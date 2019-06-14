 Итальянцы хотят получить от Украины миллионные компенсации за гибель репортера на Донбассе

Об этом на сегодняшнем заседании суда по делу Маркива заявила адвокат Алессандра Баллерини, представляющая семью Роккелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Адвокат резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Она убеждена, что украинская сторона оскорбила достоинство родителей погибшего.

По ее словам, семья Роккелли никогда не хотела говорить о деньгах, но защитница требует от суда присяжных назначить компенсацию на сумму в 1 млн евро - по 500 тысяч евро для матери и отцу погибшего. Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 000 евро.

"Мы просим приговора, который вернет спокойствие семье и признает профессионализм, страсть и смелость Андреа Роккелли", - заявила Баллерини, добавив, что "разрыв с украинской властью остается неисправимым".

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Еще одно денежное возмещение другой адвокат предложил для сестры фотографа.

Также компенсации потребовали Союз итальянской прессы FNSI и областная Ассоциация журналистов Ломбардии. Они не озвучили сумму своих требований, передав их суду в письменном виде. Деньги обещают использовать "для защиты итальянских журналистов".

Суд над Маркивым продолжается с 6 июля прошлого года. Осталось провести еще 3 заседания. В следующую пятницу с речью выступит ведущий защитник подсудимого Раффаэлле Делла Валле и адвокат-представитель Украины - Никколо Бертолини Клеричи, 5 июля итоги защиты огласит адвокат Донателла Рапелли. Вердикт ожидают 12 июля.

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Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

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Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.