EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  3849  85
Все про:Молдова (1021) Плахотнюк (4) Филип Павел (6)

 В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной"

Правительство под руководством Павла Филипа ушло в отставку, чтобы положить конец двоевластию и прекратить политический кризис в стране. Премьер-министр Майя Санду назвала страну свободной.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что отставка правительства под руководством Павла Филиппа стала победой не парламентской коалиции, а всех граждан страны. Об этом она сказала во время брифинга, комментируя решение Демократической партии об отставке правительства Павла Филиппа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Решение Демократической партии - естественное, но запоздалое, потому что правительства Павла Филиппа не существует с 8 июня, когда легитимным парламентом было утверждено новое правительство страны. К сожалению, режим под руководством Плахотнюка (Влад Плахотнюк - лидер Демпартии Молдовы. - Ред.) несколько дней держал в заложниках всю страну. Но, наконец, Молдова стала свободной", - заявила Санду.

По ее словам, "оскорбительные действия" Плахотнюка "не останутся безнаказанными", и вскоре независимое правосудие применит необходимые санкции к Плахотнюка и тем, кто выполнял его приказы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спецпредставитель Украины Крыжанивский встретился с обоими премьерами Молдовы - Филипом и Санду

Глава молдавского правительства выразил надежду, что члены Демократической партии цивилизованно приступят к парламентской работе, и не станут заниматься саботажем и шантажом государственных служащих.

Санду призвала также членов Конституционного суда пересмотреть свои решения, которые были приняты с нарушением Конституции, и уйти в почетную отставку. Она призвала к немедленной отставке и Генерального прокурора страны Эдуарда Харунжена.

Ранее Демократическая партия заявила об отставке правительства под руководством Павла Филиппа.

Напомним, ранее парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

Также на Цензор.НЕТ: Ослабление Молдовы может быть опасным для украинского юга, - спикер МИД Зеленко

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признавали легитимность друг друга.

Источник: https://censor.net.ua/n3132500
 
 
 Топ комментарии
 
После визита Посла США в Молдове Дерека Хогана в штаб-квартиру мафиози №1 Молдовы Плахотнюка, молавское ворьё капитулировало.

Кстати, Плахотнюк - лучший друг и бизнесс партнёр Порошенко и такой же вор.
ЕС и США выступили против ворья. Вора Порошенко ждала бы такая же участь.
В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 1701
 показать весь комментарий
 
КОгда на Петю тонны грязи лили ты что то про флуд заткнулся и молчал,..а сейчас смотри флуд ему, когда шута твоего побеспокоили. О как завыл...
 показать весь комментарий
 
Ну и ну, а у нас подсрачникам гонят и плюют вдогонку, но многие так уцепились в места - не оторвать.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну и ну, а у нас подсрачникам гонят и плюют вдогонку, но многие так уцепились в места - не оторвать.
 показать весь комментарий
 
 
Снова флуд. По каким причинам администрация к тебе так лояльна и не банит?
 показать весь комментарий
 
 
КОгда на Петю тонны грязи лили ты что то про флуд заткнулся и молчал,..а сейчас смотри флуд ему, когда шута твоего побеспокоили. О как завыл...
 показать весь комментарий
 
 
И охота вам с кацапами общаться? То троли. Серуны за бабки.
 показать весь комментарий
 
 
Олєга, а можеш дати посиланнячко на якийсь твій коментар українською?
Ну щоб переконатися, що за порошенка топлять українці, а не ольгінці.
 показать весь комментарий
 
Зробив скріншот. Восени нагадаю тобі.
 показать весь комментарий
 
 
Так че там, пророссийский реванш таки победил в лице правительства, поддержанного ЕС? В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 8567
 показать весь комментарий
 
Ну да! Сам же ихний хозяин сказал "так называемые проевропейские партии",так что ничего удивительного,что объединился "так называемый проевропейский" блок АКУМ и партия соССиалистов!
 показать весь комментарий
 
А иного выхода не было чтоб скинуть людей Плахотнюка.
 показать весь комментарий
 
Обережно. На звуки "чьо" і "дЬІк" українці стріляють без попередження.
 показать весь комментарий
 
Поясніть будь ласка,це зрада чи перемога?Тепер Молдавани почнуть їсти солені огірки?
 показать весь комментарий
 
 
Проросийский реванш в Молдове завершен.
 показать весь комментарий
 
 
прорссийский реванш орал Саак, что бы его не выдавали за уголовку.
 показать весь комментарий
 
