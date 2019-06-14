 Зеленский создает экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, - Рябошапка

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности, "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - сказано в заявлении Рябошапки, размещенном на сайте президента Украины в пятницу.
По его словам, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.
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"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - заявил Рябошапка.
Кроме того, по его словам, как и все украинское общество, у президента Зеленского ожидают скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения судебных инстанций.
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кто дешевле берет - для дальнейшего эксперимента над зебилами - "сделаем их вместе"
какраз тебя там и не хватает!ты подходишь по всем параметрам.
На мою думку ЗЕ чинить правильно,він готує появу для радикальних змін заручуючись підтримкою закордонних держав в яких знаходяться награбовані гроші і як що досить із крадіями в Україні піде не так то країни в яких знаходиться награбоване буде заблоковано,а це вам не українські продажні суди та їх дебільно рішення.
Путину за 20 лет не удалось расставить на ключевые государственные посты столько правильных пацанов из кооператива "Озеро", сколько Зеленскому за 20 дней - из кооператива "Квартал-95"
Янтарный вор Розенблат оправдан судом и требует 100 млн. грн с государства.
Если новая власть хочет ее провести, то придется Коломойского и Боголюбова сажать, а не только Петю, Кононенка и и прочих товарищей, да и самого президента Зеленского, если хорошо копнуть))
Спочатку "комісія"; потім - "висновки", потім - "решение бюро". Нарешті - "утверждение на совете"; ну, на Верховній Раді...