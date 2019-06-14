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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4780) Донбасс (18727) водоснабжение (433) вода (264)

 Гройсман поручил предоставить КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя" электроэнергии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно подписанному главой правительства поручению, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП "Компания "Вода Донбасса" и предоставить предприятию статус  "защищенного потребителя".

Также проручено провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения. На период отсутствия централизованного водоснабжения необходимо обеспечить подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и ​​территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть Константиновского района Донецкой области отключена от водоснабжения из-за долгов за электричество, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3132510
 
 
 Топ комментарии
 
повышали цены на все, ни о чем не думал, а потом чудо случилось, денег нет, долги, у Ахметовых убытки и тут батько Гройсман спасает
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вірний ставленик Свині , пан Гройсман , зробить все аби сєпари були з водою і електрикою !
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ну , взагалі то Грося і Пеця будуть відповідати за те , що всі 5 років утримували Лугандон за рахунок українців !
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Лугандону воды не нужна, там пушилин есть. Он всех напоит!!
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вірний ставленик Свині , пан Гройсман , зробить все аби сєпари були з водою і електрикою !
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Ну взагалі-то з 21го квітня в нашій країні рулить зебіл... не чіпайте Петра Олексійовича і Володимира Борисовича!!!
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ну , взагалі то Грося і Пеця будуть відповідати за те , що всі 5 років утримували Лугандон за рахунок українців !
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Петекантропы попросите ВР пойти нах, что бы утверждать, что Зе рулит.
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там рулят все кто тока вазможна: разумков, богдан, коаломойский, шериф, кароче все, кроме зебила!!!
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повышали цены на все, ни о чем не думал, а потом чудо случилось, денег нет, долги, у Ахметовых убытки и тут батько Гройсман спасает
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Кто заплатит за Электроэнергию ? Гройсман со своего кармана или Я буду платить ? Почему за столько лет не провели воду ? Все делают специально для возможности пощипать бюджет Украины -- твари
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гнойсман решил компенсировать убытки охметова
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а заплатять , за воду і електрику для ОРДЛО , як завжди - українці ...
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Извините, конечно, но не давать питьевую воду - это даже не по людски. То что греются на этом это абсолютно другое.
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не понял. подбитый гнойный ося опять мыролюбствует?
кто ему разрешил снабжать водой дамбасян водой и электрикой за счет народа Украины?
или обратно начнется мыролюбное похрюкивание - тамжынашилюди, дамбасня адиннарот с щироукраинскими реформаторами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поручил предоставить КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя" электроэнергии
 
 
 
 
 
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