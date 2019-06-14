 Гройсман поручил предоставить КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя" электроэнергии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно подписанному главой правительства поручению, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП "Компания "Вода Донбасса" и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя".

Также проручено провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения. На период отсутствия централизованного водоснабжения необходимо обеспечить подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и ​​территориях.

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