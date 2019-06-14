EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  584  44
Все про:Зеленский (1766) суд (22219) судебная реформа (1214) Рябошапка Руслан (43)

 Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка

Президент Владимир Зеленский решил собрать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности, "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - сказано в заявлении Рябошапки, размещенном на сайте президента Украины в пятницу.

По его словам, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский признал факт противоправной бездеятельности Порошенко, который не издал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда. ДОКУМЕНТ

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - заявил Рябошапка.

Кроме того, по его словам, как и все украинское общество, у президента Зеленского ожидают скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения судебных инстанций.

Также на Цензор.НЕТ: Нацбанку сообщили, что суд запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять свои полномочия

Источник: https://censor.net.ua/n3132507
 
   
 Топ комментарии
 
Кошевой, Юзик, армянин. уже 3 набралось. Сколько в комисию нужно штиков? Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3018
 показать весь комментарий
 
И возглавите её адвокат Коломойского Богдан. Тот, что при Януковиче фабриковал дела против Украины.
Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из кооператива "Квартал-95"
 показать весь комментарий
 
питич порохоботы не в опозицыи. Петро Алексеевич сказал. ЧТО МЫ ИДЕМ И БЕРЕМ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если порохоботы начнут визжать, то они должны признать решения по привату правильными. Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5232
 показать весь комментарий
 
 
питич порохоботы не в опозицыи. Петро Алексеевич сказал. ЧТО МЫ ИДЕМ И БЕРЕМ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ!!!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В рот вы возьмете от народа Украины. Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2425
 показать весь комментарий
 
 
Ты лично будешь извиняться перед Свинарчуками!!!
 показать весь комментарий
 
Подписывайся на пидлогу!!! Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3283 будешь в курсе всего!!!
 показать весь комментарий
 
Да нет, спасибо. Идиотизмами не интересуюсь.
 показать весь комментарий
 
Впізнаю кацапа! 😂 "В рот", "нарот". Убогий, тебе весь кишлак, дєрєвня, чи аул через рот грамоти вчив? Що за дурна кацапська звичка - прикриватися народом? Відповідай за себе. Можеш дати комусь - докажи, фото виклади. Якщо сам береш, повірю і без фото. І головне - вчися вести дискусію цивілізовано. Тим ти приховаєш кацапське нутро.
 показать весь комментарий
 
 
если речь за жопу й рот - значит русский поцреот !
 показать весь комментарий
 
 
...забирай в коллекцию, пока модер не потер... Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4092
Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1507
 показать весь комментарий
 
вазелин решил провести экспертизу стоимости услуг судей
кто дешевле берет - для дальнейшего эксперимента над зебилами - "сделаем их вместе" Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1158
 показать весь комментарий
 
 
Ты лучше думай куда $4000 в месяц будешь тратить, а за порохоботов не переживай, таких клоунов как ты сотни переживут, за себя думай лучше, болезненый 😂
 показать весь комментарий
 
 
Пусть лучше Зеленский соберет экспертную группу по работе Цензор Нет. В последнее время ввели политическую цензуру и постоянно блокируют людей, которые критикуют власть Главное, что троллей и хамов никто не блокирует. Много лет тут писала, но такого беспредела еще не видела. И ответа никакого не дают со своего офиса. Комментарии невозможно написать, все заблокировано.Нужно поменять название сайта на Цензор Да.Перед выборами на сайте одни тролли сидят, им тут место. Раньше был хороший сайт а сейчас все закончилось.
 показать весь комментарий
 
 
новые лица, от новой власти, работают по старым методам - времен овоща.
 показать весь комментарий
 
Давно пора встряхнуть это болото !!! Решения судейские вызывают откровенное непонимание -- беспредел (других слов кроме матерных нет ) Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2447
 показать весь комментарий
 
Кошевой, Юзик, армянин. уже 3 набралось. Сколько в комисию нужно штиков? Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3018
 показать весь комментарий
 
 
записуйся!!
какраз тебя там и не хватает!ты подходишь по всем параметрам.
 показать весь комментарий
 
 
Я топовый порохобот, но к сожалению, Петро Алексеевич не оценил мой талант. Но все возможно!!!
 показать весь комментарий
 
Вибач, о поклонник великого Зе, цей пан не з вашої секти. 😊
 показать весь комментарий
 
 
кошевого не записывай - оно чисто для личных утех
Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1901
 показать весь комментарий
 
 
зебил даже дерево в землю не может посадить. Не смешите тапки порохоботов!!!
 показать весь комментарий
 
 
Саджати?Та вони всі закони поринимали такі що їх просто посадити неможливо а якщо ще взяти до уваги що прокурори та судді їхні ставлеником то посадити чиновника-крадія просто неможливо.
На мою думку ЗЕ чинить правильно,він готує появу для радикальних змін заручуючись підтримкою закордонних держав в яких знаходяться награбовані гроші і як що досить із крадіями в Україні піде не так то країни в яких знаходиться награбоване буде заблоковано,а це вам не українські продажні суди та їх дебільно рішення.
 показать весь комментарий
 
И возглавите её адвокат Коломойского Богдан. Тот, что при Януковиче фабриковал дела против Украины.
Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из кооператива "Квартал-95"
 показать весь комментарий
 
 
Скоро на всех телеканалах. Судебная реформа в украине. Второй сезон.
 показать весь комментарий
 
 
Вся судебная реформа от мародёра Порошенко сконцентрирована этом в одном решении суда...
Янтарный вор Розенблат оправдан судом и требует 100 млн. грн с государства.
Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5891
 показать весь комментарий
 
 
...хочешь с этой речевкой попасть на "Рассмеши комика"? Не получится, слишком банально... Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5157
 показать весь комментарий
 
 
сначала уволил двоих из ВСП,сделав его не дееспособным, а теперь требует работы. Ну, не зебил ли? Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9907
 показать весь комментарий
 
 
Судебную реформу нельзя в Украине провести, так как власти она не нужна, они сами первые кандидаты на посадку, за каждым что-то кроется Зеленський створює експертну групу для оцінки результатів судової реформи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4121
Если новая власть хочет ее провести, то придется Коломойского и Боголюбова сажать, а не только Петю, Кононенка и и прочих товарищей, да и самого президента Зеленского, если хорошо копнуть))
 показать весь комментарий
 
Створити авторитетну експертну комісію щодо судової реформи є дуже непростим кроком, бо експерти повинні мати різні точки зору і політичні переконання. Поки такі дії нагадують авторитаризм.
 показать весь комментарий
 
 
147 потужних реформ, опівночі перетворились на спагеті.
 показать весь комментарий
 
на зіпсовану сою вони перетворились... ))
 показать весь комментарий
 
А кто по этой реформе сидит?Коррупционеры(из тех,что на слуху уже много лет)Сепары(была куча статьей,когда патриотично настроенные люди буквально плачут от того,что он "как продвигал русский мир в Мариуполе,так и ходит припеваючи")Бывшие рыги(вообще фантасмагория)Так кто?
 показать весь комментарий
 
ще один крок до прибрання до рук судової системи по-Портнову.
Спочатку "комісія"; потім - "висновки", потім - "решение бюро". Нарешті - "утверждение на совете"; ну, на Верховній Раді...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка
 
 
 
 
 
 вверх