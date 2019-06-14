 Зеленский в Фейсбуке предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА и заявил, что хочет услышать о них мнение людей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА.
Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах?
Да и вообще - кто вам больше нравится?
Вот наши кандидатуры:
1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук.
Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".
2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".
3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger.
Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
Что думаете?"
А, взагалі, не святі ж горщики ліплять. Голова Львівської ОДА, що пішов у відставку, вчитель історії з Прикарпаття, а голова облради - вчитель географії з Закарпаття. Нормально справлялися зі своїми обовязками - ліс-кругляк в Європу йшов ешелонами. І вибори президентські гарно організували, Петро Олексійович навіть вдячно Синютку девятим номером у свій європейський список прилаштував.
1 год ·
Зеля на своїй сторінці "просить" львів'ян допомогти у виборі нового очільника ОДА
Але фальсифікатори та імітатори ними то й залишилися.
Бо за імітацією бажання почути думку людей більше нічого і не стоїть.
Один кандидат (Мальський), якого сьогодні винесли в список для обговорення, офіційно відмовився ще кілька днів тому.
А всі інші прекрасно знають, що виберуть Шмигаля, це вже давно не секрет.
Зате охлос радісно б'ється в оргазмах, думаючи, що чуваків, які в список пхали мажорів, сепарів і медведчуків, цікавить думка охлоса.