Так ти ж писал что то орали порохоботи))) Ви даже врать не умеете толком не то что правду говорить)
 показать весь комментарий
 
порохоботы все вермя орут одно и тоже -ЗРАДА!
 показать весь комментарий
 
Порохоботов уже всех разогнали с 22-го. Ти забил?)
 показать весь комментарий
 
 
Пророссийский "реванш" поддержаный лишь 5 странами ЕС( лидерами ) и не поддержаный РФ.
Сильное заявление! В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 1296 Реально IQ "25%".
 показать весь комментарий
 
 
Новое правительство поддерживали страны ЕС, США и рашка.
 показать весь комментарий
 
ну и что, старое тоже был так согласовано
 показать весь комментарий
 
А можно ссылочку на США и РФ?
За США нет вообще ничего. А в РФ, например Пушков назвал это госпревортом И других официальных позиций я что-то не видел.
 показать весь комментарий
 
ерефия уже не поддерживает додона? Давно? В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 5838
 показать весь комментарий
 
И что? Они рады скинуть с себя головную боль, пусть Кремль разбирается. Так же сольют и Украину в случае чего. Федерализация так федерализация
 показать весь комментарий
 
 
Після 15-ти хвилинної зустрічі плахотнюка з послом США,пєтін корєш-мафіозі пустив шептуна і здався.Ще одна звіздюліна ***** від ненависної Америки
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі то проросійським вважається Додон.
В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 5585
 показать весь комментарий
 
 
а этот просто бизнесует в Приднестровье, ага
 показать весь комментарий
 
 
зеботи створюють віртуальну реальність. Додон у них став проєвропейський В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 9259
 показать весь комментарий
 
 
"оскорбительные действия" Плахотнюка "не останутся безнаказанными", и вскоре независимое правосудие применит необходимые санкции к Плахотнюка и тем, кто выполнял его приказы. Источник: https://censor.net.ua/n3132500

В єтом месте прослезился. Правосудие "независимое" но кому санкции применит уже заявлено)
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, принимайте поздравления. И вам удалось победить олигархию.
 показать весь комментарий
 
После визита Посла США в Молдове Дерека Хогана в штаб-квартиру мафиози №1 Молдовы Плахотнюка, молавское ворьё капитулировало.

Кстати, Плахотнюк - лучший друг и бизнесс партнёр Порошенко и такой же вор.
ЕС и США выступили против ворья. Вора Порошенко ждала бы такая же участь.
В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 1701
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе этот бред сценаристы Шапито 95 пишут? нам что теперь 5 лет эту дибиловатую клоунаду терпеть?? Уровень шутеек как в Шапито 95..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не Бабломойский ты меня спутал со своими ЗЕмародёрами..Мародёр щас в АП сидит на Банковой..
 показать весь комментарий
 
 
Вологі мрії лахтинськихй тролів та найбільш ніщебродського прошарку зебілів.
 показать весь комментарий
 
Демпартия обьявила о своем поражении после визита в их офис посла США.
 показать весь комментарий
 
а може просто долдона на хм? - глядишь все и устаканится.....
молдаванам слово.
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец то., а то мы переживали как техника и военные РФ будут дальше передвигаться через Украину. Все устаканилось., братья РФ фсё в ПОРЯДКЕ. Вас Охраняеть СБУ.
 показать весь комментарий
 
Я ситуацию понимаю так. Было две Молдовы. Одна олигарха ( фактического хозяина страны) Плахотнюка и другая , путинского ставленника и служки Кремля, президента Молдовы Додона. Теперь Путин "нагнул" Плахотнюка ( пообещал наверняка и амнистию, и сохранение капиталов и т. д) А значит не за горами "федерализация" с Приднестровьем по путински, нет НАТО и ЕС, уря!!! Таежный союз и ОДКБ. А Западу предъявят как пример "мирного решения" украинского вопроса.( А тем как "гора с плеч", так сказать "позитивный пример")
 показать весь комментарий
 
 
Не все так однозначно, иначе бы США не поддержали.
 показать весь комментарий
 
 
Так кто победил-то? Подкацапники или проевропейцы? Ни черта не ясно.
 показать весь комментарий
 
Атут США з Росією виступили проти плахотнюка..........
 показать весь комментарий
 
порошенко получил пендаля на выборах, а кацапы в Молдове посыпались ...
 показать весь комментарий
 
Ты тут срало на прошлой неделе уже. Нам «аналитика» из ольгино не нужна.
 показать весь комментарий
 
