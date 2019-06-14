 49 пар берцев: в Киеве почтили память воинов, погибших 5 лет назад при крушении ИЛ-76. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию организовали родственники погибших десантников. Почтить память воинов пришли несколько десятков человек.

По центру площади у Михайловского собора они выставили 49 пар военных ботинок. Возле каждой - положили цветы. Рядом зажгли лампады.

Слова памяти о погибших защитниках Украины сказали их родные и близкие. После собравшиеся исполнили гимн Украины.

Автор фото - Олег Богачук.











































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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли. Гибель 49 воинов стала самой большой одномоментной потерей украинской армии в войне с Россией.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

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Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.