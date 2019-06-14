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Все про:Италия (888) компенсации (261) суд (22219) Маркив (38)

 Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе

Родственники журналиста Роккелли, в гибели которого в Италии обвиняют украинского солдата Виталия Маркива, хотят получить миллионные компенсации от государства Украина.

Об этом на сегодняшнем заседании суда по делу Маркива заявила адвокат Алессандра Баллерини, представляющая семью Роккелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Адвокат резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Она убеждена, что украинская сторона оскорбила достоинство родителей погибшего.

По ее словам, семья Роккелли никогда не хотела говорить о деньгах, но защитница требует от суда присяжных назначить компенсацию на сумму в 1 млн евро - по 500 тысяч евро для матери и отцу погибшего. Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 000 евро.

"Мы просим приговора, который вернет спокойствие семье и признает профессионализм, страсть и смелость Андреа Роккелли", - заявила Баллерини, добавив, что "разрыв с украинской властью остается неисправимым".

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца к 17 годам тюрьмы

Еще одно денежное возмещение другой адвокат предложил для сестры фотографа.

Также компенсации потребовали Союз итальянской прессы FNSI и областная Ассоциация журналистов Ломбардии. Они не озвучили сумму своих требований, передав их суду в письменном виде. Деньги обещают использовать "для защиты итальянских журналистов".

Суд над Маркивым продолжается с 6 июля прошлого года. Осталось провести еще 3 заседания. В следующую пятницу с речью выступит ведущий защитник подсудимого Раффаэлле Делла Валле и адвокат-представитель Украины - Никколо Бертолини Клеричи, 5 июля итоги защиты огласит адвокат Донателла Рапелли. Вердикт ожидают 12 июля.

Также на Цензор.НЕТ: Военнослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде. ФОТОрепортаж

Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Читайте также: Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков. ФОТО

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

Источник: https://censor.net.ua/n3132509
 
 
 Топ комментарии
 
А через кудой он заехал и взял аккредитацию? Пусть там и получают псы.
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итальяшки всегда были проститутками даже в 40 е ,
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а чего эта недобитая шобла там шлялась кто ее пропустил как оно то говно ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКАЛО из ******** к России ****** чому иски не подаете... а обосрлись бо Дядя Вова вас назрен там же в Италии и перестреляет и скажет что так было с времен Оснвоания Рима... чому так мало вбыло только одного ушлебка.. УКРАИНА А МОЖЕТ ВАМ К ИТАЛИИ ПОДАТЬ ИСК В ЕСПЧ И ОНН.... а то фашисткая Италия шастает по чужим территориям гадит а еще хайло свое открывает мусорная мафия Паллермо видимо там вовсе власть захватила в сраной Италии И пошлите им макароны и томатную пасту ушлебки собзнички Гитлера и основатели ФАШИЗМА...
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Ну не потрібно так.😊 Ці події свідчать про те, що італійці скоро ломануться в Україну на заробітки. Не наша в Італію, а італійці до нас. Якщо серйозно, то після будь-якого рішення італійського суду є можливість подати на пересуд у ЄСПЛ. А італієць, який загинув, докащав не професіоналізм, а відсутність мізків у макітрі. Я розумію, що італійців, особливо рідних ідіота це ображає, але правду не сховаєш за рішенням суду.
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приватні адвокати? Вони входять в коаліцію?
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Адвокат резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа".Источник: https://censor.net.ua/n3132509
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"профессионализм, страсть и смелость Андреа Роккелли"

который захотел поучаствовать в украинском "сафари" вместе с ребелсами.
и кто ему теперь доктор?
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Хоче - нехай заїзжає. Ну, лишній образ в Миротворці... А ще краще - ще один 200.
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туда этому ублюдку Андрюхе Раклу и дорога, гниде
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Вчора п'яний власник танка T-55Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 9618 вирішив покатати знайомого по вулицях Pajęczno (Польща). Поліція затримала "танкіста", танк відправили на штрафмайданчикИтальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 9618.
Поліція з'ясувала, танк не має автострахування, але власник має право керувати танком.

Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 1056
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мабуть затрималы за те шо асфальт подряпав..
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итальяшки всегда были проститутками даже в 40 е ,
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Так уже арестовали обменный фонд из макаронников сепаров
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отстегиваю слюнявлю пальцы - бздынь, бздынь бздынь - хватит?
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А через кудой он заехал и взял аккредитацию? Пусть там и получают псы.
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а от - да. Заїхав він з параші через закритий Україною пропускний пункт на кордоні...
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По суті ми маємо падло яке незаконно перетнуло кордон, якшалося з терористами, здохло(земля йому бетоном),а тепер ще замість штрафу та тюремного строку вимагає компенсацію.
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А сколько там макаронников зашкварили за участие в войне на стороне незаконных формирований?
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Был я у них , они любят пУТИНА как ГИТЛЕРА.
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Также компенсации потребовали Союз итальянской прессы FNSI и областная Ассоциация журналистов ЛомбардииИсточник: https://censor.net.ua/n3132509
Ну родственников еще понимаю, но эти то с какого компенсации требуют.
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За що компенсацію? За те що поперся в гарячу точку, на солдатській крові підзаробити.
Ось і заробив - все справедливо.
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Вот сразу видно - европейская семья народов ждет Украину!
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Украинскую аккредитацию так званый журналюга имел? Тогда требования к *****.
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не мав. Але ти чуть не по методичці питання задаєш. Дивись, не заплатять з Ольгіно...
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Если мое мнение совпало с ранее написанным, то рад. А фактически, уничтожение ордынцев, сепаров и их пиарщиков мной приветсвуется, кацап.
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Журналист законно находился на временно оккупированых?
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имел, "временно оккупированными" территории были признаны только через год после того
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смешнее итальянцев тока зе Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 6220
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просто аццкий трындец какой-то, ясно же, что этого итальяшку, который поперся туда, куда ему никто не давал разрешения переться, сделали просто жертвенным бараном..., родителей жалко, конечно, но почему Украина не выдвинула встречный иск к государству Италия, что она не контролирует своих граждан и они шарятся в чужих конфликтах без спросу...
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Наиш футболисты дернули италяшек в полуфинале У20. пшли нах!! Слава Украине!!!
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Сепары застрелили , а пацан виновать
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Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 8001

Понятно откуда ветер дует
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После того как зборная Украины вздрючила макаронников и вышвырнула с ЧМ макаронники обиделись))
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Воронєж таки дочекався свого часа,неподалік міста почали палати та вибухати склади з ************
Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 5204
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Да ерунда, там горела сухая трава на полигоне, уже потушили.
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KONZERT IN DRESDENDieses Feuer
legte Rammstein
Rauch und Flammen im Fußballstadion von Dynamo Dresden

концерт Раммшайн в Дрездене,свежак - и главный вопрос прессы:
Fackelt Rammstein die Stadt ab?