 
у нас скоро будет так разбегаться Петина комнада
 показать весь комментарий
 
Смешиш как и твой кловун ..Повторяешь одно и тоже ещё с 21 апреля...И всё сроки переносяца.. Ты ж визжал что Петя уже 21 апреля в Ростов побежит, потом орал что после 20 мая точно конец Пете и порохоботам, а сейчас всего лишь жалкое убогое "скоро будет"...ути пути..а скоро - это когда? на днях, да??
 показать весь комментарий
 
 
Він не встигає читати нові методички.
 показать весь комментарий
 
 
Кароче Додон теперь царь, а Молдова губерния Рашки так что ли?? Теперь значит Рашка сможет двинуть войска и с границы Молдовы
 показать весь комментарий
 
 
Смешные порохоботики, им уже и США мешает жить (и воровать их хозяину мародёру Рошен) В Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной" - Цензор.НЕТ 3043
 показать весь комментарий
 
Додон как был в оппозиции к Кабмину так и остался.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
раскажи лутше когда Петя в Ростов побежит, а то я запарился ждать...Напоминаю что сегодня уже 14 июня..так на всяк случай, если ты забыл что сегодня уже не 21 апреля, и даже не 20 мая..
 показать весь комментарий
 
 
сразу после выборов, когда Портнов соберет все матералы.
 показать весь комментарий
 
Понятно ЗЕсепары уже моляца на Портнова. Портнов у вас уже свой парень да... КОгда там конец эпохи олигархата и бедности тоже после выборов?? Уточни сразу выборов какого года бо с вами ЗЕнапёрсточниками надо ухо в остро держать.
 показать весь комментарий
 
 
Портнов? Це отой вилупок з команди Чивокуні, що проводив логістичне обговорення, де будувати концтабори для "рагулей-свидомитов"?
...
Яка гнидка заява. В нормального українця після такого реакція має бути однозначною: Портняку - на гілляку.
 показать весь комментарий
 
 
Это теперь у зебилов авторитет, как и у новой ЗЕКкоманды..Ждём Януковоща назад в Раду по списку Слуги Урода
 показать весь комментарий
 
 
Якщо підтримують Долина, як демократа, то Молдова хвора.
 показать весь комментарий
 
Додон уже празднует, теперь у него наконец лояльный парламент.
 показать весь комментарий
 
Додон как был в оппозиции к Кабмину так и остался.
 показать весь комментарий
 
Вся Молдова празднует свержение олигарха Плахотнюка дружка Петра Алексеевича. Один дружок в Румынии по фамилии Драгня уже сидит в тюрьме 2 недели, скоро сядут молдавский и шоколадный царь.
 показать весь комментарий
 
 
Не забіваем друзья про воинов света https://www.youtube.com/watch?v=D8HqRH5cHPo
 показать весь комментарий
 
Запад чесно пытался сделать с совецких обезьян людей.
Как не старались а они все равно лезут в браццкую говень.
Ну так и буй с вами, сказал Запад.
То же будет и здесь...
 показать весь комментарий
 
 
Вони й кацапів чесно намагалися підтягти до цивілізації.
Але якось не задалося оце усе...


 показать весь комментарий
 
 
Может пора уже перестать из Запада делать универсальную таблетку, и понять что только человек делает из себя то, что он есть?
 показать весь комментарий
 
«У меня есть послание всему миру: Молдова, наконец, свободна», - сказала Санду. «И мы хотели бы поблагодарить всех, кто помог нам в эти трудные времена».
Измученная коррупцией Молдова страдает от политических беспорядков и является ареной соперничества между Западом и Россией с тех пор, как она получила независимость после распада Советского Союза в 1991 году.
 показать весь комментарий
 
 
Шикарно повторил кремлёвскую методичку. То же самое вся вата говорит и про Украину что тут Рабсийка с США воюет.
Слушай я думал что это ватные зебилы МОлдову загнали в болото рузького мира и тупика..а оказываеца это Рашка там с США воюет...Ты за ЗЕбика голосовал, а в первом туре либо за Жюлю либо за Бойко - это 100%.
 показать весь комментарий
 
 
Новое коалиционное правительство Молдовы было сформировано в минувшие выходные из пророссийской Социалистической партии президента Игоря Додона и проевропейской группы ACUM.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Молдове опять одно правительство: кабмин Филипа ушел в отставку, Санду объявила страну "свободной"
 
 
 
 
 
 вверх