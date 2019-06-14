 Зеленский в Фейсбуке предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА и заявил, что хочет услышать о них мнение людей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА.

Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах?

Да и вообще - кто вам больше нравится?

Вот наши кандидатуры:

1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук.

Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger.

Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Что думаете?"

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