в Гааге эта курва не желает?
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ну а майданутые и их пособники убили десятки тысяч украинцев! лучше бы похрюкали о реальностях
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОрнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным
 
 
 
 
 
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