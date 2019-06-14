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Все про:Зеленский (1766) Львовщина (1673) ОГА (1441)

 Зеленский в Фейсбуке предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА и заявил, что хочет услышать о них мнение людей

Президент Зеленский предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА в Фейсбуке и захотел услышать о них "мнение людей".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "День добрый, Львовщина!  Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА.

Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах?
Да и вообще - кто вам больше нравится?

Вот наши кандидатуры:

1. Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук.
Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

2. Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

3. Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западно филиала юридической компании Arzinger.
Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Что думаете?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент уволил 15 глав ОГА (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3132497
 
 
 Топ комментарии
 
Ви "на приколi", чи вас правда усиновили? Не зi зла, просто дивно чути. Зеленский в Фейсбуке предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА и заявил, что хочет услышать о них мнение людей - Цензор.НЕТ 387
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лучше быть беспризорником чем иметь такого батьку
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Про директора ДТЕК народ правильно підмітив. Там цілий філіал мафії. В Кам'янка-Бузькому районі, де розташована Добротвірська ТЕС, районна влада укомплектована кадрами, що до неї належать.
А, взагалі, не святі ж горщики ліплять. Голова Львівської ОДА, що пішов у відставку, вчитель історії з Прикарпаття, а голова облради - вчитель географії з Закарпаття. Нормально справлялися зі своїми обовязками - ліс-кругляк в Європу йшов ешелонами. І вибори президентські гарно організували, Петро Олексійович навіть вдячно Синютку девятим номером у свій європейський список прилаштував.
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Только не первый, может это и неплохой человек но это человек Ахметова.
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Mason Lemberg
1 год ·

Зеля на своїй сторінці "просить" львів'ян допомогти у виборі нового очільника ОДА Зеленський у Фейсбуці запропонував три кандидатури на посаду голови Львівської ОДА і заявив, що хоче почути про них думку людей - Цензор.НЕТ 1886
Але фальсифікатори та імітатори ними то й залишилися.
Бо за імітацією бажання почути думку людей більше нічого і не стоїть.
Один кандидат (Мальський), якого сьогодні винесли в список для обговорення, офіційно відмовився ще кілька днів тому.
А всі інші прекрасно знають, що виберуть Шмигаля, це вже давно не секрет.
Зате охлос радісно б'ється в оргазмах, думаючи, що чуваків, які в список пхали мажорів, сепарів і медведчуків, цікавить думка охлоса.
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У нас на выбор три кучи дерьма. Выбирайте какое будете жрать. Ну чего обижатся, что вас дерьмом кормят? Вы сами эту кучу выбрали.
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Всі троє не підходять. Всі троє пов'язані з бізнесом. Мета бізнесменів - особисте збагачення. Такі люди використовують державні посади для особистого збагачення. А на проблеми області та людей плюють.
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Максим Козицький выглядит предпочтительней чем представитель Ахметова и скользкого адвоката. Молодой предприниматель, да еще и в таком перспективном для Украины направлении - зеленая энергетика.
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Там все 3 кандидата так или иначе связаны с Ахметовым. Вроде бы и дали выбор, а выбор по сути то один)
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А так же хотелось бы на выбор главу АП, СБУ, Погранца и Внешней разведки...!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Фейсбуке предложил три кандидатуры на должность главы Львовской ОГА и заявил, что хочет услышать о них мнение людей
 
 
 
 
 
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