Сожгут ли Раммштайн наш город ? Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 2355 Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 2355 Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 2355
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если долго повторять "Воронеж", то получится ....... Воронеж Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 516
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Зато свинка Пэпа выдал итальяшкам преступника без всяких условий. А могли бы обменять на Маркива.
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Да, это было зря. Его нужно было показательно судить, как итальяшки Маркива. Только уже за дело.
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обмін може бути лише злочинцями (або з терористами заручників, яких вони утримують). Якщо міняти Марківа, то потрібно погоджуватись, що він - злочинець. Але, ще одна обставина: у Марківа - подвійне громадянство...
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От мьортвого Путіна уші а не компенсацию... Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 6902 Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 4594
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Класс! Это как если какое-то чмо взломает трансформаторную будку, влезет туда и там подохнет, а потом требовать с электрической компании компенсации троюродному брату его восьмого любовника и местному союзу идадасов заодно! Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 7632
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Итальяшки еще за фашизм не ответили, гниды
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А может итальянцы заплатят за коллекционное вино из крымских погребов, которое рузький кремлёвский карлик стырил у Украины и подарил итальянскому президенту?
Может вино 200 летней давности дороже этого писаки-бумагомараки?
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Держава не тільки не захищає звичайних громадян, але навіть своїх офіцерів, котрі за міжнародним звичаєм мають рівний дипломатам. Жалюгідні нікчеми з МЗС, не хваліться собою та своїми "здобутками" в інтерв'ю та по ящику - ціна вам усім 5 копійок в базарний день.
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Был я там в иТАЛИИ в командировке на одном из предприятии , задали вопрос : кто сбил мн-17? я сказал что расияне., это было что то ... ну до драки не дошло. ******* итальяшки.
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От мьортвого Путіна уші а не компенсацию... Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 2251 Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 2197
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Каждый находящийся на территории Украины ( Донбасс в частности) иностранец находящийся в рядах террористов знает о последствиях. Если он с оружием в руках, то как террориста можно зачищаться прямо на месте, если же не брал в руки оружие, то продолжительный тюремный срок. Ну а то что он погиб это война, знал куда едет, значит учитывал риски. Какие деньги.. он нарушил наши законы, как минимум уголовный преступник ( если не военный), погиб находясь с террористами. Может Италии следует лучше следить за своими гражданами. Ну а бабки пусть от Путина требуют. Макаронники хре-вые.
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Только по существу, что касается этой компенсации 🖕
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Украина!!!!! Ты зачем макаронного ***** позвала на дамбаз??????? А ну ка вынь да положь милльёны скорбящим ,обожравшимся макарон приматам!!!! Не, у утырака жопа вместо головы была, а она как известно приключения найдет, а Украина тут при чем?
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Просто итальянцы решили что - Нет обиды, которой мы не простили бы, отомстив за нее.
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Паршивые макаронники вкрай оборзели. Кто звал того журналюгу на Донбасс? Фашисты,что с них взять? А кетчупом по наглым рылам?
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Пусть вам Берлускони заплатит - кореш пуйла.
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итальянцы, могут получить, только отрез на галоши !!!
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а Италия не хочет - за своих граждан воевавших за сепаров, заплатить компенсацию Украинским родственникам у которых погибли родные на донбассе,за разрушение домом и школ
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такое впечатление, что родственники этого репортёра живут в расеи, стали все одномоментно его вдовами, а милионные компенсации требуют не у *****.
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Вот такие, весьма предсказуемые у Украины "евросоюзнички", непрочь при любом удобном случае нож в спину воткнуть.
Но это мелочь, не за горами новый конфликт, Европа с помощью евроценностей непрочь поживиться и украинской территорией в виде Закарпатья.
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А місяць у нас,як у вас,за це поцілуйте в сраку нас.
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Скузи, а вы за Гитлера и Муссолини не хотите бабла получить?
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Ну шо , граждане , убедились ? А пан Куприк вам говорил , хто есть на самом деле эти ********** . Раньше москали доили Украину , а теперь очередь европидоров Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 9369
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Это кацапский вброс, семейке денег дали за иск.
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А какая разница ? Сути это не меняет . Словакам тоже москали заплатили , шоб они раздевали Закарпатье Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе - Цензор.НЕТ 2881
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"От мертвого осла уши.Получишь у Пушкина.До свиданья,дефективный"...(с)
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там не только погиб итальянец, там погибло много украинцев! укро хрюши с оружием стреляло во все стороны.. а потом "а нас за шо?"
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Дулю им на всю рожу и всей Гейропе вместе взятой.
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а что этот репортер делал в украине в горячей точке?
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репортаж снимал, он репортер же был
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Вот лучше бы усилия Зе были направлены на то,как заставить Портнова,богдана и прочих негласных руководителей судебной системы Украины занятся этим судом. А то как в пользу Коломойскому решения судов обделывать - очередь Юристов. Как защитить нацгвардейца -Авакова в суд послали.
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А ларчик просто открывался. Бабло нужно.
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Жертвы раша тиви . Гнусного кривого зеркала . А итальянцам позор после « Волшебного голоса Джельсомино « смотреть Кисель тиви .
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А вот теперь скажите, нам таки нужно вступать в это Г? Гейропейский союз в смысле. Тошнит уже от этих озабоченных мразей.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИтальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе
 
 
 
 
 
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