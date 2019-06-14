 Орнелла Мути получила полгода тюрьмы после ужина с Путиным

Верховный кассационный суд Италии оставил в силе приговор итальянской актрисе Орнелле Мути, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В декабре 2010 года Мути должна была выступить на сцене театра Верди в городе Порденоне на северо-востоке Италии.
Вместо этого она взяла больничный на три дня и улетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в благотворительном ужине с российским президентом.
Итальянский суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к шести месяцам тюрьмы условно, оштрафовал на 500 евро и обязал актрису выплатить театру неустойку в размере 30 тыс. евро.
Актриса заявляла, что не имеет возможности возместить театру нанесенный ущерб, и подала апелляцию. Но ее жалоба была отклонена.
Также на Цензор.НЕТ: Путин об Украине: "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения"
Основанием для дела о мошенничестве послужила та самая медицинская справка, которую Мути предоставила театру. В справке говорилось, что у нее сильно воспалены трахеи, высокая температура, кашель и огрубение голоса.
Справка, которую суд признал подложной, рекомендовала ей пять дней отдыха, и актриса направилась на благотворительный концерт в Петербурге, куда ее пригласил президент России.
Когда в прессе появились ее фотографии за одним столом с Путиным, театр решил действовать.
Суд предупредил актрису, что, если Мути не выплатит назначенную сумму, она отправится в тюрьму.
Читайте на Цензор.НЕТ: Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина. ФОТОрепортаж
Орнелле Мути 64 года. За пределами страны она известна по фильмам "Укрощение строптивого", "Флэш Гордон" и "Оскар". В самой Италии она по-прежнему появляется на экранах и на сцене.
По сообщениям итальянских СМИ, у нее есть 30 дней, чтобы рассчитаться с театром.
На первом судебном процессе в 2015 году актриса утверждала, что не располагает необходимыми средствами.
Два года спустя Мути и ее семью выселили из ее дома в Риме из-за долгов агентству по недвижимости в 80 тыс. евро.
Читайте также: "Сказочный или реальный?", - в Петербурге задержали активистов, вывесивших баннер с надписью о Путине
Ранее актриса говорила российским журналистам, что у нее есть квартира в Москве, и она не прочь получить российское гражданство.
и гражданство вовы - значение не имеет))
Ху#ло токсичный и заразный, когда уже эти мировые селебрити поймут и перестанут с ним тусоваться, зачем порочить свою репутацию, не понимаю. А 30тыр евро не такие уж большие деньги, ху#ло ей за этот визит в 100 раз больше заплатил.
а Москва стоит обедни, на шесть месяцев
...Людям потрібні орієнтири. Особливо тоді, коли втрачена довіра до медіа, бо Україна не контролює своє медійне поле. Вона втратила цей контроль ще на рубежі 90-х і 2000-х років, коли відбулася так звана медійна реформа, тобто своєрідний поділ телеканалів і радіочастот між олігархами, за якими сидять ще й російські «наглядачі», - під тим приводом, що серед акціонерів кожного рейтинґового ЗМІ є якась частка російського капіталу. Журналістики в класичному розумінні в Україні зараз не існує - їй просто нема де розвиватися. Як писав Ришард Капусьцінський, журналісти і медійники це дві різні професії. Журналістський репортаж і публіцистика як жанри вимирають, усе переходить у формат новин. Зникає аналітика, немає медійних майданчиків, які допомагали би публіці зрозуміти, що відбувається довкола. Не в сенсі нав'язування потрібних власникам меседжів - типу, біжи голосуй за Юлю чи за Зеленського, бо вони знизять тарифи на газ, - а в сенсі зміцнення почуття реальності, орієнтації у світі, в якому ми живемо станом на 2019 рік на цій планеті, на цих «кривавих землях», якщо вживати означень Тімоті Снайдера. Така орієнтація тим потрібніша, що книжки люди читають дедалі менше, тож для балансу мала би зрости роль фахової журналістики у справі формування смислів.
Криза медіа - це не лише українська проблема, просто в Україні вона, в силу всіх наших постколоніальних проблем, особливо травматична. Але за минулі 10 років змінилася і польська медійна картина, яка нині не надто різниться від української: діалог із соціумом так само перестає для ЗМІ бути пріоритетним, аудиторія трактується суто маркетологічно - як «об'єкт обробки». Найкраще ці технології досліджено італійськими мислителями на прикладі феномена Берлусконі (Сільвіо Берлусконі - колишній прем'єр-міністр Італії ред.), який першим відкрито запровадив управління країною за допомогою телевізора. Росія, у свою чергу, досягла у цьому абсолютної досконалості. Сьогодні це стає глобальним явищем і формою гібридної війни. Тому люди тікають від телевізора і вишукують для себе якісь «інформаційні гнізда». Часто у соцмережах вони знаходять те, чого їм не дають телеканали, газети чи радіостанції. Вони вишукують якісь опорні точки і…
І потрапляють в інформаційні бульбашки. - www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
Может и про супружний миньет тут расскажешь?
"Укращение строптивоно" ,какой фильм,какая актриса. Как говорит мой один знакомый - "все люди сволочи" . Жаль,но оно так.
Хрен с ними обоими.
Про то, что "получила" венерическую болезнь НЕ сообщается.
Вывод - оно импотент...
Даже приток туристов усилится.